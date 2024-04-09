Uzmanından önemli uyarı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Petrol fiyatları yukarı doğru giderse global enflasyon dalgasıyla karşılaşacağız'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Krizin faturası memurlara kesildi
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Şeker, mısır, emtia fiyatları tüketiciye nasıl yansıyacak?
12:05
84 dk
HABER MASASI
Seçim sonrası İYİ Parti'de kurultay hazırlıkları.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
10:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ÖZEL HABER
‘Tuvalet krizleriyle’ anılan ABD’li uçak firması
13:07
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:30
10 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kıymetli hazinesi Türkiye'de mi?
13:44
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/uzmanindan-onemli-uyari-sifa-saniliyor-ancak-bobregi-curutuyor-1082605259.html
Uzmanından önemli uyarı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
Uzmanından önemli uyarı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
Sputnik Türkiye
Hastalıklarda alternatif olarak tercih edilen bitkisel yöntemlerin dikkatsizce kullanılmasının böbreklere zarar verebileceği konusunda önemli bir uyarı geldi... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T11:47+0300
2024-04-09T11:47+0300
şifa
sağlık
yaşam
böbrek
böbrek yetmezliği
böbrek taşı
böbrek nakli
şeker hastası
su
bitki
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/09/1054572930_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3b01759bd9d927ad017acec7b13910d7.jpg
Birçok kişinin hastalıklarında şifa arayışında aktarlardan temin ettiği bitkisel ürünleri, bilinçsizce ilaç niyetiyle tükettiği ifade edildi. Prof. Dr. Sever, dünya nüfusunun önemli bir kısmının bitkisel ürünlere başvurduğunu vurgulayarak, bu ürünlerin kontrolsüz kullanımının sağlık açısından ciddi riskler taşıdığını belirtti.Sever, bitkisel ilaçların kullanımının farklı olduğunu ve bitkilerin ilaç niyetiyle tüketilmesinin önemli sonuçlara yol açabileceğini söyledi. Aktarlarda satılan ve içeriği belirsiz olan ürünlerin, özellikle böbrekler başta olmak üzere hayati riskler oluşturabileceğine dikkat çekti.İlaç niyetine başvuruluyorKonuyla ilgili Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever dünya nüfusunun yüzde 75'inin bitkisel ürünlere ilaç niyetine başvurduğunu söyledi.Sever, "Bitkisel ilaç başka bir şey, bitkilerin ilaç niyetine kullanılması başka bir şey. Aktarlarda satılan içeriği bilinmeyen rastgele ürünler, başta böbrekler olmak üzere hayatı tehdit eden sonuçlara yol açabiliyor" dedi.Ağrı kesici niyetine kullanılan çınar yaprağı, söğüt ağacı yaprağı ya da kabuğundan yapılan çayların çok sık kullanıldığını söyleyen Prof. Dr. Sever, bu sebeple akut böbrek yetmezliğinden yatırdıkları hastaları olduğuna dikkat çekti.İlaçla bitkisel ürünlerin birleşimi riskliSever'e göre aktarlar eczanelerden daha güvenli yerler değil. İlaçlarla bitkisel ürünlerin etkileşimi, çok daha riskli olabilir. Üstelik içeriği bilinmeyen rastgele otların, çöplerin, kabukların kaynatılıp hastalığı tedavi niyetine kullanılması ise birçok tehlikeyi beraberinde getirebilir.'Bunlar doğaldır demeyin'Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever, "Bunlar doğaldır, yan etkisi yoktur şeklindeki önyargı geçersiz. Pek çok ilaç bitkilerden elde ediliyor. Ama bu ilaçlar için bitkiler önce saflaştırılıyor, toksisite çalışmaları yapılıyor, kimyasal içerikleri saptanıyor, dozları standardize ediliyor, hayvan çalışmaları yapılıyor vs, kısaca çok uzun bir süreçten geçiyor" dedi.Sever, aşırı ve bilinçsiz kullanılan bitkilerin böbreklere zarar verme riskinin çok yüksek olduğunu söyledi. "O nedenle komşular tarif etti, tavsiye verdi diye ne olduğu bilinmeyen yaprakların vs kaynatılıp ilaç niyetine içilmesi hiç masum değil. Bu şekilde çok hasta yatırıyoruz akut böbrek yetersizlikleri saptadığımız" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/bagirsaklardaki-gizli-tehlike-genclerde-de-artti-1082562533.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/09/1054572930_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9d12ae45cb075eed27f9f19f76200bec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
şifa, sağlık, böbrek, böbrek yetmezliği, böbrek taşı, böbrek nakli, şeker hastası, su, bitki, tıbbi bitki
şifa, sağlık, böbrek, böbrek yetmezliği, böbrek taşı, böbrek nakli, şeker hastası, su, bitki, tıbbi bitki

