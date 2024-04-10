https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/bir-grup-alman-siyasetci-ukraynaya-silah-tedarikinin-durdurulmasi-cagrisinda-bulundu-1082627093.html

Bir grup Alman siyasetçi Ukrayna'ya silah tedarikinin durdurulması çağrısında bulundu

Bir grup Alman siyasetçi Ukrayna'ya silah tedarikinin durdurulması çağrısında bulundu

Sputnik Türkiye

Welt gazetesi, Brandenburg'lu bir grup politikacının Almanya Başbakanı Scholz'a Ukrayna'ya askeri yardımı durdurma çağrısı yaptıklarını aktardı. 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T01:59+0300

2024-04-10T01:59+0300

2024-04-10T01:59+0300

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna krizi

almanya

olaf scholz

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Welt'in haberine göre, Brandenburg federal eyaletindeki Uckermark bölge meclisinden bir grup politikacı, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Federal Meclis Başkanı Barbel Bas'a Ukrayna'ya silah tedarikinin durdurulması çağrısı yapan bir mektup yazdı.Mektupta, “Savaşın daha da tırmanmasından duyduğumuz derin endişe ve daha fazla silah tedariki yerine barışçıl bir çözüm için sorumluluk üstlenmeniz beklentisiyle yazıyoruz” ifadelerine yer verildi.Rusya'yı kınadıklarını ve Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını ifade eden politikacılar, çatışmanın diplomatik yollarla çözümünden yana olduklarını belirterek, “Silah tedariği çatışmaları çözmez ve özellikle Alman tarihi dikkate alındığında ahlaki açıdan kabul edilemez. Almanya'nın savaş ve kriz bölgelerine silah sağlamayı reddetmesine geri dönüş talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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