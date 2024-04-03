https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/ingiliz-basini-ukrayna-kirim-koprusune-3-kez-saldirmaya-hazirlaniyor-1082432406.html
İngiliz basını: Ukrayna, Kırım Köprüsü'ne 3. kez saldırmaya hazırlanıyor
İngiliz basını: Ukrayna, Kırım Köprüsü'ne 3. kez saldırmaya hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Kiev rejiminin, Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti'nde bulunan Kırım Köprüsü'ne 3. kez saldırmak için hazırlık yaptığı ifade edildi. 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T15:39+0300
2024-04-03T15:39+0300
2024-04-03T15:39+0300
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Alman ordusundan subayların Kırım Köprüsü'nü Taurus füzeleriyle imha etme planları yaptığı ses kaydı hafızalardaki yerini korurken, İngiliz basınında köprünün yeni bir saldırıyla hedef alınacağına dair haber servis edildi.İngiliz Guardian gazetesinin Kiev'de kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi, Kırım Köprüsü'nü 'kaçınılmaz bir şekilde yıkacak' yeni bir saldırının hazırlığı içinde.Guardian'a konuşan bir GRU yetkilisi, "Bunu 2024 yılının birinci yarısında yapacağız. GRU Başkanı Kirill Budanov, bu amaca ulaşmak için gereken araçların büyük kısmına sahip" dedi.Yetkili, bu saldırının Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından onaylanan planın uygulanması sayesinde mümkün hale geldiğini de bildirdi.Guardian gazetesi, GRU'nun bu operasyonu hayata geçirme imkanlarından şüphe duyduklarını, zira Rusya'nın Kırım Köprüsü'nü korumak için kapsamlı önlemler aldığını yazdı.Kiev rejimi, Ekim 2022 ve Temmuz 2023'te olmak üzere Kırım Köprüsü'ne iki saldırı düzenlemişti. Saldırılarda köprü üzerindeki yolların bir kısmı zarar görürken 6 sivil hayatını kaybetmişti.Ukrayna saldırıların sorumluluğunu üstlenip Moskova'yı köprüyü Kırım'a mühimmat taşımak için kullanmakla suçlarken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu iddiaları reddetmiş ve saldırıları askeri açıdan anlamsız bir suç olarak nitelemişti.Rusya ordusu da, saldırıların Ukrayna'daki kentlere intikam atışları gerçekleştirerek saldırı hazırlıklarının yapıldığı, insansız hücumbotların üretilip depolandığı tesisleri yerle bir etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alman subayların Kırım Köprüsü'ne saldırı planları yaptıkları ses kaydını eleştirmiş ve Bundeswehr askerlerinin böyle bir tehditte bulunarak fantezi kurduklarını ifade etmişti.Rusya lideri, "Birincisi, fantezi kuruyorlar, kendilerini cesaretlendiriyorlar. İkincisi, bizi korkutmaya çalışıyorlar. Almanya'ya gelince, orada anayasal sorunlar var. Doğru söylüyorlar; eğer Taurus füzeleri onlara göre Kırım Köprüsü'nün Rus toprağı olan kısmına düşerse, bu Federal Almanya Cumhuriyeti anayasasının ihlali olur" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240304/lavrov-alman-siyasetcilerin-kirim-koprusu-ile-ilgili-tepkileri-cok-sey-anlatiyor-1081359819.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, kırım, kırım köprüsü, terör saldırısı, kiev, londra, ingiltere, vladimir zelenskiy
ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, kırım, kırım köprüsü, terör saldırısı, kiev, londra, ingiltere, vladimir zelenskiy
İngiliz basını: Ukrayna, Kırım Köprüsü'ne 3. kez saldırmaya hazırlanıyor
Kiev rejiminin, Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti'nde bulunan Kırım Köprüsü'ne 3. kez saldırmak için hazırlık yaptığı ifade edildi.
Alman ordusundan subayların Kırım Köprüsü'nü Taurus füzeleriyle imha etme planları yaptığı ses kaydı hafızalardaki yerini korurken, İngiliz basınında köprünün yeni bir saldırıyla hedef alınacağına dair haber servis edildi.
İngiliz Guardian gazetesinin Kiev'de kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi, Kırım Köprüsü'nü 'kaçınılmaz bir şekilde yıkacak' yeni bir saldırının hazırlığı içinde.
Guardian'a konuşan bir GRU yetkilisi, "Bunu 2024 yılının birinci yarısında yapacağız. GRU Başkanı Kirill Budanov, bu amaca ulaşmak için gereken araçların büyük kısmına sahip" dedi.
Yetkili, bu saldırının Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
tarafından onaylanan planın uygulanması sayesinde mümkün hale geldiğini de bildirdi.
Guardian gazetesi, GRU'nun bu operasyonu hayata geçirme imkanlarından şüphe duyduklarını, zira Rusya'nın Kırım Köprüsü'nü korumak için kapsamlı önlemler aldığını yazdı.
Kiev rejimi, Ekim 2022 ve Temmuz 2023'te olmak üzere Kırım Köprüsü'ne iki saldırı düzenlemişti. Saldırılarda köprü üzerindeki yolların bir kısmı zarar görürken 6 sivil hayatını kaybetmişti.
Ukrayna saldırıların sorumluluğunu üstlenip Moskova'yı köprüyü Kırım'a mühimmat taşımak için kullanmakla suçlarken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu iddiaları reddetmiş ve saldırıları askeri açıdan anlamsız bir suç olarak nitelemişti.
Rusya ordusu da, saldırıların Ukrayna'daki kentlere intikam atışları gerçekleştirerek saldırı hazırlıklarının yapıldığı, insansız hücumbotların üretilip depolandığı tesisleri yerle bir etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alman subayların
Kırım Köprüsü'ne saldırı planları yaptıkları ses kaydını eleştirmiş ve Bundeswehr askerlerinin böyle bir tehditte bulunarak fantezi kurduklarını ifade etmişti.
Rusya lideri, "Birincisi, fantezi kuruyorlar, kendilerini cesaretlendiriyorlar. İkincisi, bizi korkutmaya çalışıyorlar. Almanya'ya gelince, orada anayasal sorunlar var. Doğru söylüyorlar; eğer Taurus füzeleri onlara göre Kırım Köprüsü'nün Rus toprağı olan kısmına düşerse, bu Federal Almanya Cumhuriyeti anayasasının ihlali olur" demişti.