Lübnanlı bakan Hajjar: İzinsiz göç Lübnan'ı Avrupa ile diplomatik krize sürüklüyor

“Mevcut kriz sadece arzularla değil, gerçek eylemlerle çözüme kavuşturulmalı. Lübnan bu konuda tarafsız olmalı ve yasa dışı göç etmek isteyenlerin geçiş noktası haline gelmemeli. İzinsiz göçle mücadelede uluslararası yardım çağrısında bulunuyoruz. Ayrıca ülkede sosyal istikrarın sağlanması için, yerinden edilmiş olsun veya olmasın Lübnan’daki insanların sınıflandırılması konusunda da yardım istiyoruz. Kimin mülteci olduğunu ve Lübnan devletinin onlara karşı sorumluluklarının neler olduğunu anlamak ve not etmek gerekiyor. Ayrıca bir çözüm bularak mülteci statüsüne uymayan herkes üzerinden uluslararası korumanın kaldırılması ve onların Suriye’ye evlerine geri gönderilmesi gerekiyor.”