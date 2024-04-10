https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/uzman-isimden-bayram-beslenmesinde-dikkat-edilmesi-gerekenler-kilo-almamak-icin-ne-yapilmali-1082632157.html

Uzman isimden bayram beslenmesinde dikkat edilmesi gerekenler: Kilo almamak için ne yapılmalı?

Uzman isimden bayram beslenmesinde dikkat edilmesi gerekenler: Kilo almamak için ne yapılmalı?

Sputnik Türkiye

Ramazan Bayramı'nın ilk günün gelmesiyle birlikte beslenme konusunda önemli uyarılarda bulunan Diyetisyen Sena Genç, bayram boyunca sağlıklı bir beslenme... 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T09:40+0300

2024-04-10T09:40+0300

2024-04-10T09:40+0300

yaşam

uzman

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yemek

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ramazan bayramı

beslenme

sağlıklı beslenme

diyet

diyetisyen

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Bayram ziyaretlerinde dikkat edilmesi gereken noktaları anlatan diyetisyenler önemli uyarılarda bulunuyor.Diyetisyen Sena Genç kahve ve çay tüketimini sınırlandırmanın önemine değindi. Fazla miktarda çay ve kahve tüketiminin metabolizma üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceğini belirten Genç, bu durumun metabolizma yavaşlaması, çarpıntı ve mide yanması gibi sorunlara yol açabileceğini ifade etti.Ramazan ayı boyunca beslenme düzenindeki değişiklikler sebebiyle kişinin, bayramda psikolojik olarak daha fazla yeme eğilimine girdiğini belirten Genç, “Fakat Ramazan ayının ardından aşırı yemek, maalesef bazı problemlere sebep olabilir. Bir anda fazla yemeye başlamak hem vücudu yoracak hem de kilo almanıza sebep olacaktır“ diye konuştu.Kahvaltıya dikkat: 3 litreye kadar su içilmeliGenç, Ramazan Bayramı’nda sağlıklı beslenme önerilerini şöyle sıraladı:'Kızartmalı veya ağır yemekler yerine, fırında ızgara ve haşlama şeklinde pişirilen yemekleri tercih edin'Bayram sabahı kahvaltıda kızartma ve yağlı yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini söyleyen Dyt. Genç, “Sevdiklerinizle bir araya gelip yaptığınız bayram kahvaltısında kızartma ve yağlı yiyeceklerden ziyade protein, sağlıklı yağ gruplarının ağırlıklı olduğu ve sağlıklı karbonhidratların eklendiği sizi tok tutacak bir kahvaltı yapın” dedi.Öğle ve akşam yemeğinde nasıl beslenmemiz gerektiğine de değinen Dyt. Genç, “Günün geri kalanında ise kızartmalı veya ağır yemekler yerine, fırında ızgara ve haşlama şeklinde pişirilen yemekleri tercih edin. Tam tahıllı, kepekli veya çavdarlı ekmek tercih ederek uzun süre tok hissetmenizi sağlayabilirsiniz. Bağırsak düzeninizi sağlamak için bayramda lif tüketimine dikkat edin ve posalı besinlere ağırlık verin. Gün içinde posa tüketiminizi artırmak için; tam buğdaylı ekmekler, kuru baklagilleri, sebze ve meyveleri tercih edebilirsiniz. Yemeklerin yanında pirinç pilavı yerine bulgur pilavı tercih ederseniz tokluk süreniz uzayacaktır” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/kadinlar-neden-bayram-namazi-kilmaz-1082628399.html

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