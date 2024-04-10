https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/gallant-israile-saldiran-kim-olursa-olsun-cok-etkili-ve-cok-guclu-bir-karsilik-alacak-1082645253.html
Gallant: İsrail'e saldıran kim olursa olsun 'çok etkili ve çok güçlü' bir karşılık alacak
Gallant: İsrail'e saldıran kim olursa olsun 'çok etkili ve çok güçlü' bir karşılık alacak
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Bakanı Gallant bir askeri birliği ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Ortadoğu'da İsrail'e saldıran her kim olursa olsun 'çok etkili ve çok... 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T17:11+0300
2024-04-10T17:11+0300
2024-04-10T17:11+0300
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkesine yönelik herhangi bir saldırının "kendi topraklarında güçlü bir karşılık" almadan önce sert savunma önlemleriyle karşılaşacağını söyledi.Gallant İsrail'in kuzeyindeki bir Demir Kubbe hava savunma sistemi bataryasındaki askerlere yaptığı konuşmasında, "Bu savaşta birden fazla cephe ve farklı yönlerden saldırıya uğruyoruz. Bize saldırmaya çalışan herhangi bir düşman öncelikle sert bir savunmayla karşılaşacaktır" dedi."Ancak, nerede olursa olsun, Ortadoğu'da topraklarımıza saldıran her kim olursa olsun, topraklarına karşı kararlı bir saldırı eylemiyle çok hızlı bir şekilde nasıl tepki vereceğimizi bileceğiz. Bu yeteneğe sahibiz" diyen Gallant İsrail'in böyle bir saldıraya yanıtının 'çok etkili ve çok güçlü' olacağını vurguladı.Gallant konuşmasını, "Yıllar boyunca en iyi olduğumuz şeylerden biri, düşmanın onun için ne gibi sürprizler hazırladığımızı asla bilmemesidir" cümlesiyle tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/israil-kendi-topraklarindan-saldirmasi-halinde-irani-vuracagiz-1082642333.html
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Gallant: İsrail'e saldıran kim olursa olsun 'çok etkili ve çok güçlü' bir karşılık alacak
İsrail Savunma Bakanı Gallant bir askeri birliği ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Ortadoğu'da İsrail'e saldıran her kim olursa olsun 'çok etkili ve çok güçlü' bir yanıt alacağını vurguladı.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkesine yönelik herhangi bir saldırının "kendi topraklarında güçlü bir karşılık" almadan önce sert savunma önlemleriyle karşılaşacağını söyledi.
Gallant İsrail'in kuzeyindeki bir Demir Kubbe hava savunma sistemi bataryasındaki askerlere yaptığı konuşmasında, "Bu savaşta birden fazla cephe ve farklı yönlerden saldırıya uğruyoruz. Bize saldırmaya çalışan herhangi bir düşman öncelikle sert bir savunmayla karşılaşacaktır" dedi.
"Ancak, nerede olursa olsun, Ortadoğu'da topraklarımıza saldıran her kim olursa olsun, topraklarına karşı kararlı bir saldırı eylemiyle çok hızlı bir şekilde nasıl tepki vereceğimizi bileceğiz. Bu yeteneğe sahibiz" diyen Gallant İsrail'in böyle bir saldıraya yanıtının 'çok etkili ve çok güçlü' olacağını vurguladı.
Gallant konuşmasını, "Yıllar boyunca en iyi olduğumuz şeylerden biri, düşmanın onun için ne gibi sürprizler hazırladığımızı asla bilmemesidir" cümlesiyle tamamladı.