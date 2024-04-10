https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/uzman-isimden-bayram-beslenmesinde-dikkat-edilmesi-gerekenler-kilo-almamak-icin-ne-yapilmali-1082632157.html
Uzman isimden bayram beslenmesinde dikkat edilmesi gerekenler: Kilo almamak için ne yapılmalı?
Uzman isimden bayram beslenmesinde dikkat edilmesi gerekenler: Kilo almamak için ne yapılmalı?
Sputnik Türkiye
Ramazan Bayramı'nın ilk günün gelmesiyle birlikte beslenme konusunda önemli uyarılarda bulunan Diyetisyen Sena Genç, bayram boyunca sağlıklı bir beslenme... 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T09:40+0300
2024-04-10T09:40+0300
2024-04-10T09:40+0300
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Bayram ziyaretlerinde dikkat edilmesi gereken noktaları anlatan diyetisyenler önemli uyarılarda bulunuyor.Diyetisyen Sena Genç kahve ve çay tüketimini sınırlandırmanın önemine değindi. Fazla miktarda çay ve kahve tüketiminin metabolizma üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceğini belirten Genç, bu durumun metabolizma yavaşlaması, çarpıntı ve mide yanması gibi sorunlara yol açabileceğini ifade etti.Ramazan ayı boyunca beslenme düzenindeki değişiklikler sebebiyle kişinin, bayramda psikolojik olarak daha fazla yeme eğilimine girdiğini belirten Genç, “Fakat Ramazan ayının ardından aşırı yemek, maalesef bazı problemlere sebep olabilir. Bir anda fazla yemeye başlamak hem vücudu yoracak hem de kilo almanıza sebep olacaktır“ diye konuştu.Kahvaltıya dikkat: 3 litreye kadar su içilmeliGenç, Ramazan Bayramı’nda sağlıklı beslenme önerilerini şöyle sıraladı:'Kızartmalı veya ağır yemekler yerine, fırında ızgara ve haşlama şeklinde pişirilen yemekleri tercih edin'Bayram sabahı kahvaltıda kızartma ve yağlı yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini söyleyen Dyt. Genç, “Sevdiklerinizle bir araya gelip yaptığınız bayram kahvaltısında kızartma ve yağlı yiyeceklerden ziyade protein, sağlıklı yağ gruplarının ağırlıklı olduğu ve sağlıklı karbonhidratların eklendiği sizi tok tutacak bir kahvaltı yapın” dedi.Öğle ve akşam yemeğinde nasıl beslenmemiz gerektiğine de değinen Dyt. Genç, “Günün geri kalanında ise kızartmalı veya ağır yemekler yerine, fırında ızgara ve haşlama şeklinde pişirilen yemekleri tercih edin. Tam tahıllı, kepekli veya çavdarlı ekmek tercih ederek uzun süre tok hissetmenizi sağlayabilirsiniz. Bağırsak düzeninizi sağlamak için bayramda lif tüketimine dikkat edin ve posalı besinlere ağırlık verin. Gün içinde posa tüketiminizi artırmak için; tam buğdaylı ekmekler, kuru baklagilleri, sebze ve meyveleri tercih edebilirsiniz. Yemeklerin yanında pirinç pilavı yerine bulgur pilavı tercih ederseniz tokluk süreniz uzayacaktır” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/kadinlar-neden-bayram-namazi-kilmaz-1082628399.html
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bayramda nasıl beslenmeliyiz, bayramda tatlıyı fazla kaçırdım ne yapmalıyım, bayramda tatlı tüketimi, bayramda kilo almamak için, bayramda kilo almamak için nasıl beslenmeli
bayramda nasıl beslenmeliyiz, bayramda tatlıyı fazla kaçırdım ne yapmalıyım, bayramda tatlı tüketimi, bayramda kilo almamak için, bayramda kilo almamak için nasıl beslenmeli
Uzman isimden bayram beslenmesinde dikkat edilmesi gerekenler: Kilo almamak için ne yapılmalı?
