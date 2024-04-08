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Bağırsaklardaki gizli tehlike: 'Gençlerde de arttı'
Bağırsaklardaki gizli tehlike: 'Gençlerde de arttı'
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Bağırsak sağlığı, vücudumuzun genel sağlığı açısından kritik bir rol oynayan ancak genellikle ihmal edilen bir konudur. Son yıllarda yapılan araştırmalar... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
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Kolon kanseri, toplumda sık görülen ve ciddi sağlık riskleri taşıyan bir kanser türü olarak dikkat çekiyor. Kalın bağırsak kanseri olarak da bilinen bu hastalık, dünya genelinde her iki cinsiyette de üçüncü sırada yer alıyor ve kanser ölümlerinin en sık üçüncü nedeni olarak öne çıkıyor.İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Meltem Ergün, kolon kanserinin önemine dikkat çekerek, düzenli kontrol ve taramalarla hastalıktan korunmanın mümkün olduğunu vurguladı. Sözcü'de yer alan habere göre Ergün, hastalık sıklığında artış olduğunu belirterek, genç yaşlarda da kolon kanserinin görülme oranının yükseldiğini ifade etti.Kolon kanserinin erken teşhisi ve tedavisi için düzenli olarak yapılan kontrol ve taramaların büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Ergün, toplumun sağlığı açısından bu konuda bilinçlenmenin ve önlemlerin alınmasının hayati önem taşıdığını söyleyerek şunları paylaştı:Gençlerde de yaygınTeşhis ve takip için ne yapılmalı?
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Bağırsaklardaki gizli tehlike: 'Gençlerde de arttı'

08:19 08.04.2024
© AAkarın ağrısı
karın ağrısı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2024
© AA
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Bağırsak sağlığı, vücudumuzun genel sağlığı açısından kritik bir rol oynayan ancak genellikle ihmal edilen bir konudur. Son yıllarda yapılan araştırmalar, bağırsak sağlığının bağışıklık sisteminden ruh haline kadar pek çok yönüyle sağlık üzerinde büyük etkisi olduğunu gösteriyor. Peki, kolon kanserinden korunmanın en etkili yolu nedir?
Kolon kanseri, toplumda sık görülen ve ciddi sağlık riskleri taşıyan bir kanser türü olarak dikkat çekiyor. Kalın bağırsak kanseri olarak da bilinen bu hastalık, dünya genelinde her iki cinsiyette de üçüncü sırada yer alıyor ve kanser ölümlerinin en sık üçüncü nedeni olarak öne çıkıyor.
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Meltem Ergün, kolon kanserinin önemine dikkat çekerek, düzenli kontrol ve taramalarla hastalıktan korunmanın mümkün olduğunu vurguladı. Sözcü'de yer alan habere göre Ergün, hastalık sıklığında artış olduğunu belirterek, genç yaşlarda da kolon kanserinin görülme oranının yükseldiğini ifade etti.
Kolon kanserinin erken teşhisi ve tedavisi için düzenli olarak yapılan kontrol ve taramaların büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Ergün, toplumun sağlığı açısından bu konuda bilinçlenmenin ve önlemlerin alınmasının hayati önem taşıdığını söyleyerek şunları paylaştı:
Özellikle annesinde, babasında ya da teyzesi, halası, amcası gibi ikinci derece akrabalarında kolon kanseri öyküsü olanların taramalarına daha erken yaşta başlamalıyız. Çünkü genetik faktörler kolon kanserinin gelişmesinde önemli bir risk faktörünü oluşturmaktadır. Ailede bir kolon kanseri varsa örneğin baba 45 yaşında kolon kanseri olmuşsa, hastalığın ortaya çıktığı yaştan 10 yıl çıkartarak kişinin 35 yaşında taramaya başlamasını öneriyoruz. Çünkü kanser, polip zemininde gelişir ve bir polibin kansere dönüşüm süreci 5-10 yıldır.

Gençlerde de yaygın

Kolon konserinin yaşamı tehdit eden bir kanser türü olmakla birlikte erken tanı konduğunda tedaviden yüz güldürücü sonuçlara ulaşılabilmektedir. Elbette asıl önemli konu hastalık ortaya çıkmadan önlemektir. Hastalarımız kolon kanseri olmadan, polip aşamasındayken polipleri tamamen çıkararak kansere ilerlemesini engelliyoruz. Kanser oluşmuşsa da erken aşamada yakalamak bizim için çok önemli. Erken yakalandığında kolonoskopi ile lezyonu tam olarak çıkarmak mümkün olabilmekte. Kolon kanserinin dünyada sıklığı çok fazla ve giderek genç nüfusta görüyoruz. 40’lı yaşlardan itibaren bu hastalığı görebildiğimiz için artık taramalara erken başlamamız gerektiğini düşünüyoruz.

Teşhis ve takip için ne yapılmalı?

Bağırsaklardaki polipler kolonoskopi ile temizlenirse kolon kanseri ihtimali de sıfırlanır. Eğer hiçbir risk faktörünüz yoksa bile kolonoskopik taramalara 45 yaşında başlamalısınız. Tarama için ideal metot, altın standart kolonoskopidir. Kolon kanseri taraması için kullandığım ız ‘gaitada (dışkıda) gizli kan’ gibi bazı testlerimiz olsa da kesin sonucu ancak kolonoskopi veriyor. Örneğin gaitada gizli kan testi sonucu pozitif gelirse zaten kolonoskopi yapmak şarttır. Gaitada gizli kan testi negatif ise (ki bu 3 dışkı örneğinde de negatif olmalıdır), yine de bizim güvenli bir alanda olduğumuzun garantisi değildir. Çok hassas bir test değildir, poliplerde doğruluğu çok düşüktür. İnsanlar zaman zaman düzenli sağlık kontrollerini yaptırıp bir sorun görmediklerinde, “kan testlerim temiz, bağırsak alışkanlığım gayet düzenli neden kolonoskopi olayım ki?” düşünebilir. Oysa bağırsaklarda bulunan polipler belirti vermez. Kalın bağırsakların sağlıklı olduğunu söylemenin tek yolu kolonoskopidir. Eğer kolonoskopiniz tertemiz hiçbir polip, lezyon yoksa 10 yıl garanti altında olursunuz, tekrar yapılmasına gerek yoktur. Ancak bu işlemin iyi standartlarda uygulanması, bağırsak temizliğinin yeterli olması ve gastroenterolog tarafından yapılması idealdir.”
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