ATM'lerde yeni döneme sayılı gün kaldı: 'Artık küçük paralar çekilemeyecek'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
BAYRAM ÖZEL
Eski bayramlarda adetler nasıldı? Kutlama nasıl yapılırdı?
09:00
92 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Rusya diyalog yürütmeye hazır
10:42
2 dk
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
10:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
MİT'ten çocuklara çağrı
11:09
1 dk
SESLİ HABER
Gagavuzya lideri: Bu Moldova kimliğinin ölümü anlamına gelir
11:20
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa, mühimmat üretiminde sıkıntı yaşıyor
11:34
2 dk
ÖZEL HABER
İsrail’e yaptırım uygulayan ülkeler
11:46
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
‘Tuvalet krizleriyle’ anılan ABD’li uçak firması
12:10
15 dk
SESLİ HABER
Akkuyu'nun 1. Ünitesinde test çalışmaları başladı
12:36
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Stoltenberg itiraf etti
12:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Formülü tarih kitabında buldu, madalya kazandı
13:08
6 dk
SESLİ HABER
Kira sözleşmelerinde yeni uygulama Meclis'e gidiyor
13:23
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna ordusu, Rus güçlerine karşılık veremiyor
13:36
2 dk
SESLİ HABER
Alman profesörden Avrupa’ya uyarı: Bacağına kurşun sıkmış olur
13:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Macar Uzman: ABD, Macaristan'da yeni bir muhalefet oluşturuyor
15:09
2 dk
SESLİ HABER
Crocus saldırganları itiraf etti
15:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
16:08
3 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en sıcak Mart ayı yaşandı
16:23
1 dk
ÖZEL HABER
‘El Turco’ lakaplı devlet başkanı kimdir?
16:35
4 dk
SESLİ HABER
10 dakika sonra saldırdılar: Ateşle oynuyorlar
16:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kıymetli hazinesi Türkiye'de mi?
17:12
9 dk
ÖZEL HABER
Taipei 101'i depremin etkilerinden koruyan devasa küre: Ayarlı kütle sönümleyici nedir?
17:31
8 dk
SESLİ HABER
İspanya’nın vize kararı yabancıları üzecek
17:50
2 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
‘Sıkıntılar içinde yaşamış ama insani duygularını yitirmemiş toplum: Malakanlar’
18:00
115 dk
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
20:03
2 dk
SESLİ HABER
31 Mart yerel seçimlerinin Rus basınındaki yankıları
20:15
4 dk
SESLİ HABER
Savaş yıldırmadı, hayata humus satarak tutundu
20:27
2 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
20:52
2 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
İDO Genel Müdürü Orhan, Ege Adaları seferlerini Radyo Sputnik’e anlattı
21:00
58 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: Blinken yıkımı hızlandırıyor
22:05
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka belirledi: Hangi Türk takımları Avrupa şampiyonu olacak?
22:14
4 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
22:25
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Borrell'in Türkiye ilgili sözleri rutin bir ifade
23:06
2 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
‘Sıkıntılar içinde yaşamış ama insani duygularını yitirmemiş toplum: Malakanlar’
09:00
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna ordusu, Rus güçlerine karşılık veremiyor
11:09
2 dk
SESLİ HABER
Gagavuzya lideri: Bu Moldova kimliğinin ölümü anlamına gelir
11:20
2 dk
SESLİ HABER
MİT'ten çocuklara çağrı
11:32
1 dk
ÖZEL HABER
‘El Turco’ lakaplı devlet başkanı kimdir?
11:44
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
Formülü tarih kitabında buldu, madalya kazandı
12:08
6 dk
ÖZEL HABER
‘Tuvalet krizleriyle’ anılan ABD’li uçak firması
12:27
15 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Borrell'in Türkiye ilgili sözleri rutin bir ifade
12:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
SESLİ HABER
31 Mart yerel seçimlerinin Rus basınındaki yankıları
13:09
4 dk
SESLİ HABER
Alman profesörden Avrupa’ya uyarı: Bacağına kurşun sıkmış olur
13:23
2 dk
ÖZEL HABER
Taipei 101'i depremin etkilerinden koruyan devasa küre: Ayarlı kütle sönümleyici nedir?
13:38
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SESLİ HABER
Avrupa, mühimmat üretiminde sıkıntı yaşıyor
14:08
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka belirledi: Hangi Türk takımları Avrupa şampiyonu olacak?
14:21
4 dk
SESLİ HABER
Macar Uzman: ABD, Macaristan'da yeni bir muhalefet oluşturuyor
14:36
2 dk
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
14:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: Blinken yıkımı hızlandırıyor
15:08
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
15:21
3 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en sıcak Mart ayı yaşandı
15:34
1 dk
SESLİ HABER
Kira sözleşmelerinde yeni uygulama Meclis'e gidiyor
15:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Crocus saldırganları itiraf etti
16:10
2 dk
SESLİ HABER
İspanya’nın vize kararı yabancıları üzecek
16:20
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Rusya diyalog yürütmeye hazır
16:33
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
16:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
17:05
53 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
İDO Genel Müdürü Orhan, Ege Adaları seferlerini Radyo Sputnik’e anlattı
18:00
58 dk
BAYRAM ÖZEL
Eski bayramlarda adetler nasıldı? Kutlama nasıl yapılırdı?
