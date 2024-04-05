https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/lubnanli-bakan-hajjar-izinsiz-goc-lubnani-avrupa-ile-diplomatik-krize-surukluyor-1082508277.html
Lübnanlı bakan Hajjar: İzinsiz göç Lübnan'ı Avrupa ile diplomatik krize sürüklüyor
Lübnanlı bakan Hajjar: İzinsiz göç Lübnan'ı Avrupa ile diplomatik krize sürüklüyor
Sputnik Türkiye
Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hector Hajjar, havaların iyileşmesiyle teknelerle denizi geçerek Kıbırs’a, oradan da Avrupa Birliği’ne ulaşmaya çalışan izinsiz... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T18:27+0300
2024-04-05T18:27+0300
2024-04-05T18:27+0300
dünya
avrupa
göç
kaçak göç
düzensiz göç
yasadışı göç
siyasi kriz
lübnan başbakanı saad hariri
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Sputnik’e konuşan Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hector Hajjar, “Özellikle bahar mevsiminde göçmen teknelerinin sayısında büyük artış nedeniyle Lübnan, Kıbrıs ve Avrupa’nın geri kalanı arasında yasadışı göç konusunda net bir kriz var” ifadesini kullandı.Havaların iyileşmesiyle çalışmalarını artıran kaçakçıların gece gündüz hareket etmek için gerekli tüm teknik araçlara sahip olduğunu anlatan Hajjar, “Öte yandan Lübnan ordusu onları durdurmak için yeterli imkanlara sahip değil” diye kaydetti.Son 13 yılda bu sorunun çözümünde yaşanan gecikmelerden, ardı ardına değişen iktidarların sorumlu olduğunu dile getiren Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:
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avrupa, göç, kaçak göç, düzensiz göç, yasadışı göç, siyasi kriz, lübnan başbakanı saad hariri
avrupa, göç, kaçak göç, düzensiz göç, yasadışı göç, siyasi kriz, lübnan başbakanı saad hariri
Lübnanlı bakan Hajjar: İzinsiz göç Lübnan'ı Avrupa ile diplomatik krize sürüklüyor
Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hector Hajjar, havaların iyileşmesiyle teknelerle denizi geçerek Kıbırs’a, oradan da Avrupa Birliği’ne ulaşmaya çalışan izinsiz göçmen sayısında artış yaşandığını, Lübnan ordusunun onları durduracak güçte olmadığını belirtti.
Sputnik’e konuşan Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hector Hajjar, “Özellikle bahar mevsiminde göçmen teknelerinin sayısında büyük artış nedeniyle Lübnan, Kıbrıs ve Avrupa’nın geri kalanı arasında yasadışı göç konusunda net bir kriz var” ifadesini kullandı.
Havaların iyileşmesiyle çalışmalarını artıran kaçakçıların gece gündüz hareket etmek için gerekli tüm teknik araçlara sahip olduğunu anlatan Hajjar, “Öte yandan Lübnan ordusu onları durdurmak için yeterli imkanlara sahip değil” diye kaydetti.
Son 13 yılda bu sorunun çözümünde yaşanan gecikmelerden, ardı ardına değişen iktidarların sorumlu olduğunu dile getiren Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Mevcut kriz sadece arzularla değil, gerçek eylemlerle çözüme kavuşturulmalı. Lübnan bu konuda tarafsız olmalı ve yasa dışı göç etmek isteyenlerin geçiş noktası haline gelmemeli. İzinsiz göçle mücadelede uluslararası yardım çağrısında bulunuyoruz. Ayrıca ülkede sosyal istikrarın sağlanması için, yerinden edilmiş olsun veya olmasın Lübnan’daki insanların sınıflandırılması konusunda da yardım istiyoruz. Kimin mülteci olduğunu ve Lübnan devletinin onlara karşı sorumluluklarının neler olduğunu anlamak ve not etmek gerekiyor. Ayrıca bir çözüm bularak mülteci statüsüne uymayan herkes üzerinden uluslararası korumanın kaldırılması ve onların Suriye’ye evlerine geri gönderilmesi gerekiyor.”