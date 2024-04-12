https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/atmlerde-yeni-doneme-sayili-gun-kaldi-artik-kucuk-paralar-cekilemeyecek-1082695905.html

ATM'lerde yeni döneme sayılı gün kaldı: 'Artık küçük paralar çekilemeyecek'

ATM'lerde yeni döneme sayılı gün kaldı: 'Artık küçük paralar çekilemeyecek'

Sputnik Türkiye

Bankaların aldığı karar doğrultusunda, Ramazan Bayramı sonrasında Türkiye'deki ATM'lerde önemli bir değişiklik yaşanacak. Yeni düzenlemeyle, ATM'lerden artık... 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T09:57+0300

2024-04-12T09:57+0300

2024-04-12T09:57+0300

ekonomi

atm

ortak atm

bayram

para

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Türkiye'deki yüksek enflasyon oranları bankacılık sektöründe değişikliklere neden oldu. Bu durumdan kaynaklı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) her 5 yeni banknottan 4'ünü 200 TL olarak basmasına sebep oldu.ATM'lerden çekilebilecek banknotların değeri yeniden yapılandırıldı. 500 ve 1000 TL'lik yeni banknot çıkacağı haberleri yalanlanırken, değeri 6 dolara kadar düşen 200 liralık banknotlar için bankalar yeni bir uygulamaya geçti. Ziraat Bankası eski genel müdür yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu'nun açıklamalarına göre, ATM'lerde 10 ve 20 TL'lik banknotlar yerine Bankalar ATM’lere artık 200, 100 ve 50 TL’lik banknotları yerleştiriyor.Merkez Bankası'nın son dönemde basmış olduğu her 5 banknottan 4'ünün 200 TL olduğu belirtildi. Bu durum, bankaların ATM'lerde küçük banknotlara yer vermemesine neden oldu.Çoğu banka şu anda, ATM kanalıyla yapılan para yatırma ve çekme işlemlerinde 10 ve 20 liralık banknotların kullanımını durdurdu. ATM’lerde bu paralar için ayrılan slotlara 200 liralık banknotlar eklendi. Bu uygulamanın bayram sonrasında Türkiye genelinde tüm ATM'lerde geçerli olacağı tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/dunya-bankasindan-turkiye-ekonomisine-yonelik-dikkat-ceken-rapor-enflasyon-ve-buyume-tahmini-1082692609.html

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