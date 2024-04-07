Zelenskiy, Ukrayna'nın ABD askeri yardımını krediyle almaya hazır olduğunu duyurdu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Eski istihbaratçıdan kritik tarih açıklaması: Rejim düşüyor mu?
07:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: İsrail, savaş çıkarmak istiyor
07:13
2 dk
SESLİ HABER
Sputnik, teröristlerin olası kripto cüzdanına ulaştı
07:21
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
10 dk
SESLİ HABER
Birleşmiş Milletler’e ‘seçime karışma girişimini kınayın’ çağrısı
07:49
2 dk
SESLİ HABER
AB’nin Türk havayolu şirketine uçuş yasağı getirmesi sonrası Rusya'dan açıklama
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
Makine Mühendisi Gürdallar: Kâr hırsı eğlence merkezindeki yangının boyutunu artırdı
08:13
4 dk
SESLİ HABER
ABD Medyası: Havana Sendromunun arkasında Rusya var
08:28
2 dk
SESLİ HABER
Putin’le röportaj yapan Carlson’dan Zelenskiy itirafı
08:39
1 dk
SESLİ HABER
İsrail Genelkurmay Başkanı’ndan Gazze itirafı
09:00
3 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
20. yüzyıl müziğinin en etkili ismi Igor Stravinsky kimdir?
09:15
6 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den itiraf: Ukrayna ordusu sürekli geri çekilecek
09:31
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon yetkilisi: Ukrayna kaybedebilir
09:41
1 dk
SESLİ HABER
Radikal ordu adımı: Baştan aşağı reform edilecek
09:52
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Anadolu Ajansı nasıl kuruldu?
10:00
3 dk
ÖZEL HABER
İstanbul'da yangın faciası: Yangınların hızla büyümesi nasıl engellenir?
10:11
4 dk
SESLİ HABER
Nato Yetkilisi: Rusya'nın saldırı planladığına dair emare yok
10:26
2 dk
SESLİ HABER
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı’ndan Rus atletlerle ilgili itiraf
10:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD, Pasifik’e füze yerleştirecek
11:10
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın NATO’ya katılma fikri ‘nükleer felaket filmi’ne benzetildi
11:34
1 dk
SESLİ HABER
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'ABD çıkışı': Gazetecileri ajan olarak kullanıyor
11:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’den silahlı çatışma tahmini
12:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
‘ABD, saldırıda şüpheli duruma düşme riskiyle karşı karşıya’
16:09
3 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat değerlendirdi: Bu Avrupa’daki durumu tamamen bozar
16:23
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski ABD Deniz Piyadeleri subayı: Ukrayna lehine durum değişmeyecek
17:09
1 dk
SESLİ HABER
NATO’da bazı bakanlar Ukrayna’yı duyunca gözlerini devirdi
17:19
3 dk
SESLİ HABER
Görüşmeye geç kalan Biden’in yüzünde ilginç izler görüldü
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
'ABD, Zelenskiy'i uyarmıştı'
18:51
2 dk
SESLİ HABER
ABD'den Ukrayna'ya kötü haber: Kiev davet edilmeyecek
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus seçimlerini izleyen yabancı gözlemci: Olumlu görüşlerim yüzünden tehdit ediliyorum
20:13
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna kansere yol açan ilacın denendiği test alanı haline geldi
21:00
4 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD’nin çifte standartları norm haline geldi
21:15
4 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: NATO’nun meşru bir nedeni yok
21:43
2 dk
SESLİ HABER
Seferberliğe tabi olan kişiler için alt yaş sınırı düşürüldü
21:51
3 dk
SESLİ HABER
NATO'nun yeni genişleme dalgası için Hawaii iddiası
22:13
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna kansere yol açan ilacın denendiği test alanı haline geldi
00:00
4 dk
SESLİ HABER
Birleşmiş Milletler’e ‘seçime karışma girişimini kınayın’ çağrısı
00:15
2 dk
SESLİ HABER
‘ABD, saldırıda şüpheli duruma düşme riskiyle karşı karşıya’
00:29
3 dk
SESLİ HABER
Eski ABD Deniz Piyadeleri subayı: Ukrayna lehine durum değişmeyecek
01:00
1 dk
SESLİ HABER
Radikal ordu adımı: Baştan aşağı reform edilecek
01:14
1 dk
SESLİ HABER
Görüşmeye geç kalan Biden’in yüzünde ilginç izler görüldü
01:26
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den itiraf: Ukrayna ordusu sürekli geri çekilecek
02:14
1 dk
SESLİ HABER
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'ABD çıkışı': Gazetecileri ajan olarak kullanıyor
02:29
2 dk
SESLİ HABER
Eski istihbaratçıdan kritik tarih açıklaması: Rejim düşüyor mu?
