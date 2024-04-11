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SON DAKİKA | Bayram tatilinin 5 günlük bilançosu: 38 ölü, 5 bin 26 yaralı
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Bayram tatilinin 5 günlük bilançosu: 38 ölü, 5 bin 26 yaralı
Bayram tatilinin 5 günlük bilançosu: 38 ölü, 5 bin 26 yaralı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya "Bayram tatilinin ilk 5 gününde toplam 3 bin 71 trafik kazası meydana geldi. 38 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 5 bin 26... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
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içişleri bakanlığı
içişleri bakanlığı

Bayram tatilinin 5 günlük bilançosu: 38 ölü, 5 bin 26 yaralı

10:24 11.04.2024 (güncellendi: 10:28 11.04.2024)
© AA / Siverek Belediyesikaza
kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2024
© AA / Siverek Belediyesi
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İçişleri Bakanı Yerlikaya "Bayram tatilinin ilk 5 gününde toplam 3 bin 71 trafik kazası meydana geldi. 38 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 5 bin 26 vatandaşımız yaralandı." dedi.
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