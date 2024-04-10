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İkinci el araç alacaklar dikkat: Bayramdan sonra fiyatlar artacak mı?
İkinci el araç alacaklar dikkat: Bayramdan sonra fiyatlar artacak mı?
Sputnik Türkiye
Araç piyasası bahar aylarına girilmesiyle birlikte hareketlendi. Araç satış rakamlarında ise bir artış söz konusuydu. Peki bayram sonrası araç fiyatları artar... 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T11:07+0300
2024-04-10T11:07+0300
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Otomobil piyasası yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte hareketlendi. Peki bayram sonrası araç fiyatları ne olacak? Otomotiv sektörünün yerli ve milli veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ikinci el pazarında 2024 başı itibarıyla yaşanan talep ve fiyat artışlarının önümüzdeki aylarda da devam edeceğini söyledi. Tüketicilerin, 800 bin lira ile 1.2 milyon lira arasında 1-1,5 yaşındaki ikinci el araçlara, konuttan daha fazla yatırım yapmaya başladığını vurgulayan Yalçın, “İlk çeyrekte ikinci elde fiyatlar yüzde 12-15 arttı. Geçmişte yüksek fiyatla ikinci el otomobil satın alıp piyasa düştüğü zaman bu duruma dayanıp aracını elinde tutanlar, şimdi satışa koyuyorlar. Dolayısıyla o satışa konulan araçların fiyatı da piyasayı yükseltiyor. Kimse ikinci elde fiyatlar düşmeye devam ediyor demesin, diyemez de. İkinci el araç fiyatları bir dönem olduğu gibi fahiş biçimde artmıyor ama dengesini buldu diyebiliriz” dedi.İkinci el otomobil pazarında düşünüldüğünün aksine daralma yaşamadığını söyleyen Yalçın, ilk 3 aylık dönemde pazarda fiyatların yaklaşık yüzde 15 arttığını kaydetti.İkinci el arabada fiyatlar nasıl?Geçtiğimiz yılın mayıs ayı sonunda ikinci el otomobil fiyatlarının ve satışlarının düşmeye başladığını hatırlatan Cardata’nın Genel müdürü Yalçın, “Bu durum aralık ayının son günlerine kadar devam etti ve pazar yüzde 30 daraldı. Ancak 2024’ün ocak ayıyla birlikte ikinci el pazarı yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. İkinci ele talep artınca da satışlarda bir hareketlenmeye sebep oldu. Bir başka deyişle tüketici, 800 bin TL ile 1.2 milyon TL arasında 1-1,5 yaşındaki ikinci el araçlara, konuttan daha fazla yatırım yapmaya başladı. Yıl başından bu yana fiyatlarda aylık yüzde 3-5’lik artışlar görüldü. Bu da ilk çeyrek sonunda da ikinci elde fiyatları yüzde 12-15 seviyesinde yükselmiş oldu. Bu fiyat artışı devam edecek” dedi.Bayramdan önce ve yaz mevsiminin yaklaşması gibi etkenlerle tüketicinin mobilite ihtiyacını gidermeye çalıştığını vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:'İkinci el, sıfır otomobil pazarından daha dinamik ve daha istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edecek'Sıfır otomobil pazarının ikinci çeyrekte hafif bir tempo kaybı yaşasa da istikrarını sürdüreceğini işaret eden Hüsamettin Yalçın, “Fakat ikinci el, sıfır otomobil pazarından daha dinamik ve daha istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edecek. Markaların yüzde 15-20 daha düşük fiyatla sattığı 2023 model sıfır kilometre otomobiller de tükendi. 2024 modellerin daha yüksek olan fiyatları da tüketiciyi ikinci ele yöneltecek. Artık başta Çinliler olmak üzere birçok yeni markanın yoğun bir araç satışı var. Gücü yetebilen tüketici de daha fazla yeni teknolojili ikinci el otomobil almaya ve eski teknolojili aracından kurtulmaya çalışıyor. İkinci el yaş ortalaması hala 8-12 yaş. Önümüzdeki 3-4 senede ikinci el parkının çok daha gençleşeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.
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ikinci el, ikinci el otomobil, ikinci el araba satıcısı, araba, bayram, ramazan bayramı, araç
ikinci el, ikinci el otomobil, ikinci el araba satıcısı, araba, bayram, ramazan bayramı, araç

İkinci el araç alacaklar dikkat: Bayramdan sonra fiyatlar artacak mı?

