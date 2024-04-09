https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/uzmanindan-onemli-uyari-sifa-saniliyor-ancak-bobregi-curutuyor-1082605259.html

Uzmanından önemli uyarı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor

Uzmanından önemli uyarı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor

Sputnik Türkiye

Hastalıklarda alternatif olarak tercih edilen bitkisel yöntemlerin dikkatsizce kullanılmasının böbreklere zarar verebileceği konusunda önemli bir uyarı geldi... 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T11:47+0300

2024-04-09T11:47+0300

2024-04-09T11:47+0300

şifa

sağlık

yaşam

böbrek

böbrek yetmezliği

böbrek taşı

böbrek nakli

şeker hastası

su

bitki

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Birçok kişinin hastalıklarında şifa arayışında aktarlardan temin ettiği bitkisel ürünleri, bilinçsizce ilaç niyetiyle tükettiği ifade edildi. Prof. Dr. Sever, dünya nüfusunun önemli bir kısmının bitkisel ürünlere başvurduğunu vurgulayarak, bu ürünlerin kontrolsüz kullanımının sağlık açısından ciddi riskler taşıdığını belirtti.Sever, bitkisel ilaçların kullanımının farklı olduğunu ve bitkilerin ilaç niyetiyle tüketilmesinin önemli sonuçlara yol açabileceğini söyledi. Aktarlarda satılan ve içeriği belirsiz olan ürünlerin, özellikle böbrekler başta olmak üzere hayati riskler oluşturabileceğine dikkat çekti.İlaç niyetine başvuruluyorKonuyla ilgili Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever dünya nüfusunun yüzde 75'inin bitkisel ürünlere ilaç niyetine başvurduğunu söyledi.Sever, "Bitkisel ilaç başka bir şey, bitkilerin ilaç niyetine kullanılması başka bir şey. Aktarlarda satılan içeriği bilinmeyen rastgele ürünler, başta böbrekler olmak üzere hayatı tehdit eden sonuçlara yol açabiliyor" dedi.Ağrı kesici niyetine kullanılan çınar yaprağı, söğüt ağacı yaprağı ya da kabuğundan yapılan çayların çok sık kullanıldığını söyleyen Prof. Dr. Sever, bu sebeple akut böbrek yetmezliğinden yatırdıkları hastaları olduğuna dikkat çekti.İlaçla bitkisel ürünlerin birleşimi riskliSever'e göre aktarlar eczanelerden daha güvenli yerler değil. İlaçlarla bitkisel ürünlerin etkileşimi, çok daha riskli olabilir. Üstelik içeriği bilinmeyen rastgele otların, çöplerin, kabukların kaynatılıp hastalığı tedavi niyetine kullanılması ise birçok tehlikeyi beraberinde getirebilir.'Bunlar doğaldır demeyin'Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever, "Bunlar doğaldır, yan etkisi yoktur şeklindeki önyargı geçersiz. Pek çok ilaç bitkilerden elde ediliyor. Ama bu ilaçlar için bitkiler önce saflaştırılıyor, toksisite çalışmaları yapılıyor, kimyasal içerikleri saptanıyor, dozları standardize ediliyor, hayvan çalışmaları yapılıyor vs, kısaca çok uzun bir süreçten geçiyor" dedi.Sever, aşırı ve bilinçsiz kullanılan bitkilerin böbreklere zarar verme riskinin çok yüksek olduğunu söyledi. "O nedenle komşular tarif etti, tavsiye verdi diye ne olduğu bilinmeyen yaprakların vs kaynatılıp ilaç niyetine içilmesi hiç masum değil. Bu şekilde çok hasta yatırıyoruz akut böbrek yetersizlikleri saptadığımız" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/bagirsaklardaki-gizli-tehlike-genclerde-de-artti-1082562533.html

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şifa, sağlık, böbrek, böbrek yetmezliği, böbrek taşı, böbrek nakli, şeker hastası, su, bitki, tıbbi bitki