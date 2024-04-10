https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/bir-grup-alman-siyasetci-ukraynaya-silah-tedarikinin-durdurulmasi-cagrisinda-bulundu-1082627093.html
Bir grup Alman siyasetçi Ukrayna'ya silah tedarikinin durdurulması çağrısında bulundu
Bir grup Alman siyasetçi Ukrayna'ya silah tedarikinin durdurulması çağrısında bulundu
Sputnik Türkiye
Welt gazetesi, Brandenburg'lu bir grup politikacının Almanya Başbakanı Scholz'a Ukrayna'ya askeri yardımı durdurma çağrısı yaptıklarını aktardı. 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T01:59+0300
2024-04-10T01:59+0300
2024-04-10T01:59+0300
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ukrayna krizi
ukrayna krizi
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Welt'in haberine göre, Brandenburg federal eyaletindeki Uckermark bölge meclisinden bir grup politikacı, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Federal Meclis Başkanı Barbel Bas'a Ukrayna'ya silah tedarikinin durdurulması çağrısı yapan bir mektup yazdı.Mektupta, “Savaşın daha da tırmanmasından duyduğumuz derin endişe ve daha fazla silah tedariki yerine barışçıl bir çözüm için sorumluluk üstlenmeniz beklentisiyle yazıyoruz” ifadelerine yer verildi.Rusya'yı kınadıklarını ve Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını ifade eden politikacılar, çatışmanın diplomatik yollarla çözümünden yana olduklarını belirterek, “Silah tedariği çatışmaları çözmez ve özellikle Alman tarihi dikkate alındığında ahlaki açıdan kabul edilemez. Almanya'nın savaş ve kriz bölgelerine silah sağlamayı reddetmesine geri dönüş talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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ukrayna, ukrayna krizi, almanya, olaf scholz
ukrayna, ukrayna krizi, almanya, olaf scholz
Bir grup Alman siyasetçi Ukrayna'ya silah tedarikinin durdurulması çağrısında bulundu
Welt gazetesi, Brandenburg'lu bir grup politikacının Almanya Başbakanı Scholz'a Ukrayna'ya askeri yardımı durdurma çağrısı yaptıklarını aktardı.
Welt'in haberine göre, Brandenburg federal eyaletindeki Uckermark bölge meclisinden bir grup politikacı, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Federal Meclis Başkanı Barbel Bas'a Ukrayna'ya silah tedarikinin durdurulması çağrısı yapan bir mektup yazdı.
Mektupta, “Savaşın daha da tırmanmasından duyduğumuz derin endişe ve daha fazla silah tedariki yerine barışçıl bir çözüm için sorumluluk üstlenmeniz beklentisiyle yazıyoruz” ifadelerine yer verildi.
Rusya'yı kınadıklarını ve Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını ifade eden politikacılar, çatışmanın diplomatik yollarla çözümünden yana olduklarını belirterek, “Silah tedariği çatışmaları çözmez ve özellikle Alman tarihi dikkate alındığında ahlaki açıdan kabul edilemez. Almanya'nın savaş ve kriz bölgelerine silah sağlamayı reddetmesine geri dönüş talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.