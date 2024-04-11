https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/tffde-2-sizma-krizi-buyukeksinin-adayligi-ile-ilgili-konusmalar-paylasildi-1082659450.html
TFF'de 2. 'sızma' krizi: Büyükekşi'nin 'adaylığı ile ilgili konuşmalar' paylaşıldı
TFF'de 2. 'sızma' krizi: Büyükekşi'nin 'adaylığı ile ilgili konuşmalar' paylaşıldı
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 18 Temmuz'da gerçekleştireceği seçimli genel kurul öncesinde, mevcut TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tekrar aday... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T06:26+0300
2024-04-11T06:26+0300
2024-04-11T06:26+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
tff merkez hakem kurulu
kriz
sızma
mehmet büyükekşi
candaş tolga işık
kulüpler birliği
futbol
servet yardımcı
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TFF'nin, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanması nedeniyle olağan genel kurul toplantısını seçimli olarak 18 Temmuz'da gerçekleştireceği duyurulmuştu.Ancak genel kurul öncesinde, kulüplerden bazıları noter onaylı imza toplayarak tarihi daha öne çekme çabası içindeydi.'Konuşmalar sızdırıldı'Sabah gazetesi yazarı Murat Özbostan'ın bugünkü yazısında dikkat çektiği detay, Mecnun Otyakmaz'ın bir Whatsapp grubunda "Mehmet Büyükekşi ile konuştum, aday olmuyor" şeklindeki mesajı oldu. Bu bilgi, TFF'nin mevcut başkanının yeniden aday olmayacağına dair söylentileri doğrular nitelikte bir iddia olarak ortaya çıkıyor.TFF Başkanlığı için yeni adaylar konuşulurken, Candaş Tolga Işık ise Servet Yardımcı'nın adaylığını açıklamaya hazırlandığını belirtti. Kulüpler Birliği'nde birlik ve uyum sağlama çabaları devam ederken, seçim sürecine yönelik beklentiler ve adaylıklar netleşmeye başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/ilk-100de-3-turk-takimi-uefa-kulup-siralamasi-guncellendi-1082629690.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, kriz, sızma, mehmet büyükekşi, candaş tolga işık, kulüpler birliği, futbol, servet yardımcı
türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, kriz, sızma, mehmet büyükekşi, candaş tolga işık, kulüpler birliği, futbol, servet yardımcı
TFF'de 2. 'sızma' krizi: Büyükekşi'nin 'adaylığı ile ilgili konuşmalar' paylaşıldı
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 18 Temmuz'da gerçekleştireceği seçimli genel kurul öncesinde, mevcut TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tekrar aday olmayacağı yönünde gelişmeler yaşandı. Murat Özbostan'ın yazısına göre, Büyükekşi'nin bu kararı, bir Whatsapp görüşmesinde ortaya çıktı.
TFF'nin, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanması nedeniyle olağan genel kurul toplantısını seçimli olarak 18 Temmuz'da gerçekleştireceği duyurulmuştu.
Ancak genel kurul öncesinde, kulüplerden bazıları noter onaylı imza toplayarak tarihi daha öne çekme çabası içindeydi.
Sabah gazetesi yazarı Murat Özbostan'ın bugünkü yazısında dikkat çektiği detay, Mecnun Otyakmaz'ın bir Whatsapp grubunda "Mehmet Büyükekşi ile konuştum, aday olmuyor" şeklindeki mesajı oldu. Bu bilgi, TFF'nin mevcut başkanının yeniden aday olmayacağına dair söylentileri doğrular nitelikte bir iddia olarak ortaya çıkıyor.
TFF Başkanlığı için yeni adaylar konuşulurken, Candaş Tolga Işık ise Servet Yardımcı'nın adaylığını açıklamaya hazırlandığını belirtti. Kulüpler Birliği'nde birlik ve uyum sağlama çabaları devam ederken, seçim sürecine yönelik beklentiler ve adaylıklar netleşmeye başladı.