https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/uzmanindan-gram-altin-uyarisi-ons-altini-takip-edin-1082640435.html

Uzmanından gram altın uyarısı: Bu yılki hedefi açıkladı

Uzmanından gram altın uyarısı: Bu yılki hedefi açıkladı

Sputnik Türkiye

Piyasa Uzmanı İslam Memiş ise saat 15.30 sonrasına dikkat çekerek gram altın fiyatlarında tahminini açıkladı. 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T14:28+0300

2024-04-10T14:28+0300

2024-04-10T14:29+0300

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islam memiş

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Bugün küresel piyasaların odak noktası ABD'nin Mart ayı enflasyon verileri olacak. Çalışma İstatistikleri Bürosu, Mart 2024 TÜFE verilerini bugün 15.30’da yayımlayacak. ABD enflasyonunun Mart’ta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artış göstermesi bekleniyor.Şubat ayında tüketici fiyatları endeksi yıllık bazda yüzde 3,2 artarak Ocak ayındaki yüzde 3,1'i aştı. Aylık TÜFE verileri bile artış gösterdi. Şubat 2024'te ABD Tüketici Fiyatları Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,3 artışa kıyasla yüzde 0,4 artarak son beş ayın en yüksek artışını kaydetti.Piyasalar aynı zamanda Fed'in Mart ayı toplantısının TSİ 18.00'de yapılacak toplantı tutanaklarını da bekliyor. Fed, geçen ay faiz oranlarını yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuş ve 2024 sonuna kadar faiz oranlarını halâ 75 baz puan indirmeyi beklediklerini belirtmişti.ABD Fed'in enflasyonu kontrol etme çabaları bugüne kadar tam bir zafer getirmedi. Ancak uzmanlar yıl sonuna kadar enflasyonun yüzde 2 hedef enflasyon seviyesine ineceğini dile getiriyor.Amerika Merkez Bankası Fed yetkilileri ise faiz oranlarına ilişkin bir çağrı yapmadan önce çekirdek TÜFE endeksini yakından takip etmeyi tercih ediyor. Fed yetkilileri enflasyonun kontrol altında olduğundan emin olduklarında, federal fon oranlarını düşürmeyi planlıyorlar.Bazı uzmanlara göre Mart, Nisan ve Mayıs ayı enflasyon raporlarının düşüş eğilimi göstermesi halinde Fed'in Haziran ayında faiz indirimine başlayabileceği bildiriliyor.Tüm bu gelişmelerle altın fiyatları ortaya çıkan enflasyon riskleri ve devam eden jeopolitik gerilimler ile desteklenmeye devam etti. Ons altın salı günü 2.365,09 dolar gibi rekor bir zirveye ulaşmıştı. Şu sıralar 2.353 dolar seviyelerinde bulunuyor.ABD'li yatırım bankası Bank of America (BofA), değerli metaller için fiyat tahminlerini belirtirken ons altın fiyatı için ise dikkat çeken rakamı paylaştı. Dev banka altının ons fiyatının önümüzdeki 12 ayda 3000 dolara yükselebileceğini kaydetti.Yurt içinde ise Ramazan Bayramı tatili nedeniyle piyasalar kapalı olacak. Serbest piyasaya bakıldığında gram altın fiyatı bugün 2.521 lira seviyelerinden değerleniyor. Çeyrek altın 4.628 lira ve Cumhuriyet altını da 17.829 lira olarak ekranlara yansıyor.Gram altın fiyatları için değerlendirmede bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bayram sonrasında piyasaları bekleyen senaryoları anlattı. Altının gram fiyatının bayram öncesinde rekor seviyeden kapandığını dile getiren Memiş şu analizde bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/konusmasi-bile-altin-icin-yetti-rekor-ustune-rekor-kirdi-gram-fiyati-icin-tahminler-ortaya-cikti-1082449298.html

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