https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/ilk-100de-3-turk-takimi-uefa-kulup-siralamasi-guncellendi-1082629690.html

İlk 100'de 3 Türk takımı: UEFA kulüp sıralaması güncellendi

İlk 100'de 3 Türk takımı: UEFA kulüp sıralaması güncellendi

Sputnik Türkiye

Avrupa futbolunun patronu UEFA, kulüpler sıralamasında güncellemeye gitti. Avrupa'daki devlerin sıralamasının belli olduğu listede ilk 100'de 3 Türk kulübü yer... 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T08:36+0300

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UEFA, kulüpler sıralamasında güncelleme yaptı. Avrupa'daki kulüplerin sıralandığı listede ilk 100 takım içerisinde 3 Türk kulübünün yer aldığı gözlemlendi.Premier Lig devi Manchester City, 146 bin puanla listenin zirvesinde yer aldı. Bayern Münih ise 139 bin puanla 2'nci sıraya yerleşti. Bayern Münih'in ardından 127 bin puanla Real Madrid, UEFA kulüpler sıralamasında 3'üncü oldu.Paris Saint Germain, 113 bin puan toplayarak 4'üncü sırada yer aldı. Liverpool ise aynı puanla 5'inci sırada gösterildi. 6'ncı sıradaki Inter, 101 bin puan toplama başarısı gösterdi. Bundesliga'dan RB Leipzig, 97 bin puanla 7'nci sırada yer aldı. Chelsea, 96 bin puanla 8'inci sırada gösterildi. 9'uncu Roma'nın ise 95 bin puanı dikkat çekti. UEFA tarafından açıklanan listede 92 bin puanlı Manchester United, 10'uncu sırada yer aldı.Açıklanan listede ilk 30'da yer alan kulüpler ve sıralamaları şu şekilde:UEFA'nın açıkladığı listede ilk 100'de 3 Türk kulübü yer aldı. Fenerbahçe, 34 bin puanla 56'ncı sırada gösterildi. Galatasaray ise 31 bin 500 puanla 60'ıncı sırada yer aldı. İstanbul ekiplerinden Başakşehir, 29 bin puanla 62'nci sırada gösterildi.Sivasspor, 16 bin 500 puanla UEFA tarafından açıklanan listede 102'nci sırada gösterildi. Beşiktaş, 12 bin puanla 123'üncü sırada kendisine yer buldu. Trabzonspor ise 11 bin 500 puanla 29'uncu sırada yer aldı.

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