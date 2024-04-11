https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/super-ligde-32-haftanin-hakemleri-aciklandi-1082675545.html

Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T14:28+0300

2024-04-11T14:28+0300

2024-04-11T14:28+0300

spor

hakem

türkiye futbol federasyonu (tff)

tff merkez hakem kurulu

fenerbahçe

galatasaray sk

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Trendyol Süper Lig’in 32. haftası yarın, 13 Nisan Cumartesi, 14 Nisan Pazar ve 15 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu.Süper Lig’de 32. hafta programı ve mücadelelerde düdük çalacak hakemler şöyle:Yarın20.00 Trabzonspor - Sivasspor: Ümit Öztürk13 Nisan Cumartesi13.30 Kasımpaşa - Konyaspor: Zorbay Küçük16.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK: Ali Şansalan19.00 Adana Demirspor - Kayserispor: Mehmet Türkmen19.00 Beşiktaş - Samsunspor: Direnç Tonusluoğlu14 Nisan Pazar13.30 Pendikspor - Başakşehir: Halil Umut Meler16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Emre Kargın16.00 Hatayspor - İstanbulspor: Mert Güzenge19.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu15 Nisan Pazartesi20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Cihan Aydın

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hakem, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, fenerbahçe, galatasaray sk