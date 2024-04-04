https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/super-kupanin-hakemi-aciklandi-1082459857.html
Süper Kupa'nın hakemi açıklandı
Süper Kupa'nın hakemi açıklandı
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa karşılaşmasını Volkan Bayarslan'ın yöneteceğini açıkladı. 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T13:11+0300
2024-04-04T13:11+0300
2024-04-04T14:07+0300
spor
süper kupa
hakem
volkan bayarslan
fenerbahçe
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan Pazar günü oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak maçta düdük çalacak Volkan Bayarslan'ın yardımcıları Serkan Ok ve Serkan Olguncan olacak.Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Burak Şeker yapacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/trabzonspora-6-mac-seyircisiz-oynama-cezasi-1082429341.html
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süper kupa, hakem, volkan bayarslan, fenerbahçe
süper kupa, hakem, volkan bayarslan, fenerbahçe
Süper Kupa'nın hakemi açıklandı
13:11 04.04.2024 (güncellendi: 14:07 04.04.2024)
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa karşılaşmasını Volkan Bayarslan'ın yöneteceğini açıkladı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan Pazar günü oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak maçta düdük çalacak Volkan Bayarslan'ın yardımcıları Serkan Ok ve Serkan Olguncan olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Burak Şeker yapacak.