https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/ukraynadan-zaporojye-nukleer-guc-santraline-yeni-saldiri-1082608194.html
Ukrayna’dan Zaporojye Nükleer Güç Santraline yeni saldırı
Ukrayna’dan Zaporojye Nükleer Güç Santraline yeni saldırı
Sputnik Türkiye
Yakın zamanda düzenlediği insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıyla üç kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Ukrayna ordusu, tüm uyarılara... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T13:05+0300
2024-04-09T13:05+0300
2024-04-09T13:05+0300
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ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
terör saldırısı
zaporojye
zaporojskaya nükleer enerji santrali
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rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşuna (Rosatom) bağlı Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) basın servisi, Telegram kanalında Ukrayna ordusuna ait İHA’nın nükleer enerji santralinin eğitim merkezinin bulunduğu binaya saldırdığını duyurdu.Açıklamada, “Ukrayna ordusunun saldırı için kullandığı İHA, dünyanın tek tam ölçekli reaktör salonu simülatörünün bulunduğu eğitim binasının çatısına düştü” ifadesi kullanıldı.UAEA Başkanı, Zaporojye Nükleer Santrali'nin en az 3 kez saldırıya uğradığını söylemişti7 Ekim’deki saldırıyla ilgili konuşan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rusya’ya ait nükleer santraldeki ana reaktörü çevreleyen yapıların doğrudan en az 3 kez saldırıya uğradığını bildirmişti.Grossi, nükleer santrallere yönelik bir saldırıdan hiç kimsenin askeri ya da siyasi bir fayda elde edemeyeceğini ve bunun mantık dışı olduğunu yineledi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zaporojye Nükleer Santrali'ne yönelik saldırıları ‘tehlikeli bir kışkırtma’ şeklinde tanımlayarak, "Bu, uzun vadede çok kötü sonuçları olan çok tehlikeli taktiktir. Kiev rejimi ne yazık ki terör faaliyetlerine devam ediyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/rus-buyukelci-ukraynanin-zaporojye-ngsye-yapilan-saldirilar-nukleer-felakete-yol-acabilir-1082602064.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), terör saldırısı, zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), nükleer
ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), terör saldırısı, zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), nükleer
Ukrayna’dan Zaporojye Nükleer Güç Santraline yeni saldırı
Yakın zamanda düzenlediği insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıyla üç kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Ukrayna ordusu, tüm uyarılara rağmen nükleer felaket tehdidine yol açacak saldırılarını sürdürüyor.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşuna (Rosatom) bağlı Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) basın servisi, Telegram kanalında Ukrayna ordusuna ait İHA’nın nükleer enerji santralinin eğitim merkezinin bulunduğu binaya saldırdığını duyurdu.
Açıklamada, “Ukrayna ordusunun saldırı için kullandığı İHA, dünyanın tek tam ölçekli reaktör salonu simülatörünün bulunduğu eğitim binasının çatısına düştü” ifadesi kullanıldı.
UAEA Başkanı, Zaporojye Nükleer Santrali'nin en az 3 kez saldırıya uğradığını söylemişti
7 Ekim’deki saldırıyla ilgili konuşan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rusya’ya ait nükleer santraldeki ana reaktörü çevreleyen yapıların doğrudan en az 3 kez saldırıya uğradığını bildirmişti.
Grossi, nükleer santrallere yönelik bir saldırıdan hiç kimsenin askeri ya da siyasi bir fayda elde edemeyeceğini ve bunun mantık dışı olduğunu yineledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zaporojye Nükleer Santrali'ne yönelik saldırıları ‘tehlikeli bir kışkırtma’ şeklinde tanımlayarak, "Bu, uzun vadede çok kötü sonuçları olan çok tehlikeli taktiktir. Kiev rejimi ne yazık ki terör faaliyetlerine devam ediyor" dedi.