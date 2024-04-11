https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/transferler-icin-kollar-sivandi-galatasaray-goz-bebegine-veda-ediyor-1082661289.html
Transferler için kollar sıvandı: 'Galatasaray göz bebeğine veda ediyor'
Transferler için kollar sıvandı: 'Galatasaray göz bebeğine veda ediyor'
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, yaz transfer dönemi hazırlıklarına şimdiden başladı. Son dakika gelişmesine göre... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T07:41+0300
2024-04-11T07:41+0300
2024-04-11T07:41+0300
spor
galatasaray
galatasaray sk
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
transfer
transfer yasağı
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray, yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başladı.Galatasaray'da taraftarın sevgilisi ve takımın vazgeçilmesi olan yıldız futbolcu için flaş bir takım devreye girdi.Bu transfer haberinin detayları henüz netleşmezken, Galatasaray yönetiminin transfer sürecinde oyuncusunu elden çıkarıp çıkarmama konusunda dikkatli bir politika izleyeceği belirtiliyor.Arjantin basınında yer alan habere göre, Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin gelecek sezon için kadroyu güçlendirmek istediği belirtildi.Boca Juniors'ta hedefteki isimlerden birinin de Galatasaray forması giyen Lucas Torreira olduğu ifade edildi.Galatasaray'ın ise Uruguaylı orta saha oyuncusu için 15 milyon euroyu görmeden pazarlıklara başlamayacağı öne sürüldü.Galatasaray'ın 2022 yazında Arsenal'den kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Torreira'nın sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.Galatasaray'ın da yeni sözleşme imzalamayı planladığı Lucas Torreira, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 74 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/tffde-2-sizma-krizi-buyukeksinin-adayligi-ile-ilgili-konusmalar-paylasildi-1082659450.html
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galatasaray, galatasaray sk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, transfer yasağı
galatasaray, galatasaray sk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, transfer yasağı
Transferler için kollar sıvandı: 'Galatasaray göz bebeğine veda ediyor'
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, yaz transfer dönemi hazırlıklarına şimdiden başladı. Son dakika gelişmesine göre, Galatasaray'ın yıldız oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen dev kulüp, bu transfer için görüşmelere başladı.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray, yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başladı.
Galatasaray'da taraftarın sevgilisi ve takımın vazgeçilmesi olan yıldız futbolcu için flaş bir takım devreye girdi.
Bu transfer haberinin detayları henüz netleşmezken, Galatasaray yönetiminin transfer sürecinde oyuncusunu elden çıkarıp çıkarmama konusunda dikkatli bir politika izleyeceği belirtiliyor.
Arjantin basınında yer alan habere göre, Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin gelecek sezon için kadroyu güçlendirmek istediği belirtildi.
Boca Juniors'ta hedefteki isimlerden birinin de Galatasaray forması giyen Lucas Torreira olduğu ifade edildi.
Galatasaray'ın ise Uruguaylı orta saha oyuncusu için 15 milyon euroyu görmeden pazarlıklara başlamayacağı öne sürüldü.
Galatasaray'ın 2022 yazında Arsenal'den kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Torreira'nın sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Galatasaray'ın da yeni sözleşme imzalamayı planladığı Lucas Torreira, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 74 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.