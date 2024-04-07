https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/zelenskiy-ukraynanin-abd-askeri-yardimini-krediyle-almaya-hazir-oldugunu-duyurdu-1082541329.html
Zelenskiy, Ukrayna'nın ABD askeri yardımını krediyle almaya hazır olduğunu duyurdu
Zelenskiy, Ukrayna'nın ABD askeri yardımını krediyle almaya hazır olduğunu duyurdu
Sputnik Türkiye
Karşı saldırıdaki başarısızlıkla birlikte seferberlik gibi kötü haber ve kararları ‘alıştıra alıştıra’ itiraf etmeyi yeğleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir... 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T10:34+0300
2024-04-07T10:34+0300
2024-04-07T10:34+0300
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Yerel basına konuşan Zelenskiy, ABD’nin askeri yardımlarının gecikmesinden dolayı yaşanan sorunlara dikkat çektiği demecinde, Ukrayna’nın kredi yoluyla yardıma hazır olduğunu vurgularken, “Geçenlerde bir senatör geldi ve 'Borç para almayı kabul eder misiniz?’ diye sordu. Ben, ‘Seçenekleriniz neler?’ diye karşılık verdiğimde, ‘Ya borç para alırsınız ya da hiç para alamazsınız’ yanıtı aldım” ifadelerini kullandı.‘Şimdi’ para yardımı“Ben de, ‘Seçenek yoksa bu seçimin ne anlamı var. Bu yüzden herhangi bir seçeneği kabul edeceğiz’ diye cevapladım” diyen Zelenskiy, Ukrayna'ya şimdi borç para verilmesi ya da bir iki yıl içerisinde hibe edilmesi seçeneğinin teklif edilmesi durumunda sadece birinci seçeneği tercih edeceklerinin altını çizdi.ABD Kongresi, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi çoğunluğun tutumu nedeniyle, Başkan Joe Biden yönetiminin Kiev'e 60 milyar dolar daha sağlama talebini henüz desteklemezken, daha önce tahsis edilen fonların geçtiğimiz aralık ayında tükendiği ve şu anda sadece ‘daha önce açıklanan’ askeri yardım paketlerinin Ukrayna'ya teslim edildiği açıklanmıştı.Başkanlık seçimlerinde Biden’ın rakibi olan eski ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yabancı ülkelere yapılan yardımların durdurulmasını ve bu desteklerin krediye dönüştürülmesini önermişti.Benzer teklif, ABD hegemonyasının en önemli savunucularından biri olan açıklamalarıyla tanınan Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham tarafından da dile getirilmiş, Senatör, Ukrayna’ya sağlanacak askeri yardımların borç olarak verilmesi gerektiğini, verilecek askeri yardım karşılığında Ukrayna’nın değerli madenlerinin işletmesini ABD’ye devretmesi gerektiğini savunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/zelenskiy-cephedeki-vaziyeti-degerlendirdi-durum-zor-1082535433.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, abd, kredi, kredi borcu, askeri yardım, joe biden, lindsey graham, sömürgecilik, kiev
ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, abd, kredi, kredi borcu, askeri yardım, joe biden, lindsey graham, sömürgecilik, kiev
Zelenskiy, Ukrayna'nın ABD askeri yardımını krediyle almaya hazır olduğunu duyurdu
Karşı saldırıdaki başarısızlıkla birlikte seferberlik gibi kötü haber ve kararları ‘alıştıra alıştıra’ itiraf etmeyi yeğleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin ABD'den krediyle askeri yardım almaya hazır olduklarını duyurdu.
Yerel basına konuşan Zelenskiy, ABD’nin askeri yardımlarının gecikmesinden dolayı yaşanan sorunlara dikkat çektiği demecinde, Ukrayna’nın kredi yoluyla yardıma hazır olduğunu vurgularken, “Geçenlerde bir senatör geldi ve 'Borç para almayı kabul eder misiniz?’ diye sordu. Ben, ‘Seçenekleriniz neler?’ diye karşılık verdiğimde, ‘Ya borç para alırsınız ya da hiç para alamazsınız’ yanıtı aldım” ifadelerini kullandı.
“Ben de, ‘Seçenek yoksa bu seçimin ne anlamı var. Bu yüzden herhangi bir seçeneği kabul edeceğiz’ diye cevapladım” diyen Zelenskiy, Ukrayna'ya şimdi borç para verilmesi ya da bir iki yıl içerisinde hibe edilmesi seçeneğinin teklif edilmesi durumunda sadece birinci seçeneği tercih edeceklerinin altını çizdi.
ABD Kongresi, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi çoğunluğun tutumu nedeniyle, Başkan Joe Biden yönetiminin Kiev'e 60 milyar dolar daha sağlama talebini henüz desteklemezken, daha önce tahsis edilen fonların geçtiğimiz aralık ayında tükendiği ve şu anda sadece ‘daha önce açıklanan’ askeri yardım paketlerinin Ukrayna'ya teslim edildiği açıklanmıştı.
Başkanlık seçimlerinde Biden’ın rakibi olan eski ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yabancı ülkelere yapılan yardımların durdurulmasını ve bu desteklerin krediye dönüştürülmesini önermişti.
Benzer teklif, ABD hegemonyasının en önemli savunucularından biri olan açıklamalarıyla tanınan Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham tarafından da dile getirilmiş, Senatör, Ukrayna’ya sağlanacak askeri yardımların borç olarak verilmesi gerektiğini, verilecek askeri yardım karşılığında Ukrayna’nın değerli madenlerinin işletmesini ABD’ye devretmesi gerektiğini savunmuştu.