03:00
2 dk
SESLİ HABER
AB’nin Türk havayolu şirketine uçuş yasağı getirmesi sonrası Rusya'dan açıklama
03:12
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den silahlı çatışma tahmini
03:25
1 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: İsrail, savaş çıkarmak istiyor
03:38
2 dk
SESLİ HABER
NATO'nun yeni genişleme dalgası için Hawaii iddiası
04:00
2 dk
SESLİ HABER
Sputnik, teröristlerin olası kripto cüzdanına ulaştı
04:12
3 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon yetkilisi: Ukrayna kaybedebilir
04:27
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
10 dk
TARİHTE BUGÜN
Baas Partisi kurulurken neler oldu?
10:13
4 dk
SESLİ HABER
'ABD, Zelenskiy'i uyarmıştı'
10:30
2 dk
SESLİ HABER
NATO’da bazı bakanlar Ukrayna’yı duyunca gözlerini devirdi
10:44
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD’nin çifte standartları norm haline geldi
11:11
4 dk
SESLİ HABER
ABD Medyası: Havana Sendromunun arkasında Rusya var
11:26
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın NATO’ya katılma fikri ‘nükleer felaket filmi’ne benzetildi
11:38
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
Seferberliğe tabi olan kişiler için alt yaş sınırı düşürüldü
12:09
3 dk
SESLİ HABER
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı’ndan Rus atletlerle ilgili itiraf
12:20
2 dk
SESLİ HABER
İsrail Genelkurmay Başkanı’ndan Gazze itirafı
12:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
Canlı
16:01
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
Canlı
17:01
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Putin’le röportaj yapan Carlson’dan Zelenskiy itirafı
18:23
1 dk
ÖZEL HABER
Makine Mühendisi Gürdallar: Kâr hırsı eğlence merkezindeki yangının boyutunu artırdı
18:49
4 dk
SESLİ HABER
Nato Yetkilisi: Rusya'nın saldırı planladığına dair emare yok
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat değerlendirdi: Bu Avrupa’daki durumu tamamen bozar
20:14
4 dk
SESLİ HABER
ABD, Pasifik’e füze yerleştirecek
20:28
1 dk
SESLİ HABER
Rus seçimlerini izleyen yabancı gözlemci: Olumlu görüşlerim yüzünden tehdit ediliyorum
20:43
1 dk
SESLİ HABER
ABD'den Ukrayna'ya kötü haber: Kiev davet edilmeyecek
20:52
1 dk
ÖZEL HABER
İstanbul'da yangın faciası: Yangınların hızla büyümesi nasıl engellenir?
21:15
4 dk
SESLİ HABER
Putin’le röportaj yapan Carlson’dan Zelenskiy itirafı
21:44
1 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: NATO’nun meşru bir nedeni yok
22:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/zelenskiy-ukraynanin-abd-askeri-yardimini-krediyle-almaya-hazir-oldugunu-duyurdu-1082541329.html
Zelenskiy, Ukrayna'nın ABD askeri yardımını krediyle almaya hazır olduğunu duyurdu
Zelenskiy, Ukrayna'nın ABD askeri yardımını krediyle almaya hazır olduğunu duyurdu
Sputnik Türkiye
Karşı saldırıdaki başarısızlıkla birlikte seferberlik gibi kötü haber ve kararları ‘alıştıra alıştıra’ itiraf etmeyi yeğleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir... 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T10:34+0300
2024-04-07T10:34+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
vladimir zelenskiy
abd
kredi
kredi borcu
askeri yardım
joe biden
lindsey graham
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0d/1078391876_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_9efd8fa66ead478f8430dacd3e5a3beb.jpg
Yerel basına konuşan Zelenskiy, ABD’nin askeri yardımlarının gecikmesinden dolayı yaşanan sorunlara dikkat çektiği demecinde, Ukrayna’nın kredi yoluyla yardıma hazır olduğunu vurgularken, “Geçenlerde bir senatör geldi ve 'Borç para almayı kabul eder misiniz?’ diye sordu. Ben, ‘Seçenekleriniz neler?’ diye karşılık verdiğimde, ‘Ya borç para alırsınız ya da hiç para alamazsınız’ yanıtı aldım” ifadelerini kullandı.