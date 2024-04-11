Akdeniz'de bir göçmen teknesinin battı: 8 kişi hayatını kaybetti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
İDO Genel Müdürü Orhan, Ege Adaları seferlerini Radyo Sputnik’e anlattı
08:00
58 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kıymetli hazinesi Türkiye'de mi?
09:05
9 dk
SESLİ HABER
Formülü tarih kitabında buldu, madalya kazandı
09:22
6 dk
SESLİ HABER
Alman profesörden Avrupa’ya uyarı: Bacağına kurşun sıkmış olur
09:37
2 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
10:00
53 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Rusya diyalog yürütmeye hazır
11:04
2 dk
ÖZEL HABER
‘El Turco’ lakaplı devlet başkanı kimdir?
11:15
4 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: Blinken yıkımı hızlandırıyor
11:28
2 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
‘Sıkıntılar içinde yaşamış ama insani duygularını yitirmemiş toplum: Malakanlar’
12:00
115 dk
ÖZEL HABER
‘Tuvalet krizleriyle’ anılan ABD’li uçak firması
14:04
15 dk
SESLİ HABER
31 Mart yerel seçimlerinin Rus basınındaki yankıları
14:27
4 dk
SESLİ HABER
Kira sözleşmelerinde yeni uygulama Meclis'e gidiyor
14:40
2 dk
SESLİ HABER
Gagavuzya lideri: Bu Moldova kimliğinin ölümü anlamına gelir
15:06
2 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
15:16
2 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en sıcak Mart ayı yaşandı
15:51
1 dk
BAYRAM ÖZEL
1933 tarihli gazetede bayram haberleri
16:00
92 dk
SESLİ HABER
Macar Uzman: ABD, Macaristan'da yeni bir muhalefet oluşturuyor
17:45
2 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
İDO Genel Müdürü Orhan, Ege Adaları seferlerini Radyo Sputnik’e anlattı
18:00
58 dk
SESLİ HABER
MİT'ten çocuklara çağrı
19:03
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
19:14
3 dk
SESLİ HABER
Akkuyu'nun 1. Ünitesinde test çalışmaları başladı
19:28
1 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
20:00
53 dk
SESLİ HABER
Macar Uzman: ABD, Macaristan'da yeni bir muhalefet oluşturuyor
21:03
2 dk
SESLİ HABER
İspanya’nın vize kararı yabancıları üzecek
21:18
2 dk
ÖZEL HABER
Taipei 101'i depremin etkilerinden koruyan devasa küre: Ayarlı kütle sönümleyici nedir?
21:31
8 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka belirledi: Hangi Türk takımları Avrupa şampiyonu olacak?
21:49
4 dk
SESLİ HABER
Avrupa, mühimmat üretiminde sıkıntı yaşıyor
22:03
2 dk
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
22:17
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Borrell'in Türkiye ilgili sözleri rutin bir ifade
22:32
2 dk
ÖZEL HABER
İsrail’e yaptırım uygulayan ülkeler
22:47
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna ordusu, Rus güçlerine karşılık veremiyor
23:05
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Stoltenberg itiraf etti
23:18
2 dk
BAYRAM ÖZEL
Eski bayramlarda adetler nasıldı? Kutlama nasıl yapılırdı?
09:00
92 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Rusya diyalog yürütmeye hazır
10:42
2 dk
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
10:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
MİT'ten çocuklara çağrı
11:09
1 dk
SESLİ HABER
Gagavuzya lideri: Bu Moldova kimliğinin ölümü anlamına gelir
11:20
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa, mühimmat üretiminde sıkıntı yaşıyor
11:33
2 dk
ÖZEL HABER
İsrail’e yaptırım uygulayan ülkeler
11:46
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
ÖZEL HABER
‘Tuvalet krizleriyle’ anılan ABD’li uçak firması
12:10
15 dk
SESLİ HABER
Akkuyu'nun 1. Ünitesinde test çalışmaları başladı
12:36
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Stoltenberg itiraf etti
12:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
SESLİ HABER
Formülü tarih kitabında buldu, madalya kazandı
13:08
6 dk
SESLİ HABER
Kira sözleşmelerinde yeni uygulama Meclis'e gidiyor
13:24
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna ordusu, Rus güçlerine karşılık veremiyor
13:37
2 dk
SESLİ HABER
Alman profesörden Avrupa’ya uyarı: Bacağına kurşun sıkmış olur
13:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
16:08
3 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en sıcak Mart ayı yaşandı
16:23
1 dk
ÖZEL HABER
‘El Turco’ lakaplı devlet başkanı kimdir?
