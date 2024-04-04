https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/konusmasi-bile-altin-icin-yetti-rekor-ustune-rekor-kirdi-gram-fiyati-icin-tahminler-ortaya-cikti-1082449298.html

Konuşması bile altın için yetti, rekor üstüne rekor kırdı: Gram fiyatı için tahminler ortaya çıktı

Konuşması bile altın için yetti, rekor üstüne rekor kırdı: Gram fiyatı için tahminler ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Fed Başkanı Powell dün yaptığı açıklamasında faiz indirimi için bekleyecek zamanın olduğunu vurguladı. Açıklamaların ardından ons altın fiyatı tüm zamanların... 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T08:27+0300

2024-04-04T08:27+0300

2024-04-04T08:27+0300

ekonomi

altın

gram altın

külçe altın

fed

fed faiz kararı

abd merkez bankası (fed)

jerome powell

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Altın fiyatları üzerinde kritik öneme sahip açıklama geldi. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell beklenen konuşmasını gerçekleştirdi. Powell politika yapıcıların faiz indiriminden önce enflasyonun daha fazla düştüğünü görmek için bekleyecek zamanı olduğunu belirterek, enflasyondaki son yükselişin genel görünümü değiştirmediğini vurguladı. Konuşmasında istihdam artışlarına ilişkin son okumaların ve beklenenden yüksek enflasyonun bu yıl ekonomi politikasının genel resmini önemli ölçüde değiştirmediğini yineledi.1 ayda yüzde 17'den fazla değer kazandıAltın fiyatları bu açıklamaların ardından Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürme olasılığı ve merkez bankalarından gelen talebin devam etmesinin etkisiyle rekor seviyeye ulaştı. Ons altın bu sabah 2.304,94 dolar seviyesine kadar yükselerek yeni bir rekor kırdı ve şu sıralarda 2300 doların altına geri çekildi.Böylece altın fiyatı son 1 ayda yüzde 17.28 ve yıl başından bu yana yüzde 14.12 yükseldi. Son 1 yıldaki yükseliş ise yüzde 12.70. Gram altın için tahminYurt içinde ise gram altın fiyatı serbest piyasada şu sıralar 2394 liradan değerlenirken, çeyrek altın 4 bin 267 lira, Cumhuriyet altını 17.099 lira seviyelerinde bulunuyor. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, en kötü senaryoda altında kısa vadede yatay bant olabileceğini belirtti. "Altında güçlü ve kalıcı düşüşler olmaz" diyen uzman isim, Fed'in faiz indirimlerine başlamasıyla beraber altında güçlü yükselişlerin başlayacağına işaret ederek, ons altın tarafında 2 bin 600 dolar seviyelerinin mümkün olduğunu, gram altında ise 3 bin liranın üzerinin görüleceğini dile getirdi. Portföylerde altının payının artırılması gerektiğinin altını çizen Eryılmaz, "Bu dönemler alım fırsatı geç kalmamak lazım" yorumunda bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/kimse-gercegiyle-ayirt-edemiyor-oturdugu-yerden-aylik-606-bin-tlyi-nasil-kazandigini-anlatti-1082448632.html

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Sputnik Türkiye

altın, gram altın, külçe altın, fed, fed faiz kararı, abd merkez bankası (fed), jerome powell