https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/ukraynadan-zaporojye-nukleer-guc-santraline-yeni-saldiri-1082608194.html

Ukrayna’dan Zaporojye Nükleer Güç Santraline yeni saldırı

Ukrayna’dan Zaporojye Nükleer Güç Santraline yeni saldırı

Sputnik Türkiye

Yakın zamanda düzenlediği insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıyla üç kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Ukrayna ordusu, tüm uyarılara... 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T13:05+0300

2024-04-09T13:05+0300

2024-04-09T13:05+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

terör saldırısı

zaporojye

zaporojskaya nükleer enerji santrali

rosatom

rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)

nükleer

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/09/1054573418_0:0:3151:1773_1920x0_80_0_0_3904682eaeb1095e0cfbfbf2d89410d3.jpg

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşuna (Rosatom) bağlı Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) basın servisi, Telegram kanalında Ukrayna ordusuna ait İHA’nın nükleer enerji santralinin eğitim merkezinin bulunduğu binaya saldırdığını duyurdu.Açıklamada, “Ukrayna ordusunun saldırı için kullandığı İHA, dünyanın tek tam ölçekli reaktör salonu simülatörünün bulunduğu eğitim binasının çatısına düştü” ifadesi kullanıldı.UAEA Başkanı, Zaporojye Nükleer Santrali'nin en az 3 kez saldırıya uğradığını söylemişti7 Ekim’deki saldırıyla ilgili konuşan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rusya’ya ait nükleer santraldeki ana reaktörü çevreleyen yapıların doğrudan en az 3 kez saldırıya uğradığını bildirmişti.Grossi, nükleer santrallere yönelik bir saldırıdan hiç kimsenin askeri ya da siyasi bir fayda elde edemeyeceğini ve bunun mantık dışı olduğunu yineledi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zaporojye Nükleer Santrali'ne yönelik saldırıları ‘tehlikeli bir kışkırtma’ şeklinde tanımlayarak, "Bu, uzun vadede çok kötü sonuçları olan çok tehlikeli taktiktir. Kiev rejimi ne yazık ki terör faaliyetlerine devam ediyor" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/rus-buyukelci-ukraynanin-zaporojye-ngsye-yapilan-saldirilar-nukleer-felakete-yol-acabilir-1082602064.html

ukrayna

zaporojye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), terör saldırısı, zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), nükleer