https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/ermenistan-basbakani-pasinyan-uyardi-turkiyenin-nerede-oldugunu-anlamak-gerekiyor-1082699095.html

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye'nin nerede olduğunu anlamak gerekiyor

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye'nin nerede olduğunu anlamak gerekiyor

Sputnik Türkiye

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarına karşı bir kez daha 'uyarıda' bulundu. 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T12:38+0300

2024-04-12T12:38+0300

2024-04-12T13:02+0300

dünya

ermenistan

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

nikol paşinyan

türkiye

azerbaycan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/16/1077670984_0:86:1024:662_1920x0_80_0_0_d82b65e6cc05bd6496f8837492229319.jpg

Başbakan Nikol Paşinyan 'tarihi' ve 'gerçek' Ermenistan'a ilişkin yaptığı konuşmasında modern Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Hor Virap Manastırı'nı hatırlatarak komşularla ilişkilerdeki sorunlar, Ermenistan'ın geçmişi ve geleceği üzerine yeniden düşünme çağrısı yaptı.Başbakan Paşinyan 10 Nisan Çarşamba günü Parlamento'da yaptığı konuşmada da 'Tarihi Ermenistan' ile gerçek Ermenistan'ın sadece birbiriyle bağdaşmamakla kalmadığını birbiriyle çeliştiğini ve birbirleri için en ciddi tehditleri oluşturduğunu söylemişti. Paşinyan daha sonra yaptığı konuşmasında ise, Ermenilerin dünyaya 'Van Krallığı'nın değil, bugünkü Ermenistan'ın çan kulesinden bakmaları' gerektiğini söyledi. Devletin bugünkü gerçeklere bakarak inşa edilmesini gerektiğinin altını çizen Paşinyan, sürekli tarihe ve tarihi topraklara başvurmanın kendilerine sadece zarar verebileceğini vurguladı.Paşinyan açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Paşinyan konuşmasında Azerbaycan ile sınırı belirlemek istedikleri Tavuş’ta bir köy olan Eskipara’da (Voskepar) da aynı durumun geçerli olduğunu vurguladı.Paşinyan konuşmasında, Ermenistan’ın egemenlik haklarının ‘ötesine geçme’ girişimlerinin başkalarına da Ermenistan’ın egemenlik alanını ‘işgal’ etme fırsatı verdiğinin altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/pasinyan-rusya-ile-iliskilerin-ermenistanin-egemenligi-ve-guvenligi-acisindan-onemi-azimsanamaz-1082637178.html

ermenistan

azerbaycan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, nikol paşinyan, türkiye, azerbaycan