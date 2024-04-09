https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/ukraynaya-ait-iha-iaea-temsilcilerinin-gecisinden-10-dakika-sonra-zaporojye-ngsne-saldirdi-1082620462.html

'Ukrayna'ya ait İHA, IAEA temsilcilerinin geçişinden 10 dakika sonra Zaporojye NGS’ye saldırdı'

'Ukrayna'ya ait İHA, IAEA temsilcilerinin geçişinden 10 dakika sonra Zaporojye NGS’ye saldırdı'

Sputnik Türkiye

Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nden (NGS) yapılan açıklamada, Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının (İHA), Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA)... 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T18:58+0300

2024-04-09T18:58+0300

2024-04-09T19:02+0300

ukrayna krizi

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akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

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iha

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Zaporojye NGS İletişim Direktörü Yevgeniya Yaşina, Sputnik’e açıklamasında Ukrayna İHA’sının saldırısının IAEA misyonunun geçişinden 10 dakika sonra santralin eğitim binasının çatısına düştüğünü söyledi.Yaşina, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin saldırısı, harici radyasyon izleme laboratuvarına planlı olarak yaptıkları ziyaret sonrası dönen IAEA çalışanlarının eğitim merkezinin yanından geçmesinden 10 dakika sonra meydana geldi” diye konuştu.Nükleer santralin çalışanlarının eğitim merkezinde eğitim gördüklerine ve teknolojik operasyonların üzerinde çalıştıklarına dikkat çeken Yaşina, “Saldırı sonucunda bu eşsiz merkezin ne çalışanları ne de ekipmanları zarar gördü” ifadelerini kullandı.Daha önce Zaporojye NGS’nin Basın Servisi, Telegram kanalından bir paylaşım yaparak Ukrayna ordusuna ait İHA’nın dünyanın tek tam ölçekli reaktör salonu simülatörünün bulunduğu santralin eğitim merkezinin bulunduğu binaya saldırdığını duyurmuştu.Zaporojye NGS’ne yönelik İHA’lı saldırılara AB Yüksek Temsilcisi Borrell’den kınamaBu arada Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Zaporojye NGS’ye yönelik son İHA’lı saldırıları kınayarak söz konusu saldırıların tehlikeli nükleer olaylar ile ilgili riskleri artırdığı uyarısında bulundu.X platformundaki hesabından paylaşımda bulunan Borrell, “Zaporojye'ye yapılan pervasız İHA saldırısı, tehlikeli nükleer olay risklerini artırıyor. Bu tür saldırılara son verilmeli” ifadelerini kullandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/ukraynadan-zaporojye-nukleer-guc-santraline-yeni-saldiri-1082608194.html

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zaporojye, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), rusya, ukrayna, iha, saldırı