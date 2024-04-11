https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/transferler-icin-kollar-sivandi-galatasaray-goz-bebegine-veda-ediyor-1082661289.html

Transferler için kollar sıvandı: 'Galatasaray göz bebeğine veda ediyor'

Transferler için kollar sıvandı: 'Galatasaray göz bebeğine veda ediyor'

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, yaz transfer dönemi hazırlıklarına şimdiden başladı. Son dakika gelişmesine göre... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T07:41+0300

2024-04-11T07:41+0300

2024-04-11T07:41+0300

spor

galatasaray

galatasaray sk

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

transfer

transfer yasağı

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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray, yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başladı.Galatasaray'da taraftarın sevgilisi ve takımın vazgeçilmesi olan yıldız futbolcu için flaş bir takım devreye girdi.Bu transfer haberinin detayları henüz netleşmezken, Galatasaray yönetiminin transfer sürecinde oyuncusunu elden çıkarıp çıkarmama konusunda dikkatli bir politika izleyeceği belirtiliyor.Arjantin basınında yer alan habere göre, Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin gelecek sezon için kadroyu güçlendirmek istediği belirtildi.Boca Juniors'ta hedefteki isimlerden birinin de Galatasaray forması giyen Lucas Torreira olduğu ifade edildi.Galatasaray'ın ise Uruguaylı orta saha oyuncusu için 15 milyon euroyu görmeden pazarlıklara başlamayacağı öne sürüldü.Galatasaray'ın 2022 yazında Arsenal'den kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Torreira'nın sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.Galatasaray'ın da yeni sözleşme imzalamayı planladığı Lucas Torreira, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 74 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

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Sputnik Türkiye

galatasaray, galatasaray sk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, transfer yasağı