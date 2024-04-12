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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/ermenistan-basbakani-pasinyan-uyardi-turkiyenin-nerede-oldugunu-anlamak-gerekiyor-1082699095.html
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye'nin nerede olduğunu anlamak gerekiyor
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye'nin nerede olduğunu anlamak gerekiyor
Sputnik Türkiye
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarına karşı bir kez daha 'uyarıda' bulundu. 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T12:38+0300
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dünya
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ermenistan başbakanı nikol paşinyan
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Başbakan Nikol Paşinyan 'tarihi' ve 'gerçek' Ermenistan'a ilişkin yaptığı konuşmasında modern Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Hor Virap Manastırı'nı hatırlatarak komşularla ilişkilerdeki sorunlar, Ermenistan'ın geçmişi ve geleceği üzerine yeniden düşünme çağrısı yaptı.Başbakan Paşinyan 10 Nisan Çarşamba günü Parlamento'da yaptığı konuşmada da 'Tarihi Ermenistan' ile gerçek Ermenistan'ın sadece birbiriyle bağdaşmamakla kalmadığını birbiriyle çeliştiğini ve birbirleri için en ciddi tehditleri oluşturduğunu söylemişti. Paşinyan daha sonra yaptığı konuşmasında ise, Ermenilerin dünyaya 'Van Krallığı'nın değil, bugünkü Ermenistan'ın çan kulesinden bakmaları' gerektiğini söyledi. Devletin bugünkü gerçeklere bakarak inşa edilmesini gerektiğinin altını çizen Paşinyan, sürekli tarihe ve tarihi topraklara başvurmanın kendilerine sadece zarar verebileceğini vurguladı.Paşinyan açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Paşinyan konuşmasında Azerbaycan ile sınırı belirlemek istedikleri Tavuş’ta bir köy olan Eskipara’da (Voskepar) da aynı durumun geçerli olduğunu vurguladı.Paşinyan konuşmasında, Ermenistan’ın egemenlik haklarının ‘ötesine geçme’ girişimlerinin başkalarına da Ermenistan’ın egemenlik alanını ‘işgal’ etme fırsatı verdiğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/pasinyan-rusya-ile-iliskilerin-ermenistanin-egemenligi-ve-guvenligi-acisindan-onemi-azimsanamaz-1082637178.html
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ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, nikol paşinyan, türkiye, azerbaycan
ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, nikol paşinyan, türkiye, azerbaycan

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye'nin nerede olduğunu anlamak gerekiyor

12:38 12.04.2024 (güncellendi: 13:02 12.04.2024)
© Sputnik / Рамиль СитдиковErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2024
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarına karşı bir kez daha 'uyarıda' bulundu.
Başbakan Nikol Paşinyan 'tarihi' ve 'gerçek' Ermenistan'a ilişkin yaptığı konuşmasında modern Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Hor Virap Manastırı'nı hatırlatarak komşularla ilişkilerdeki sorunlar, Ermenistan'ın geçmişi ve geleceği üzerine yeniden düşünme çağrısı yaptı.
Başbakan Paşinyan 10 Nisan Çarşamba günü Parlamento'da yaptığı konuşmada da 'Tarihi Ermenistan' ile gerçek Ermenistan'ın sadece birbiriyle bağdaşmamakla kalmadığını birbiriyle çeliştiğini ve birbirleri için en ciddi tehditleri oluşturduğunu söylemişti.
Paşinyan daha sonra yaptığı konuşmasında ise, Ermenilerin dünyaya 'Van Krallığı'nın değil, bugünkü Ermenistan'ın çan kulesinden bakmaları' gerektiğini söyledi. Devletin bugünkü gerçeklere bakarak inşa edilmesini gerektiğinin altını çizen Paşinyan, sürekli tarihe ve tarihi topraklara başvurmanın kendilerine sadece zarar verebileceğini vurguladı.
Paşinyan açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

Önemli bir soruya cevap vermemiz gerekiyor: Türkiye'nin Hor Virap Manastırı'ndan birkaç kilometre uzakta olduğunu, Hristiyan köklerimizle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğunu kabul ediyor muyuz? Hükümet ve siyasi çoğunluk bunu kabul ediyor. Ve hükümet için bu kabul, ülkenin güvenliğini sağlamanın en önemli aracıdır. Stratejik seçim tam olarak budur. Sonuçta Hor Virap'ın diğer tarafında Türkiye yok dediğimizde Tarihi Ermenistan'ı, birkaç metre ötesinde Türkiye var dediğimizde ise gerçek Ermenistan'ı seçmiş oluyoruz.

Paşinyan konuşmasında Azerbaycan ile sınırı belirlemek istedikleri Tavuş’ta bir köy olan Eskipara’da (Voskepar) da aynı durumun geçerli olduğunu vurguladı.
Paşinyan konuşmasında, Ermenistan’ın egemenlik haklarının ‘ötesine geçme’ girişimlerinin başkalarına da Ermenistan’ın egemenlik alanını ‘işgal’ etme fırsatı verdiğinin altını çizdi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2024
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Paşinyan: Rusya ile ilişkilerin Ermenistan'ın egemenliği ve güvenliği açısından önemi azımsanamaz
10 Nisan, 12:37
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