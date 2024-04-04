https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/super-kupanin-hakemi-aciklandi-1082459857.html

Süper Kupa'nın hakemi açıklandı

Süper Kupa'nın hakemi açıklandı

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa karşılaşmasını Volkan Bayarslan'ın yöneteceğini açıkladı. 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T13:11+0300

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spor

süper kupa

hakem

volkan bayarslan

fenerbahçe

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan Pazar günü oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak maçta düdük çalacak Volkan Bayarslan'ın yardımcıları Serkan Ok ve Serkan Olguncan olacak.Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Burak Şeker yapacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/trabzonspora-6-mac-seyircisiz-oynama-cezasi-1082429341.html

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süper kupa, hakem, volkan bayarslan, fenerbahçe