https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/biden-yonetimi-ukraynaya-yapilan-yardimlari-buyuk-olcude-eksik-bildirdigini-itiraf-etti-1082640605.html

Biden yönetimi, Ukrayna'ya yapılan yardımları büyük ölçüde eksik bildirdiğini itiraf etti

Biden yönetimi, Ukrayna'ya yapılan yardımları büyük ölçüde eksik bildirdiğini itiraf etti

Sputnik Türkiye

Ukrayna'ya mali destek paketini Temsilciler Meclisinden bir türlü geçiremeyen Biden yönetimi, buna rağmen farklı bahanelerle Kiev’e para yardımlarını... 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T14:35+0300

2024-04-10T14:35+0300

2024-04-10T14:35+0300

ukrayna krizi

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joe biden

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washington dc

beyaz saray

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mali yardım

ukrayna

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ABD’li yazar Bradley Devlin, The American Conservative için kaleme aldığı makalesinde, Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya tahsis edilen yardım miktarını önemli ölçüde eksik bildirdiğini itiraf ettiğini vurgularken, “Washington'un en büyük sırlarından biri, ABD'nin Ukrayna'yı desteklemek için ne kadar para harcadığını kimsenin bilmemesi” ifadelerini kullandı.Devlin, geçtiğimiz yıl boyunca ABD Kongresindeki muhafazakarların Biden ve yönetiminden Kiev'e yapılan yardımlarla ilgili doğru verileri almaya çalıştıklarını anımsatırken, sonunda Yönetim ve Bütçe Ofisi'nin ilk başta bu miktarın 111 milyar dolar olduğunu kabul ettiğini sözlerine ekledi.Ancak şimdi ofisten gelen ek bilgilerle yardım miktarının 125 milyar dolar olarak tahmin edilebileceğini belirttiği yazısını, “Şaşılacak bir şey yok, çünkü söz konusu olan Shalanda Young'ın (Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Başkanı) ya da Joe Biden'ın kendi parası değil, Amerikan halkının parası” diye sürdürdü.Geçen yılın Aralık ayında ABD yönetimi Ukrayna'ya silah sağlama olasılığını tüketirken, bu yıl sadece 300 milyon dolar değerinde bir yardım paketi teslim edildiğini açıklamıştı.Beyaz Saray'ın Kiev için 60 milyar dolar tahsis etme talebi ise halen Kongre’nin onayını bekliyor.Bununla birlikte Ukrayna ordusuna hava savunma desteği çabalarını ‘Kongreye rağmen’ sürdürmekte direten Washington, daha önce Kiev’e gönderdiği HAWK uçaksavar füze sistemlerinin bakımı için 138 milyon dolarlık ek bütçe ayırdı.Pentagon'dan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in ABD'nin ulusal güvenliği açısından talep edilen mal ve hizmetlerin Ukrayna hükümetine derhal satılmasını gerektiren acil bir durumun mevcut olduğuna dair bir tespitte bulunduğu vurgulanırken, “Ayrıntılı gerekçeler sunulmuş, böylece Kongrenin bu işlemi değerlendirme gerekliliği geçersiz kılınmıştır" denildi.The American Conservative, Ocak 2023'te Amerikalı muhafazakar milletvekillerin, Ukrayna'daki çatışmanın gerçek maliyetini öğrenmek için Yönetim ve Bütçe Ofisi'ne bir mektup göndererek Beyaz Saray'a baskı yapmaya başladığını anımsatırken, mektupta imzası bulunan milletvekilleri, Beyaz Saray’ın Kiev için bu zamana kadar en az 114 milyar dolar harcadığını tahmin ediyor.Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi ise bu mektuba yaklaşık 8 ay sonra yanıt vererek Ukrayna'ya yapılan toplam yardım miktarının 111 milyar dolar olduğunu belirtirken, ancak ofisten gelen ek bilgilerin, Kiev'e yapılan toplam yardım miktarının daha önce belirtilen miktara kıyasla 14 milyar dolar daha yüksek olduğunu gösteriyor.Muhafazakarlar, Biden yönetiminin ABD Başkanı’nın yetkilerini kullanarak Kiev'e Pentagon stoklarından silah tedariki şeklinde yaklaşık 4 milyar dolar daha sağlayabileceğine inanırken, sonuç olarak, ABD'nin Ukrayna için harcadığı toplam miktarın toplamda 129 milyar doları bulduğu konuşuluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/zelenskiy-ukraynanin-abd-askeri-yardimini-krediyle-almaya-hazir-oldugunu-duyurdu-1082541329.html

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