Fransız generalden itiraf: NATO Rusya'ya karşı propaganda savaşı yürütüyor

1994 yılında, Berlin Duvarı'nın yıkılmasından beş yıl ve SSCB'nin dağılmasından üç yıl sonra, güç dengeleri konusunda oldukça Batılı bir görüşe sahiptim. Özgür dünyanın Sovyet totalitarizmine karşı zafer kazandığına inanıyordum. Görevim gereği Ruanda'ya varır varmaz Amerika'nın bize karşı tutumundaki değişim beni çok etkiledi. Onların gazetecileri, Fransa'nın ve ordusunun eylemlerini kınayan suçlayıcılar rolünü üstlendi. İçlerinden birinin bana ‘Orada yaptıklarınızdan sonra Ruanda'da olmaktan utanmıyor musunuz?’ diye sorduğunu hatırlıyorum. Şaşkınlık içinde aval aval bakmıştım. Ne de olsa görevimizin asaletinden gurur duyuyordum, Ruandalı Tutsilerin iktidardaki Hutu rahipleri tarafından soykırıma uğratılmasına son vermek. ‘Amerikalı dostumuzun’ Fransa'yı suçladığını öğrenince şaşkına döndüm. Çok geçmeden Ruanda ve komşu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin (DRC) aslında çok daha büyük güçlerin savaş alanı olduğunu anladım. Aynı enformasyon yönetimi Yugoslavya’da da hissedildi. Eylül 1998 itibariyle Batı’nın medya makinesi Sırplar tarafından ‘soykırımın’ başlatıldığını ilan etmek üzere harekete geçirildi. Bu manevranın başında, Ruanda'da da dümenin başında olan aynı kişiler vardı: Clintonlar ve onların lanetlenmiş ruhu, BM eski büyükelçisi Madeleine Albright. Sırplar tarafından 200 bin sivilin öldürüldüğü rakamını dile getirdi. Oysa bu kesinlikle doğru değildi. Her iki taraftan asker ve sivil toplam altı bin kişi yaşamını yitirmiştir, ki bu bile kesinlikle çok fazla olsa da hiçbir zaman ‘soykırım’ teriminin kullanılmasını haklı çıkarmaz.