Ramazan Bayramı'nın ilk günün gelmesiyle birlikte beslenme konusunda önemli uyarılarda bulunan Diyetisyen Sena Genç, bayram boyunca sağlıklı bir beslenme alışkanlığının önemine dikkat çekti. Genç, özellikle bayramın ilk gününde hafif bir kahvaltıyla başlanması gerektiğini vurguladı.
Bayram ziyaretlerinde dikkat edilmesi gereken noktaları anlatan diyetisyenler önemli uyarılarda bulunuyor.
Diyetisyen Sena Genç kahve ve çay tüketimini sınırlandırmanın önemine değindi. Fazla miktarda çay ve kahve tüketiminin metabolizma üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceğini belirten Genç, bu durumun metabolizma yavaşlaması, çarpıntı ve mide yanması gibi sorunlara yol açabileceğini ifade etti.
Ramazan ayı boyunca beslenme düzenindeki değişiklikler sebebiyle kişinin, bayramda psikolojik olarak daha fazla yeme eğilimine girdiğini belirten Genç, “Fakat Ramazan ayının ardından aşırı yemek, maalesef bazı problemlere sebep olabilir. Bir anda fazla yemeye başlamak hem vücudu yoracak hem de kilo almanıza sebep olacaktır“ diye konuştu.
Kahvaltıya dikkat: 3 litreye kadar su içilmeli
Genç, Ramazan Bayramı’nda sağlıklı beslenme önerilerini şöyle sıraladı:
“Güne hafif bir kahvaltıyla başlanmalıdır. Ara öğün yaparak bir sonraki öğüne saldırmayı önleyebilirsiniz. Besinler yavaş yavaş iyi çiğnenmelidir. Bayram boyunca porsiyon kontrolü yapılarak tatlı ve çikolata tüketilebilir. Bayram ziyaretleri sırasında kahve ve çay tüketimini de sınırlandırmayı unutmayın. Fazla miktarlarda çay ve kahve tüketildiği takdirde metabolizma yavaşlaması, çarpıntı, mide yanması gibi istenmeyen sorunlara sebep olabilmektedir. Tatlı tüketmek istiyorsanız, sütlü tatlıları tercih edebilirsiniz. Günde 2.5-3 litre su tüketimi de önem kazanmaktadır. Akşam yemeğinde çok yağlı, yüksek kalorili besinler tercih edilmemeli, porsiyon ölçüleri normal olmalı ve geç saatlere akşam yemeği bırakılmamalıdır.”
'Kızartmalı veya ağır yemekler yerine, fırında ızgara ve haşlama şeklinde pişirilen yemekleri tercih edin'
Bayram sabahı kahvaltıda kızartma ve yağlı yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini söyleyen Dyt. Genç, “Sevdiklerinizle bir araya gelip yaptığınız bayram kahvaltısında kızartma ve yağlı yiyeceklerden ziyade protein, sağlıklı yağ gruplarının ağırlıklı olduğu ve sağlıklı karbonhidratların eklendiği sizi tok tutacak bir kahvaltı yapın” dedi.
Öğle ve akşam yemeğinde nasıl beslenmemiz gerektiğine de değinen Dyt. Genç, “Günün geri kalanında ise kızartmalı veya ağır yemekler yerine, fırında ızgara ve haşlama şeklinde pişirilen yemekleri tercih edin. Tam tahıllı, kepekli veya çavdarlı ekmek tercih ederek uzun süre tok hissetmenizi sağlayabilirsiniz. Bağırsak düzeninizi sağlamak için bayramda lif tüketimine dikkat edin ve posalı besinlere ağırlık verin. Gün içinde posa tüketiminizi artırmak için; tam buğdaylı ekmekler, kuru baklagilleri, sebze ve meyveleri tercih edebilirsiniz. Yemeklerin yanında pirinç pilavı yerine bulgur pilavı tercih ederseniz tokluk süreniz uzayacaktır” diye konuştu.