16:37
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kıymetli hazinesi Türkiye'de mi?
17:11
9 dk
ÖZEL HABER
Taipei 101'i depremin etkilerinden koruyan devasa küre: Ayarlı kütle sönümleyici nedir?
17:30
8 dk
SESLİ HABER
İspanya’nın vize kararı yabancıları üzecek
17:50
2 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
‘Sıkıntılar içinde yaşamış ama insani duygularını yitirmemiş toplum: Malakanlar’
18:00
115 dk
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
20:03
2 dk
SESLİ HABER
31 Mart yerel seçimlerinin Rus basınındaki yankıları
20:15
4 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
20:51
2 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
İDO Genel Müdürü Orhan, Ege Adaları seferlerini Radyo Sputnik’e anlattı
21:00
58 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: Blinken yıkımı hızlandırıyor
22:05
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka belirledi: Hangi Türk takımları Avrupa şampiyonu olacak?
22:14
4 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
22:25
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Borrell'in Türkiye ilgili sözleri rutin bir ifade
23:06
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/akdenizde-bir-gocmen-teknesinin-batti-8-kisi-hayatini-kaybetti-1082656265.html
Akdeniz'de bir göçmen teknesinin battı: 8 kişi hayatını kaybetti
Akdeniz'de bir göçmen teknesinin battı: 8 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Akdeniz'i geçmeye çalışan bir göçmen teknesinin alabora olması nedeniyle biri çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T00:56+0300
2024-04-11T00:56+0300
dünya
akdeniz
akdeniz
yasadışı göçmenler
göçmen
göçmenler
kaçak göçmenler
kaçak göçmen
göçmen krizi
göçmenler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0e/1073547994_0:198:3072:1926_1920x0_80_0_0_afd87297dd9b18bdfd033a87c73e5270.jpg
Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sıkca kullanılan düzensiz göç güzergahlardan Orta Akdeniz'de göç akışı ve buna bağlı olarak tekne kazaları yaşanmaya devam ediyor.İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Akdeniz'in Malta arama-kurtarma bölgesinde (SAR) batan bir tekneye İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri müdahale etti.İtalya Sahil Güvenliği, 23 kişiyi kurtarırken, biri çocuk 8 kişinin cesedini tekneden çıkardı.Kurtarılanların ilk ifadelerinde, teknenin battığı sırada denizde kaybolan başka insanlar olduğunu ve bunların sayısının da bilinmediğini aktardığı belirtildi.Hayatını kaybeden 8 kişi arasında hipotermiden ölenler olduğu kaydedildi.Lampedusa Belediye Başkanı Filippo Mannino da son yaşanan tekne kazasına dair yaptığı açıklamada, denizdeki bir trajedinin daha adalarını sarstığını belirterek, "Aralarında küçük bir kızın da bulunduğu 8 ölü az önce getirildi. Bu, artık bitmek bilmeyen bir sayım haline geldi. Deniz koşulları berbat ve insan tacirleri bu zavallı, çaresiz insanları suyun üstünde bile duramayan küçük teknelerle göndermeye devam ediyor. Her zaman aynı hikaye. Pek çok kişi denizde ölmek için para ödüyor" ifadelerini kullandı.Bu arada, Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) kayıp düzensiz göçmenlere yönelik verilerine göre, Orta Akdeniz'de yılbaşından 8 Nisan'a kadar 385 göçmen denizde kayboldu.İtalya İçişleri Bakanlığı verilerine göre ise bu yıl 1 Ocak-10 Nisan döneminde ülkeye denizi aşarak gelen düzensiz göçmen sayısı 15 bin 774 oldu. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı, 31 bin 128 idi.Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunuAvrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında, İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.Kuzey Afrika kıyılarından denize açılan ve sonra yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, bu güzergahta Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.STK'ler geçen yıldan bu yana da İtalya'daki son yasal düzenlemeler nedeniyle faaliyetlerini gerçekleştirmede bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor.Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da bazen Malta oluyor.Öte yandan, teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık olmaları nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/lubnanli-bakan-hajjar-izinsiz-goc-lubnani-avrupa-ile-diplomatik-krize-surukluyor-1082508277.html
akdeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0e/1073547994_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3ef0fc3865702aa725ef1f7901b41d30.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
akdeniz, akdeniz, yasadışı göçmenler, göçmen, göçmenler, kaçak göçmenler, kaçak göçmen, göçmen krizi, göçmenler, göçmen krizi, afrika, avrupa
akdeniz, akdeniz, yasadışı göçmenler, göçmen, göçmenler, kaçak göçmenler, kaçak göçmen, göçmen krizi, göçmenler, göçmen krizi, afrika, avrupa

Akdeniz'de bir göçmen teknesinin battı: 8 kişi hayatını kaybetti

00:56 11.04.2024
© AFP 2023 / GIANLUCA CHININEAAkdeniz- Göçmenler
Akdeniz- Göçmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2024
© AFP 2023 / GIANLUCA CHININEA
Abone ol
Akdeniz'i geçmeye çalışan bir göçmen teknesinin alabora olması nedeniyle biri çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sıkca kullanılan düzensiz göç güzergahlardan Orta Akdeniz'de göç akışı ve buna bağlı olarak tekne kazaları yaşanmaya devam ediyor.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Akdeniz'in Malta arama-kurtarma bölgesinde (SAR) batan bir tekneye İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri müdahale etti.
İtalya Sahil Güvenliği, 23 kişiyi kurtarırken, biri çocuk 8 kişinin cesedini tekneden çıkardı.
Kurtarılanların ilk ifadelerinde, teknenin battığı sırada denizde kaybolan başka insanlar olduğunu ve bunların sayısının da bilinmediğini aktardığı belirtildi.
Hayatını kaybeden 8 kişi arasında hipotermiden ölenler olduğu kaydedildi.
Lampedusa Belediye Başkanı Filippo Mannino da son yaşanan tekne kazasına dair yaptığı açıklamada, denizdeki bir trajedinin daha adalarını sarstığını belirterek, "Aralarında küçük bir kızın da bulunduğu 8 ölü az önce getirildi. Bu, artık bitmek bilmeyen bir sayım haline geldi. Deniz koşulları berbat ve insan tacirleri bu zavallı, çaresiz insanları suyun üstünde bile duramayan küçük teknelerle göndermeye devam ediyor. Her zaman aynı hikaye. Pek çok kişi denizde ölmek için para ödüyor" ifadelerini kullandı.
Bu arada, Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) kayıp düzensiz göçmenlere yönelik verilerine göre, Orta Akdeniz'de yılbaşından 8 Nisan'a kadar 385 göçmen denizde kayboldu.
İtalya İçişleri Bakanlığı verilerine göre ise bu yıl 1 Ocak-10 Nisan döneminde ülkeye denizi aşarak gelen düzensiz göçmen sayısı 15 bin 774 oldu. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı, 31 bin 128 idi.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında, İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.
Kuzey Afrika kıyılarından denize açılan ve sonra yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, bu güzergahta Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.
STK'ler geçen yıldan bu yana da İtalya'daki son yasal düzenlemeler nedeniyle faaliyetlerini gerçekleştirmede bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor.
Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da bazen Malta oluyor.
Öte yandan, teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık olmaları nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.
düzensiz göçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2024
DÜNYA
Lübnanlı bakan Hajjar: İzinsiz göç Lübnan'ı Avrupa ile diplomatik krize sürüklüyor
5 Nisan, 18:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала