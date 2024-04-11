https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/bayram-tatilinin-5-gunluk-bilancosu-38-olu-5-bin-26-yarali-1082665954.html
Bayram tatilinin 5 günlük bilançosu: 38 ölü, 5 bin 26 yaralı
Bayram tatilinin 5 günlük bilançosu: 38 ölü, 5 bin 26 yaralı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya "Bayram tatilinin ilk 5 gününde toplam 3 bin 71 trafik kazası meydana geldi. 38 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 5 bin 26... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T10:24+0300
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2024-04-11T10:28+0300
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içişleri bakanlığı
Bayram tatilinin 5 günlük bilançosu: 38 ölü, 5 bin 26 yaralı
10:24 11.04.2024 (güncellendi: 10:28 11.04.2024)
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya "Bayram tatilinin ilk 5 gününde toplam 3 bin 71 trafik kazası meydana geldi. 38 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 5 bin 26 vatandaşımız yaralandı." dedi.