https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/super-ligde-32-haftanin-hakemleri-aciklandi-1082675545.html
Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T14:28+0300
2024-04-11T14:28+0300
2024-04-11T14:28+0300
spor
hakem
türkiye futbol federasyonu (tff)
tff merkez hakem kurulu
fenerbahçe
galatasaray sk
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Trendyol Süper Lig’in 32. haftası yarın, 13 Nisan Cumartesi, 14 Nisan Pazar ve 15 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu.Süper Lig’de 32. hafta programı ve mücadelelerde düdük çalacak hakemler şöyle:Yarın20.00 Trabzonspor - Sivasspor: Ümit Öztürk13 Nisan Cumartesi13.30 Kasımpaşa - Konyaspor: Zorbay Küçük16.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK: Ali Şansalan19.00 Adana Demirspor - Kayserispor: Mehmet Türkmen19.00 Beşiktaş - Samsunspor: Direnç Tonusluoğlu14 Nisan Pazar13.30 Pendikspor - Başakşehir: Halil Umut Meler16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Emre Kargın16.00 Hatayspor - İstanbulspor: Mert Güzenge19.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu15 Nisan Pazartesi20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Cihan Aydın
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/super-kupanin-hakemi-aciklandi-1082459857.html
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hakem, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, fenerbahçe, galatasaray sk
hakem, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, fenerbahçe, galatasaray sk
Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig’in 32. haftası yarın, 13 Nisan Cumartesi, 14 Nisan Pazar ve 15 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu.
Süper Lig’de 32. hafta programı ve mücadelelerde düdük çalacak hakemler şöyle:
20.00 Trabzonspor - Sivasspor: Ümit Öztürk
13.30 Kasımpaşa - Konyaspor: Zorbay Küçük
16.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK: Ali Şansalan
19.00 Adana Demirspor - Kayserispor: Mehmet Türkmen
19.00 Beşiktaş - Samsunspor: Direnç Tonusluoğlu
13.30 Pendikspor - Başakşehir: Halil Umut Meler
16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Emre Kargın
16.00 Hatayspor - İstanbulspor: Mert Güzenge
19.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Cihan Aydın