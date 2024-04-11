https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/tffde-2-sizma-krizi-buyukeksinin-adayligi-ile-ilgili-konusmalar-paylasildi-1082659450.html

TFF'de 2. 'sızma' krizi: Büyükekşi'nin 'adaylığı ile ilgili konuşmalar' paylaşıldı

TFF'de 2. 'sızma' krizi: Büyükekşi'nin 'adaylığı ile ilgili konuşmalar' paylaşıldı

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 18 Temmuz'da gerçekleştireceği seçimli genel kurul öncesinde, mevcut TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tekrar aday... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T06:26+0300

2024-04-11T06:26+0300

2024-04-11T06:26+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

tff merkez hakem kurulu

kriz

sızma

mehmet büyükekşi

candaş tolga işık

kulüpler birliği

futbol

servet yardımcı

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TFF'nin, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanması nedeniyle olağan genel kurul toplantısını seçimli olarak 18 Temmuz'da gerçekleştireceği duyurulmuştu.Ancak genel kurul öncesinde, kulüplerden bazıları noter onaylı imza toplayarak tarihi daha öne çekme çabası içindeydi.'Konuşmalar sızdırıldı'Sabah gazetesi yazarı Murat Özbostan'ın bugünkü yazısında dikkat çektiği detay, Mecnun Otyakmaz'ın bir Whatsapp grubunda "Mehmet Büyükekşi ile konuştum, aday olmuyor" şeklindeki mesajı oldu. Bu bilgi, TFF'nin mevcut başkanının yeniden aday olmayacağına dair söylentileri doğrular nitelikte bir iddia olarak ortaya çıkıyor.TFF Başkanlığı için yeni adaylar konuşulurken, Candaş Tolga Işık ise Servet Yardımcı'nın adaylığını açıklamaya hazırlandığını belirtti. Kulüpler Birliği'nde birlik ve uyum sağlama çabaları devam ederken, seçim sürecine yönelik beklentiler ve adaylıklar netleşmeye başladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/ilk-100de-3-turk-takimi-uefa-kulup-siralamasi-guncellendi-1082629690.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, kriz, sızma, mehmet büyükekşi, candaş tolga işık, kulüpler birliği, futbol, servet yardımcı