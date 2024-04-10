https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/austin-ukrayna-ordusunun-rus-rafinerilerine-yonelik-saldirilari-kuresel-enerjiye-tehdit-olusturuyor-1082626384.html

Austin: Ukrayna ordusunun Rus rafinerilerine yönelik saldırıları küresel enerjiye tehdit oluşturuyor

Austin: Ukrayna ordusunun Rus rafinerilerine yönelik saldırıları küresel enerjiye tehdit oluşturuyor

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarının küresel enerjiye tehdit oluşturduğunu belirtti. 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T00:29+0300

2024-04-10T00:29+0300

2024-04-10T00:30+0300

ukrayna krizi

lloyd austin

ukrayna krizi

pentagon

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırılarının küresel enerji durumuna tehdit oluşturduğunu söyledi.ABD Senatosu'nda konuşan Austin, “Kesinlikle bu saldırıların küresel enerjideki durum üzerinde dolaylı etkisi olabilir” dedi.Kiev'e bu tür eylemleri durdurma çağrısı yapan Pentagon şefi, "Açıkçası Ukrayna'nın mevcut çatışmayı doğrudan etkileyebilecek taktik ve operasyonel hedefleri takip etmesinin daha iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.Ukrayna’ya ait insansız hava araçları (İHA) mart ayının başından bu yana birçok Rus petrol rafinerisine saldırılar düzenledi. Bunlar arasında Nijniy Novgorod, Samara, Ryazan ve Krasnodar bölgelerindeki rafineriler yer alıyor.

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lloyd austin, ukrayna krizi, pentagon