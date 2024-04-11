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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/buyukelci-antonov-pentagonun-rusyayi-yenilgiye-ugratma-cagrisi-gerilimi-tirmandirma-riski-tasiyor-1082662194.html
Büyükelçi Antonov: Pentagon’un Rusya’yı yenilgiye uğratma çağrısı gerilimi tırmandırma riski taşıyor
Büyükelçi Antonov: Pentagon’un Rusya’yı yenilgiye uğratma çağrısı gerilimi tırmandırma riski taşıyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerin Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratma ihtiyacıyla ilgili sözlerinin... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T08:40+0300
2024-04-11T08:40+0300
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ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander ve Müttefik Avrupa Kuvvetleri Yüksek Komutanı Christopher Cavoli’nin katılımıyla Ukrayna konulu oturum düzenlendi.Oturum sırasında söz alan Wallander, Rusya yönetimine 'iyi bir ders verilmesi' gerektiğini söyledi.Cumhuriyetçi Matt Gaetz, Moskova’yı stratejik yenilgiye uğratmak için Kırım’ı Rusya’dan koparmalarının gerekli olup olmadığını ve Kırım’ın alınmamasının ABD’nin hedeflerine ulaşamadığı anlamına gelip gelemeyeceğini sordu. Wallander cevabında, Rusya’nın 'güç kullanarak toprak işgal etmemesinin' ABD ve Ukrayna için stratejik başarı anlamına geleceğini söyledi.Gaetz, Kırım’ın hiçbir zaman Rusya’dan ayrılmayacağını ve böyle bir hedef varsa ulaşılamaz olduğunu kaydetti.Demokrat Adam Smith de Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu ve öyle kalacağını dile getirdi.Basın mensuplarına açıklamasında ABD’li yetkililerin sözlerini değerlendiren Rus Büyükelçi Antonov, “Washington yönetimi, öngörülemeyen tırmanma riski taşıyan sorumsuz açıklamalardan vazgeçmesi gerekiyor. Zelenskiy rejiminin ıstırap içinde olduğu açık” ifadesini kullandı.ABD’li yetkililerin pes etmeden “çıldırmış Kiev rejimini yeni suçlar işlemeye teşvik etmeye” devam ettiğini dile getiren Antonov, Ukrayna ordusunun özellikle sivilleri hedef aldığına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:Büyükelçinin sözlerine göre, Rus ordusunun ön cephedeki ikna edici zaferleri, ABD’nin, Moskova'yı stratejik bir yenilgiye uğratmak amacıyla 'son Ukraynalıya kadar' yürüttüğü bu savaşta yenilgiye uğradığını gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/fransiz-generalden-itiraf-nato-rusyaya-karsi-propaganda-savasi-yurutuyor-1082452927.html
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abd, washington, washington dc, rusya'nın washington büyükelçiliği, anatoliy antonov, rus büyükelçiliği, joe biden, beyaz saray, abd savunma bakanlığı (pentagon), pentagon, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, kırım

Büyükelçi Antonov: Pentagon’un Rusya’yı yenilgiye uğratma çağrısı gerilimi tırmandırma riski taşıyor

08:40 11.04.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley (solda) ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin (ortada) ve Yardımcısı Celeste Wallander (sağda)
 ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley (solda) ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin (ortada) ve Yardımcısı Celeste Wallander (sağda) - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerin Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratma ihtiyacıyla ilgili sözlerinin, gerilimi 'öngörülemez şekilde tırmandırma' riski taşıdığını kaydederken Biden yönetiminin bu tür açıklamalardan vazgeçmesi gerektiğini belirtti.
ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander ve Müttefik Avrupa Kuvvetleri Yüksek Komutanı Christopher Cavoli’nin katılımıyla Ukrayna konulu oturum düzenlendi.
Oturum sırasında söz alan Wallander, Rusya yönetimine 'iyi bir ders verilmesi' gerektiğini söyledi.
Cumhuriyetçi Matt Gaetz, Moskova’yı stratejik yenilgiye uğratmak için Kırım’ı Rusya’dan koparmalarının gerekli olup olmadığını ve Kırım’ın alınmamasının ABD’nin hedeflerine ulaşamadığı anlamına gelip gelemeyeceğini sordu.
Wallander cevabında, Rusya’nın 'güç kullanarak toprak işgal etmemesinin' ABD ve Ukrayna için stratejik başarı anlamına geleceğini söyledi.
Gaetz, Kırım’ın hiçbir zaman Rusya’dan ayrılmayacağını ve böyle bir hedef varsa ulaşılamaz olduğunu kaydetti.
Demokrat Adam Smith de Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu ve öyle kalacağını dile getirdi.
Basın mensuplarına açıklamasında ABD’li yetkililerin sözlerini değerlendiren Rus Büyükelçi Antonov,Washington yönetimi, öngörülemeyen tırmanma riski taşıyan sorumsuz açıklamalardan vazgeçmesi gerekiyor. Zelenskiy rejiminin ıstırap içinde olduğu açık” ifadesini kullandı.
ABD’li yetkililerin pes etmeden “çıldırmış Kiev rejimini yeni suçlar işlemeye teşvik etmeye” devam ettiğini dile getiren Antonov, Ukrayna ordusunun özellikle sivilleri hedef aldığına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu olgular, ABD ordusunun ülkeden binlerce kilometre uzaktaki bir çatışmaya dahil olduğunu bir kez daha doğruluyor. Bu çatışma, Washington’un prestiji, gücü ve uluslararası güvenlik üzerindeki etkisi üzerinde zararlı bir etkiye sahip.

Büyükelçinin sözlerine göre, Rus ordusunun ön cephedeki ikna edici zaferleri, ABD’nin, Moskova'yı stratejik bir yenilgiye uğratmak amacıyla 'son Ukraynalıya kadar' yürüttüğü bu savaşta yenilgiye uğradığını gösteriyor.
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