https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/istanbul-antalya-4-saat-45-dakikaya-dusuyor-izmir-baglantili-hattin-da-bir-parcasi-olacak-1082693576.html
İstanbul-Antalya 4 saat 45 dakikaya düşüyor: İzmir bağlantılı hattın da bir parçası olacak
İstanbul-Antalya 4 saat 45 dakikaya düşüyor: İzmir bağlantılı hattın da bir parçası olacak
Sputnik Türkiye
Antalya, 100 yıllık bekleyişin ardından yüksek hızlı tren hattına kavuşuyor. Bakan Uraloğlu'nun duyurduğu projeyle Antalya ve Eskişehir arasında yeni bir hızlı... 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T08:08+0300
2024-04-12T08:08+0300
2024-04-12T08:08+0300
türkiye
hızlı tren
yüksek hızlı tren (yht)
hızlı tren hattı
antalya
izmir
izmir büyükşehir belediye başkanlığı
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek)
eskişehir
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Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinden bu yana gündemde olan ve yapımı için 1933'te kanun çıkarılan, ancak yıllardır gerçekleştirilemeyen Antalya'ya demiryolu projesi nihayet hayata geçiriliyor. Bu önemli gelişme, Antalya'nın ulaşım ağını genişletecek ve şehre büyük avantaj sağlayacak.Uraloğlu, Antalya’nın hızlı demiryolu ağına bağlanması amacıyla; 425 kilometrelik Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Isparta/Burdur-Antalya ve 541 kilometrelik Kayseri-Aksaray-Konya-Seydişehir-Antalya kesimlerinde, 200 km/saat tasarım hızına uygun olarak hızlı tren demiryolu projelerinin planlandığını, tüm kesimlerde etüt proje çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.100 yıllık projeOsmanlı’nın son dönemlerinden bu yana hep gündemde olan Antalya’ya demiryolu ulaşımının sağlanması düşüncesi ve projesi, 100 yıla yakın bir süredir bir türlü gerçekleşemedi. Projenin gerçekleşmesi için Cumhuriyet’in 10. Yılı olan 1933’te kanun çıkarıldı ve ödenek ayrıldı. 1 Nisan 1933 tarihinde TBMM’de kabul edilen kanun kapsamında 324 kilometrelik Afyonkarahisar-Antalya demiryolu hattının inşası için 25 milyon lira ödenek ayrıldı, projenin 4 yıl içinde bitirilmesi planlandı.Projenin Burdur’a kadar olan kısmı tamamlandı, ancak ödenek yetersizliği ve daha sonra patlak veren 2. Dünya Savaşı’nın yarattığı koşullarda Antalya hattı yarım kaldı. Bakan Uraloğlu’nun duyurduğu, Antalya’yı Eskişehir’e bağlayacak olan yeni hızlı tren hattı, Ankara ve İstanbul ile yapımı devam eden İzmir bağlantılı hızlı tren hatlarının da bir parçası olacak. Projenin tamamlanmasıyla İstanbul’dan Antalya’ya 4 saat 45 dakikada hızlı trenle ulaşılabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/dunya-bankasindan-turkiye-ekonomisine-yonelik-dikkat-ceken-rapor-enflasyon-ve-buyume-tahmini-1082692609.html
türkiye
antalya
izmir
istanbul
eskişehir
ankara
isparta
burdur
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hızlı tren, yüksek hızlı tren (yht), hızlı tren hattı, antalya, izmir, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), eskişehir, ankara, isparta, burdur, abdulkadir uraloğlu, ulaştırma, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, ulaştırma bakanlığı
İstanbul-Antalya 4 saat 45 dakikaya düşüyor: İzmir bağlantılı hattın da bir parçası olacak
Antalya, 100 yıllık bekleyişin ardından yüksek hızlı tren hattına kavuşuyor. Bakan Uraloğlu'nun duyurduğu projeyle Antalya ve Eskişehir arasında yeni bir hızlı tren hattı inşa edilecek. Bu sayede İstanbul ve Antalya arasındaki mesafe, hızlı trenle 4 saat 45 dakikaya düşecek.
Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinden bu yana gündemde olan ve yapımı için 1933'te kanun çıkarılan, ancak yıllardır gerçekleştirilemeyen Antalya'ya demiryolu projesi nihayet hayata geçiriliyor. Bu önemli gelişme, Antalya'nın ulaşım ağını genişletecek ve şehre büyük avantaj sağlayacak.
Uraloğlu, Antalya’nın hızlı demiryolu ağına bağlanması amacıyla; 425 kilometrelik Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Isparta/Burdur-Antalya ve 541 kilometrelik Kayseri-Aksaray-Konya-Seydişehir-Antalya kesimlerinde, 200 km/saat tasarım hızına uygun olarak hızlı tren demiryolu projelerinin planlandığını, tüm kesimlerde etüt proje çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.
Osmanlı’nın son dönemlerinden bu yana hep gündemde olan Antalya’ya demiryolu ulaşımının sağlanması düşüncesi ve projesi, 100 yıla yakın bir süredir bir türlü gerçekleşemedi. Projenin gerçekleşmesi için Cumhuriyet’in 10. Yılı olan 1933’te kanun çıkarıldı ve ödenek ayrıldı. 1 Nisan 1933 tarihinde TBMM’de kabul edilen kanun kapsamında 324 kilometrelik Afyonkarahisar-Antalya demiryolu hattının inşası için 25 milyon lira ödenek ayrıldı, projenin 4 yıl içinde bitirilmesi planlandı.
Projenin Burdur’a kadar olan kısmı tamamlandı, ancak ödenek yetersizliği ve daha sonra patlak veren 2. Dünya Savaşı’nın yarattığı koşullarda Antalya hattı yarım kaldı. Bakan Uraloğlu’nun duyurduğu, Antalya’yı Eskişehir’e bağlayacak olan yeni hızlı tren hattı, Ankara ve İstanbul ile yapımı devam eden İzmir bağlantılı hızlı tren hatlarının da bir parçası olacak. Projenin tamamlanmasıyla İstanbul’dan Antalya’ya 4 saat 45 dakikada hızlı trenle ulaşılabilecek.