Uzmanından önemli uyarı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor

11:47 09.04.2024
© İHAböbrek - ağrı - karın
böbrek - ağrı - karın - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
© İHA
Abone ol
Hastalıklarda alternatif olarak tercih edilen bitkisel yöntemlerin dikkatsizce kullanılmasının böbreklere zarar verebileceği konusunda önemli bir uyarı geldi. Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever, kontrolsüz bitkisel ürün tüketiminin çeşitli tehlikelere yol açabileceğini belirtti.
Birçok kişinin hastalıklarında şifa arayışında aktarlardan temin ettiği bitkisel ürünleri, bilinçsizce ilaç niyetiyle tükettiği ifade edildi. Prof. Dr. Sever, dünya nüfusunun önemli bir kısmının bitkisel ürünlere başvurduğunu vurgulayarak, bu ürünlerin kontrolsüz kullanımının sağlık açısından ciddi riskler taşıdığını belirtti.
Sever, bitkisel ilaçların kullanımının farklı olduğunu ve bitkilerin ilaç niyetiyle tüketilmesinin önemli sonuçlara yol açabileceğini söyledi. Aktarlarda satılan ve içeriği belirsiz olan ürünlerin, özellikle böbrekler başta olmak üzere hayati riskler oluşturabileceğine dikkat çekti.

İlaç niyetine başvuruluyor

Konuyla ilgili Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever dünya nüfusunun yüzde 75'inin bitkisel ürünlere ilaç niyetine başvurduğunu söyledi.
Sever, "Bitkisel ilaç başka bir şey, bitkilerin ilaç niyetine kullanılması başka bir şey. Aktarlarda satılan içeriği bilinmeyen rastgele ürünler, başta böbrekler olmak üzere hayatı tehdit eden sonuçlara yol açabiliyor" dedi.
Ağrı kesici niyetine kullanılan çınar yaprağı, söğüt ağacı yaprağı ya da kabuğundan yapılan çayların çok sık kullanıldığını söyleyen Prof. Dr. Sever, bu sebeple akut böbrek yetmezliğinden yatırdıkları hastaları olduğuna dikkat çekti.

İlaçla bitkisel ürünlerin birleşimi riskli

Sever'e göre aktarlar eczanelerden daha güvenli yerler değil. İlaçlarla bitkisel ürünlerin etkileşimi, çok daha riskli olabilir. Üstelik içeriği bilinmeyen rastgele otların, çöplerin, kabukların kaynatılıp hastalığı tedavi niyetine kullanılması ise birçok tehlikeyi beraberinde getirebilir.

'Bunlar doğaldır demeyin'

Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever, "Bunlar doğaldır, yan etkisi yoktur şeklindeki önyargı geçersiz. Pek çok ilaç bitkilerden elde ediliyor. Ama bu ilaçlar için bitkiler önce saflaştırılıyor, toksisite çalışmaları yapılıyor, kimyasal içerikleri saptanıyor, dozları standardize ediliyor, hayvan çalışmaları yapılıyor vs, kısaca çok uzun bir süreçten geçiyor" dedi.
Sever, aşırı ve bilinçsiz kullanılan bitkilerin böbreklere zarar verme riskinin çok yüksek olduğunu söyledi. "O nedenle komşular tarif etti, tavsiye verdi diye ne olduğu bilinmeyen yaprakların vs kaynatılıp ilaç niyetine içilmesi hiç masum değil. Bu şekilde çok hasta yatırıyoruz akut böbrek yetersizlikleri saptadığımız" diye konuştu.
karın ağrısı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2024
YAŞAM
Bağırsaklardaki gizli tehlike: 'Gençlerde de arttı'
Dün, 08:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала