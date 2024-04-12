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Nijerya'nın kuzeyinde, kadim Ramazan Bayramı geleneklerinin parçası olan ve atlarla geçiş yapılan "Hawan Daushe" töreni düzenlendi. 12.04.2024, Sputnik Türkiye
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фото, nijerya, fotoğraf, ramazan bayramı, bayram, hawan daushe
фото, nijerya, fotoğraf, ramazan bayramı, bayram, hawan daushe

Nijerya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel 'Hawan Daushe' töreni yapıldı

02:42 12.04.2024
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Nijerya'nın kuzeyinde, kadim Ramazan Bayramı geleneklerinin parçası olan ve atlarla geçiş yapılan "Hawan Daushe" töreni düzenlendi.
© Adam Abu-bashal

Ülkenin Bauchi eyaletinde bayramın ikinci gününde gerçekleştirilen törende, eyalet kralı, vali, bölgenin ileri gelenleri giydikleri geleneksel kıyafetlerle yerel müzik eşliğinde atlarla geçiş yaptı.

Ülkenin Bauchi eyaletinde bayramın ikinci gününde gerçekleştirilen törende, eyalet kralı, vali, bölgenin ileri gelenleri giydikleri geleneksel kıyafetlerle yerel müzik eşliğinde atlarla geçiş yaptı. - Sputnik Türkiye
1/9
© Adam Abu-bashal

Ülkenin Bauchi eyaletinde bayramın ikinci gününde gerçekleştirilen törende, eyalet kralı, vali, bölgenin ileri gelenleri giydikleri geleneksel kıyafetlerle yerel müzik eşliğinde atlarla geçiş yaptı.

© Adam Abu-bashal

Törene katılan bölge şeflerinden Dujiman Bauchi Bashir Yakubu Lame, yaptığı açıklamada, bayram kutlamalarının vazgeçilmezinin "atlarla geçit töreni" olduğunu, bundan dolayı her bayram yapıldığını söyledi.

Törene katılan bölge şeflerinden Dujiman Bauchi Bashir Yakubu Lame, yaptığı açıklamada, bayram kutlamalarının vazgeçilmezinin &quot;atlarla geçit töreni&quot; olduğunu, bundan dolayı her bayram yapıldığını söyledi. - Sputnik Türkiye
2/9
© Adam Abu-bashal

Törene katılan bölge şeflerinden Dujiman Bauchi Bashir Yakubu Lame, yaptığı açıklamada, bayram kutlamalarının vazgeçilmezinin "atlarla geçit töreni" olduğunu, bundan dolayı her bayram yapıldığını söyledi.

© Adam Abu-bashal

Geleneksel olarak ata binmenin çok önemli olduğunu anlatan Lame, "At, sizin gücünüzü simgeler. Sahip olduğunuz atların sayısı, ne kadar güçlü olduğunuzu gösteriyor" dedi.

Geleneksel olarak ata binmenin çok önemli olduğunu anlatan Lame, &quot;At, sizin gücünüzü simgeler. Sahip olduğunuz atların sayısı, ne kadar güçlü olduğunuzu gösteriyor&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
3/9
© Adam Abu-bashal

Geleneksel olarak ata binmenin çok önemli olduğunu anlatan Lame, "At, sizin gücünüzü simgeler. Sahip olduğunuz atların sayısı, ne kadar güçlü olduğunuzu gösteriyor" dedi.

© Adam Abu-bashal

Hausa kabilesinin yoğun olduğu ülkenin kuzey bölgesinde bayramın birinci gününde "Hawan Sallah", ikinci gününde de "Hawan Daush" adıyla törenler yapılıyor.

Hausa kabilesinin yoğun olduğu ülkenin kuzey bölgesinde bayramın birinci gününde &quot;Hawan Sallah&quot;, ikinci gününde de &quot;Hawan Daush&quot; adıyla törenler yapılıyor. - Sputnik Türkiye
4/9
© Adam Abu-bashal

Hausa kabilesinin yoğun olduğu ülkenin kuzey bölgesinde bayramın birinci gününde "Hawan Sallah", ikinci gününde de "Hawan Daush" adıyla törenler yapılıyor.

© Adam Abu-bashal

Bu gelenekler, ülkenin Kano, Sokoto, Katsina, Zaria (Zazzau), Bauchi, Daura, Hadejia, Bida ve Gumel gibi bölgelerinde devam ediyor.

Bu gelenekler, ülkenin Kano, Sokoto, Katsina, Zaria (Zazzau), Bauchi, Daura, Hadejia, Bida ve Gumel gibi bölgelerinde devam ediyor. - Sputnik Türkiye
5/9
© Adam Abu-bashal

Bu gelenekler, ülkenin Kano, Sokoto, Katsina, Zaria (Zazzau), Bauchi, Daura, Hadejia, Bida ve Gumel gibi bölgelerinde devam ediyor.

© Adam Abu-bashal

Hausa topraklarında 14. yüzyıldan bu yana her ramazan ve kurban bayramlarında düzenlenen bu etkinlik, eski yerel liderlerin kendi bölgelerinde kutladığı "at binicilik şenliği" olarak biliniyor.

Hausa topraklarında 14. yüzyıldan bu yana her ramazan ve kurban bayramlarında düzenlenen bu etkinlik, eski yerel liderlerin kendi bölgelerinde kutladığı &quot;at binicilik şenliği&quot; olarak biliniyor. - Sputnik Türkiye
6/9
© Adam Abu-bashal

Hausa topraklarında 14. yüzyıldan bu yana her ramazan ve kurban bayramlarında düzenlenen bu etkinlik, eski yerel liderlerin kendi bölgelerinde kutladığı "at binicilik şenliği" olarak biliniyor.

© Adam Abu-bashal

Törende, her soylu haneden bir alay, biniciliklerini ve savaşa hazır olduklarını sergiliyor. Kutlamalarda bölge emirleri, yardımcıları ve at binicilerinin geleneksel kıyafetlerinin yanı sıra atlara takılan süsler dikkati çekiyor.

Törende, her soylu haneden bir alay, biniciliklerini ve savaşa hazır olduklarını sergiliyor. Kutlamalarda bölge emirleri, yardımcıları ve at binicilerinin geleneksel kıyafetlerinin yanı sıra atlara takılan süsler dikkati çekiyor. - Sputnik Türkiye
7/9
© Adam Abu-bashal

Törende, her soylu haneden bir alay, biniciliklerini ve savaşa hazır olduklarını sergiliyor. Kutlamalarda bölge emirleri, yardımcıları ve at binicilerinin geleneksel kıyafetlerinin yanı sıra atlara takılan süsler dikkati çekiyor.

© Adam Abu-bashal

Etkinlikte, geleneksel dans gösterileri de yapılıyor.

Etkinlikte, geleneksel dans gösterileri de yapılıyor. - Sputnik Türkiye
8/9
© Adam Abu-bashal

Etkinlikte, geleneksel dans gösterileri de yapılıyor.

© Adam Abu-bashalNijerya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel "Hawan Daushe" töreni yapıldı
Nijerya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel Hawan Daushe töreni yapıldı - Sputnik Türkiye
9/9
© Adam Abu-bashal
Nijerya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel "Hawan Daushe" töreni yapıldı
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