https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/austin-ukrayna-ordusunun-rus-rafinerilerine-yonelik-saldirilari-kuresel-enerjiye-tehdit-olusturuyor-1082626384.html
Austin: Ukrayna ordusunun Rus rafinerilerine yönelik saldırıları küresel enerjiye tehdit oluşturuyor
Austin: Ukrayna ordusunun Rus rafinerilerine yönelik saldırıları küresel enerjiye tehdit oluşturuyor
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarının küresel enerjiye tehdit oluşturduğunu belirtti. 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T00:29+0300
2024-04-10T00:29+0300
2024-04-10T00:30+0300
ukrayna krizi
lloyd austin
ukrayna krizi
pentagon
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırılarının küresel enerji durumuna tehdit oluşturduğunu söyledi.ABD Senatosu'nda konuşan Austin, “Kesinlikle bu saldırıların küresel enerjideki durum üzerinde dolaylı etkisi olabilir” dedi.Kiev'e bu tür eylemleri durdurma çağrısı yapan Pentagon şefi, "Açıkçası Ukrayna'nın mevcut çatışmayı doğrudan etkileyebilecek taktik ve operasyonel hedefleri takip etmesinin daha iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.Ukrayna’ya ait insansız hava araçları (İHA) mart ayının başından bu yana birçok Rus petrol rafinerisine saldırılar düzenledi. Bunlar arasında Nijniy Novgorod, Samara, Ryazan ve Krasnodar bölgelerindeki rafineriler yer alıyor.
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lloyd austin, ukrayna krizi, pentagon
lloyd austin, ukrayna krizi, pentagon
Austin: Ukrayna ordusunun Rus rafinerilerine yönelik saldırıları küresel enerjiye tehdit oluşturuyor
00:29 10.04.2024 (güncellendi: 00:30 10.04.2024)
ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarının küresel enerjiye tehdit oluşturduğunu belirtti.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırılarının küresel enerji durumuna tehdit oluşturduğunu söyledi.
ABD Senatosu'nda konuşan Austin, “Kesinlikle bu saldırıların küresel enerjideki durum üzerinde dolaylı etkisi olabilir” dedi.
Kiev'e bu tür eylemleri durdurma çağrısı yapan Pentagon şefi, "Açıkçası Ukrayna'nın mevcut çatışmayı doğrudan etkileyebilecek taktik ve operasyonel hedefleri takip etmesinin daha iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
Ukrayna’ya ait insansız hava araçları (İHA) mart ayının başından bu yana birçok Rus petrol rafinerisine saldırılar düzenledi. Bunlar arasında Nijniy Novgorod, Samara, Ryazan ve Krasnodar bölgelerindeki rafineriler yer alıyor.