11:07 10.04.2024
© AAEkimde en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Ekimde en çok satılan otomotiv markaları belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2024
© AA
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Araç piyasası bahar aylarına girilmesiyle birlikte hareketlendi. Araç satış rakamlarında ise bir artış söz konusuydu. Peki bayram sonrası araç fiyatları artar mı? Konut yatırımımı mı yoksa araç yatırımımı mı tercih ediliyor?
Otomobil piyasası yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte hareketlendi. Peki bayram sonrası araç fiyatları ne olacak?
Otomotiv sektörünün yerli ve milli veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ikinci el pazarında 2024 başı itibarıyla yaşanan talep ve fiyat artışlarının önümüzdeki aylarda da devam edeceğini söyledi.
Tüketicilerin, 800 bin lira ile 1.2 milyon lira arasında 1-1,5 yaşındaki ikinci el araçlara, konuttan daha fazla yatırım yapmaya başladığını vurgulayan Yalçın, “İlk çeyrekte ikinci elde fiyatlar yüzde 12-15 arttı. Geçmişte yüksek fiyatla ikinci el otomobil satın alıp piyasa düştüğü zaman bu duruma dayanıp aracını elinde tutanlar, şimdi satışa koyuyorlar. Dolayısıyla o satışa konulan araçların fiyatı da piyasayı yükseltiyor. Kimse ikinci elde fiyatlar düşmeye devam ediyor demesin, diyemez de. İkinci el araç fiyatları bir dönem olduğu gibi fahiş biçimde artmıyor ama dengesini buldu diyebiliriz” dedi.
İkinci el otomobil pazarında düşünüldüğünün aksine daralma yaşamadığını söyleyen Yalçın, ilk 3 aylık dönemde pazarda fiyatların yaklaşık yüzde 15 arttığını kaydetti.

İkinci el arabada fiyatlar nasıl?

Geçtiğimiz yılın mayıs ayı sonunda ikinci el otomobil fiyatlarının ve satışlarının düşmeye başladığını hatırlatan Cardata’nın Genel müdürü Yalçın, “Bu durum aralık ayının son günlerine kadar devam etti ve pazar yüzde 30 daraldı. Ancak 2024’ün ocak ayıyla birlikte ikinci el pazarı yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. İkinci ele talep artınca da satışlarda bir hareketlenmeye sebep oldu. Bir başka deyişle tüketici, 800 bin TL ile 1.2 milyon TL arasında 1-1,5 yaşındaki ikinci el araçlara, konuttan daha fazla yatırım yapmaya başladı. Yıl başından bu yana fiyatlarda aylık yüzde 3-5’lik artışlar görüldü. Bu da ilk çeyrek sonunda da ikinci elde fiyatları yüzde 12-15 seviyesinde yükselmiş oldu. Bu fiyat artışı devam edecek” dedi.
Bayramdan önce ve yaz mevsiminin yaklaşması gibi etkenlerle tüketicinin mobilite ihtiyacını gidermeye çalıştığını vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:
“Sıfır otomobil pazarındaki hareketlilik aslında benzer şekilde ikinci elde de görülüyor. Geçmişte yüksek fiyatla ikinci el otomobil satın alıp piyasa düştüğü zaman bu duruma dayanıp aracını elinde tutanlar, şimdi satışa koyuyorlar. Dolayısıyla o satışa konulan araçların fiyatı da piyasayı yükseltiyor. Kimse ikinci elde fiyatların düşmeye devam ediyor demesin, diyemez de. İkinci el araç fiyatları bir dönem olduğu gibi fahiş biçimde artmıyor ama dengesini buldu diyebiliriz. Bugün baktığınız zaman sıfır kilometre C segment bir otomobilin ortalama fiyatı yaklaşık 1.3-1.6 milyon TL arasında. Kredi musluklarının kapalı olduğu bir dönemde sıfır kilometre araç alımı neredeyse sadece nakit paraya döndü. Tabii buna ulaşamayan yaklaşık yüzde 60-70’lik kesim ikinci ele yöneldi. İkinci el daha fazla talep gördüğü konuma tekrardan yerleşmeye başladı. Para politikaları, enflasyon ve faizlerin durumuna göre yılın ikinci çeyreğinde ikinci eldeki talep daha da artacaktır”

'İkinci el, sıfır otomobil pazarından daha dinamik ve daha istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edecek'

Sıfır otomobil pazarının ikinci çeyrekte hafif bir tempo kaybı yaşasa da istikrarını sürdüreceğini işaret eden Hüsamettin Yalçın, “Fakat ikinci el, sıfır otomobil pazarından daha dinamik ve daha istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edecek. Markaların yüzde 15-20 daha düşük fiyatla sattığı 2023 model sıfır kilometre otomobiller de tükendi. 2024 modellerin daha yüksek olan fiyatları da tüketiciyi ikinci ele yöneltecek. Artık başta Çinliler olmak üzere birçok yeni markanın yoğun bir araç satışı var. Gücü yetebilen tüketici de daha fazla yeni teknolojili ikinci el otomobil almaya ve eski teknolojili aracından kurtulmaya çalışıyor. İkinci el yaş ortalaması hala 8-12 yaş. Önümüzdeki 3-4 senede ikinci el parkının çok daha gençleşeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.
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