‘Şimdi’ para yardımı“Ben de, ‘Seçenek yoksa bu seçimin ne anlamı var. Bu yüzden herhangi bir seçeneği kabul edeceğiz’ diye cevapladım” diyen Zelenskiy, Ukrayna'ya şimdi borç para verilmesi ya da bir iki yıl içerisinde hibe edilmesi seçeneğinin teklif edilmesi durumunda sadece birinci seçeneği tercih edeceklerinin altını çizdi.ABD Kongresi, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi çoğunluğun tutumu nedeniyle, Başkan Joe Biden yönetiminin Kiev'e 60 milyar dolar daha sağlama talebini henüz desteklemezken, daha önce tahsis edilen fonların geçtiğimiz aralık ayında tükendiği ve şu anda sadece ‘daha önce açıklanan’ askeri yardım paketlerinin Ukrayna'ya teslim edildiği açıklanmıştı.Başkanlık seçimlerinde Biden’ın rakibi olan eski ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yabancı ülkelere yapılan yardımların durdurulmasını ve bu desteklerin krediye dönüştürülmesini önermişti.Benzer teklif, ABD hegemonyasının en önemli savunucularından biri olan açıklamalarıyla tanınan Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham tarafından da dile getirilmiş, Senatör, Ukrayna’ya sağlanacak askeri yardımların borç olarak verilmesi gerektiğini, verilecek askeri yardım karşılığında Ukrayna’nın değerli madenlerinin işletmesini ABD’ye devretmesi gerektiğini savunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/zelenskiy-cephedeki-vaziyeti-degerlendirdi-durum-zor-1082535433.html
ukrayna
abd
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0d/1078391876_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_3f00fb9d0d6b937f1d23233f4c63eceb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, abd, kredi, kredi borcu, askeri yardım, joe biden, lindsey graham, sömürgecilik, kiev
ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, abd, kredi, kredi borcu, askeri yardım, joe biden, lindsey graham, sömürgecilik, kiev

Zelenskiy, Ukrayna'nın ABD askeri yardımını krediyle almaya hazır olduğunu duyurdu

10:34 07.04.2024
© AP Photo / MANDEL NGANUkrayna ABD Zelenskiy Biden üzgün son yardım kızgın
Ukrayna ABD Zelenskiy Biden üzgün son yardım kızgın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / MANDEL NGAN
Abone ol
Karşı saldırıdaki başarısızlıkla birlikte seferberlik gibi kötü haber ve kararları ‘alıştıra alıştıra’ itiraf etmeyi yeğleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin ABD'den krediyle askeri yardım almaya hazır olduklarını duyurdu.
Yerel basına konuşan Zelenskiy, ABD’nin askeri yardımlarının gecikmesinden dolayı yaşanan sorunlara dikkat çektiği demecinde, Ukrayna’nın kredi yoluyla yardıma hazır olduğunu vurgularken, “Geçenlerde bir senatör geldi ve 'Borç para almayı kabul eder misiniz?’ diye sordu. Ben, ‘Seçenekleriniz neler?’ diye karşılık verdiğimde, ‘Ya borç para alırsınız ya da hiç para alamazsınız’ yanıtı aldım” ifadelerini kullandı.

‘Şimdi’ para yardımı

Ben de, ‘Seçenek yoksa bu seçimin ne anlamı var. Bu yüzden herhangi bir seçeneği kabul edeceğiz’ diye cevapladım” diyen Zelenskiy, Ukrayna'ya şimdi borç para verilmesi ya da bir iki yıl içerisinde hibe edilmesi seçeneğinin teklif edilmesi durumunda sadece birinci seçeneği tercih edeceklerinin altını çizdi.
ABD Kongresi, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi çoğunluğun tutumu nedeniyle, Başkan Joe Biden yönetiminin Kiev'e 60 milyar dolar daha sağlama talebini henüz desteklemezken, daha önce tahsis edilen fonların geçtiğimiz aralık ayında tükendiği ve şu anda sadece ‘daha önce açıklanan’ askeri yardım paketlerinin Ukrayna'ya teslim edildiği açıklanmıştı.
Başkanlık seçimlerinde Biden’ın rakibi olan eski ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yabancı ülkelere yapılan yardımların durdurulmasını ve bu desteklerin krediye dönüştürülmesini önermişti.
Benzer teklif, ABD hegemonyasının en önemli savunucularından biri olan açıklamalarıyla tanınan Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham tarafından da dile getirilmiş, Senatör, Ukrayna’ya sağlanacak askeri yardımların borç olarak verilmesi gerektiğini, verilecek askeri yardım karşılığında Ukrayna’nın değerli madenlerinin işletmesini ABD’ye devretmesi gerektiğini savunmuştu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2024
Ukrayna krizi
Zelenskiy cephedeki vaziyeti değerlendirdi: 'Durum zor'
Dün, 21:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала