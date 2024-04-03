https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/ingiliz-basini-ukrayna-kirim-koprusune-3-kez-saldirmaya-hazirlaniyor-1082432406.html

İngiliz basını: Ukrayna, Kırım Köprüsü'ne 3. kez saldırmaya hazırlanıyor

İngiliz basını: Ukrayna, Kırım Köprüsü'ne 3. kez saldırmaya hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Kiev rejiminin, Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti'nde bulunan Kırım Köprüsü'ne 3. kez saldırmak için hazırlık yaptığı ifade edildi. 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T15:39+0300

2024-04-03T15:39+0300

2024-04-03T15:39+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

rusya

kırım

kırım köprüsü

terör saldırısı

kiev

londra

ingiltere

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1e/1076887141_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_8df42cccb0fb6ad9b7ea1eb5cacabe8f.jpg

Alman ordusundan subayların Kırım Köprüsü'nü Taurus füzeleriyle imha etme planları yaptığı ses kaydı hafızalardaki yerini korurken, İngiliz basınında köprünün yeni bir saldırıyla hedef alınacağına dair haber servis edildi.İngiliz Guardian gazetesinin Kiev'de kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi, Kırım Köprüsü'nü 'kaçınılmaz bir şekilde yıkacak' yeni bir saldırının hazırlığı içinde.Guardian'a konuşan bir GRU yetkilisi, "Bunu 2024 yılının birinci yarısında yapacağız. GRU Başkanı Kirill Budanov, bu amaca ulaşmak için gereken araçların büyük kısmına sahip" dedi.Yetkili, bu saldırının Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından onaylanan planın uygulanması sayesinde mümkün hale geldiğini de bildirdi.Guardian gazetesi, GRU'nun bu operasyonu hayata geçirme imkanlarından şüphe duyduklarını, zira Rusya'nın Kırım Köprüsü'nü korumak için kapsamlı önlemler aldığını yazdı.Kiev rejimi, Ekim 2022 ve Temmuz 2023'te olmak üzere Kırım Köprüsü'ne iki saldırı düzenlemişti. Saldırılarda köprü üzerindeki yolların bir kısmı zarar görürken 6 sivil hayatını kaybetmişti.Ukrayna saldırıların sorumluluğunu üstlenip Moskova'yı köprüyü Kırım'a mühimmat taşımak için kullanmakla suçlarken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu iddiaları reddetmiş ve saldırıları askeri açıdan anlamsız bir suç olarak nitelemişti.Rusya ordusu da, saldırıların Ukrayna'daki kentlere intikam atışları gerçekleştirerek saldırı hazırlıklarının yapıldığı, insansız hücumbotların üretilip depolandığı tesisleri yerle bir etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alman subayların Kırım Köprüsü'ne saldırı planları yaptıkları ses kaydını eleştirmiş ve Bundeswehr askerlerinin böyle bir tehditte bulunarak fantezi kurduklarını ifade etmişti.Rusya lideri, "Birincisi, fantezi kuruyorlar, kendilerini cesaretlendiriyorlar. İkincisi, bizi korkutmaya çalışıyorlar. Almanya'ya gelince, orada anayasal sorunlar var. Doğru söylüyorlar; eğer Taurus füzeleri onlara göre Kırım Köprüsü'nün Rus toprağı olan kısmına düşerse, bu Federal Almanya Cumhuriyeti anayasasının ihlali olur" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240304/lavrov-alman-siyasetcilerin-kirim-koprusu-ile-ilgili-tepkileri-cok-sey-anlatiyor-1081359819.html

ukrayna

rusya

kiev

londra

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, kırım, kırım köprüsü, terör saldırısı, kiev, londra, ingiltere, vladimir zelenskiy