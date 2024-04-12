Nijerya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel 'Hawan Daushe' töreni yapıldı

Ülkenin Bauchi eyaletinde bayramın ikinci gününde gerçekleştirilen törende, eyalet kralı, vali, bölgenin ileri gelenleri giydikleri geleneksel kıyafetlerle yerel müzik eşliğinde atlarla geçiş yaptı.
Ülkenin Bauchi eyaletinde bayramın ikinci gününde gerçekleştirilen törende, eyalet kralı, vali, bölgenin ileri gelenleri giydikleri geleneksel kıyafetlerle yerel müzik eşliğinde atlarla geçiş yaptı.
Törene katılan bölge şeflerinden Dujiman Bauchi Bashir Yakubu Lame, yaptığı açıklamada, bayram kutlamalarının vazgeçilmezinin "atlarla geçit töreni" olduğunu, bundan dolayı her bayram yapıldığını söyledi.
Törene katılan bölge şeflerinden Dujiman Bauchi Bashir Yakubu Lame, yaptığı açıklamada, bayram kutlamalarının vazgeçilmezinin "atlarla geçit töreni" olduğunu, bundan dolayı her bayram yapıldığını söyledi.
Geleneksel olarak ata binmenin çok önemli olduğunu anlatan Lame, "At, sizin gücünüzü simgeler. Sahip olduğunuz atların sayısı, ne kadar güçlü olduğunuzu gösteriyor" dedi.
Geleneksel olarak ata binmenin çok önemli olduğunu anlatan Lame, "At, sizin gücünüzü simgeler. Sahip olduğunuz atların sayısı, ne kadar güçlü olduğunuzu gösteriyor" dedi.
Hausa kabilesinin yoğun olduğu ülkenin kuzey bölgesinde bayramın birinci gününde "Hawan Sallah", ikinci gününde de "Hawan Daush" adıyla törenler yapılıyor.
Hausa kabilesinin yoğun olduğu ülkenin kuzey bölgesinde bayramın birinci gününde "Hawan Sallah", ikinci gününde de "Hawan Daush" adıyla törenler yapılıyor.
Bu gelenekler, ülkenin Kano, Sokoto, Katsina, Zaria (Zazzau), Bauchi, Daura, Hadejia, Bida ve Gumel gibi bölgelerinde devam ediyor.
Bu gelenekler, ülkenin Kano, Sokoto, Katsina, Zaria (Zazzau), Bauchi, Daura, Hadejia, Bida ve Gumel gibi bölgelerinde devam ediyor.
Hausa topraklarında 14. yüzyıldan bu yana her ramazan ve kurban bayramlarında düzenlenen bu etkinlik, eski yerel liderlerin kendi bölgelerinde kutladığı "at binicilik şenliği" olarak biliniyor.
Hausa topraklarında 14. yüzyıldan bu yana her ramazan ve kurban bayramlarında düzenlenen bu etkinlik, eski yerel liderlerin kendi bölgelerinde kutladığı "at binicilik şenliği" olarak biliniyor.
Törende, her soylu haneden bir alay, biniciliklerini ve savaşa hazır olduklarını sergiliyor. Kutlamalarda bölge emirleri, yardımcıları ve at binicilerinin geleneksel kıyafetlerinin yanı sıra atlara takılan süsler dikkati çekiyor.
Törende, her soylu haneden bir alay, biniciliklerini ve savaşa hazır olduklarını sergiliyor. Kutlamalarda bölge emirleri, yardımcıları ve at binicilerinin geleneksel kıyafetlerinin yanı sıra atlara takılan süsler dikkati çekiyor.
Etkinlikte, geleneksel dans gösterileri de yapılıyor.
Etkinlikte, geleneksel dans gösterileri de yapılıyor.