19:00
92 dk
SESLİ HABER
Akkuyu'nun 1. Ünitesinde test çalışmaları başladı
20:45
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Stoltenberg itiraf etti
20:55
2 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
21:04
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Stoltenberg itiraf etti
21:17
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kıymetli hazinesi Türkiye'de mi?
21:48
9 dk
ÖZEL HABER
İsrail’e yaptırım uygulayan ülkeler
22:14
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/atmlerde-yeni-doneme-sayili-gun-kaldi-artik-kucuk-paralar-cekilemeyecek-1082695905.html
ATM'lerde yeni döneme sayılı gün kaldı: 'Artık küçük paralar çekilemeyecek'
ATM'lerde yeni döneme sayılı gün kaldı: 'Artık küçük paralar çekilemeyecek'
Sputnik Türkiye
Bankaların aldığı karar doğrultusunda, Ramazan Bayramı sonrasında Türkiye'deki ATM'lerde önemli bir değişiklik yaşanacak. Yeni düzenlemeyle, ATM'lerden artık... 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T09:57+0300
2024-04-12T09:57+0300
ekonomi
atm
ortak atm
bayram
para
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1c/1074989212_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_1cb6a930dd3c4654ba8d778516c10f74.png
Türkiye'deki yüksek enflasyon oranları bankacılık sektöründe değişikliklere neden oldu. Bu durumdan kaynaklı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) her 5 yeni banknottan 4'ünü 200 TL olarak basmasına sebep oldu.ATM'lerden çekilebilecek banknotların değeri yeniden yapılandırıldı. 500 ve 1000 TL'lik yeni banknot çıkacağı haberleri yalanlanırken, değeri 6 dolara kadar düşen 200 liralık banknotlar için bankalar yeni bir uygulamaya geçti. Ziraat Bankası eski genel müdür yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu'nun açıklamalarına göre, ATM'lerde 10 ve 20 TL'lik banknotlar yerine Bankalar ATM’lere artık 200, 100 ve 50 TL’lik banknotları yerleştiriyor.Merkez Bankası'nın son dönemde basmış olduğu her 5 banknottan 4'ünün 200 TL olduğu belirtildi. Bu durum, bankaların ATM'lerde küçük banknotlara yer vermemesine neden oldu.Çoğu banka şu anda, ATM kanalıyla yapılan para yatırma ve çekme işlemlerinde 10 ve 20 liralık banknotların kullanımını durdurdu. ATM’lerde bu paralar için ayrılan slotlara 200 liralık banknotlar eklendi. Bu uygulamanın bayram sonrasında Türkiye genelinde tüm ATM'lerde geçerli olacağı tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/dunya-bankasindan-turkiye-ekonomisine-yonelik-dikkat-ceken-rapor-enflasyon-ve-buyume-tahmini-1082692609.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1c/1074989212_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_7621d985ddb54fb74fed5c38aa732cdb.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
atm, ortak atm, bayram, para
atm, ortak atm, bayram, para

ATM'lerde yeni döneme sayılı gün kaldı: 'Artık küçük paralar çekilemeyecek'

09:57 12.04.2024
© Sputnik / Kerimcan MalazATM
ATM - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
Abone ol
Bankaların aldığı karar doğrultusunda, Ramazan Bayramı sonrasında Türkiye'deki ATM'lerde önemli bir değişiklik yaşanacak. Yeni düzenlemeyle, ATM'lerden artık 10 ve 20 TL'lik banknotlar çekilemeyecek.
Türkiye'deki yüksek enflasyon oranları bankacılık sektöründe değişikliklere neden oldu. Bu durumdan kaynaklı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) her 5 yeni banknottan 4'ünü 200 TL olarak basmasına sebep oldu.
ATM'lerden çekilebilecek banknotların değeri yeniden yapılandırıldı. 500 ve 1000 TL'lik yeni banknot çıkacağı haberleri yalanlanırken, değeri 6 dolara kadar düşen 200 liralık banknotlar için bankalar yeni bir uygulamaya geçti.
Ziraat Bankası eski genel müdür yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu'nun açıklamalarına göre, ATM'lerde 10 ve 20 TL'lik banknotlar yerine Bankalar ATM’lere artık 200, 100 ve 50 TL’lik banknotları yerleştiriyor.
Merkez Bankası'nın son dönemde basmış olduğu her 5 banknottan 4'ünün 200 TL olduğu belirtildi. Bu durum, bankaların ATM'lerde küçük banknotlara yer vermemesine neden oldu.
Çoğu banka şu anda, ATM kanalıyla yapılan para yatırma ve çekme işlemlerinde 10 ve 20 liralık banknotların kullanımını durdurdu. ATM’lerde bu paralar için ayrılan slotlara 200 liralık banknotlar eklendi. Bu uygulamanın bayram sonrasında Türkiye genelinde tüm ATM'lerde geçerli olacağı tahmin ediliyor.
Dünya Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2024
EKONOMİ
Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisine yönelik dikkat çeken rapor: Enflasyon ve büyüme tahmini
07:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала