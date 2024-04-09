https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/ukrayna-ordusu-artyomovsk-yonunde-beyaz-fosfor-kullandi-1082625946.html
Rus güvenlik güçleri: Ukrayna ordusu Artyomovsk yönünde beyaz fosfor kullandı
Rus güvenlik güçleri: Ukrayna ordusu Artyomovsk yönünde beyaz fosfor kullandı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Artyomovsk yönünde muhtemelen beyaz fosfor olan kimyasal silah kullandığı bildirildi. 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T23:43+0300
2024-04-09T23:43+0300
2024-04-09T23:43+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
ukrayna krizi
artyomovsk
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Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Artyomovsk yönünde beyaz fosfor olduğu tahmin edilen kimyasal silah kullandığı, saldırının insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği bildirildi.Bu yöndeki Rus güvenlik güçleri, Sputnik’e patlamamış cam şişelerden birinin yer aldığı görüntüleri ulaştırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/rus-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetindeki-pervomayskoye-yerlesiminin-kontrolunu-ele-gecirdi-1082621725.html
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beyaz fosfor, ukrayna, ukrayna krizi, artyomovsk
beyaz fosfor, ukrayna, ukrayna krizi, artyomovsk
Rus güvenlik güçleri: Ukrayna ordusu Artyomovsk yönünde beyaz fosfor kullandı
Ukrayna ordusunun Artyomovsk yönünde muhtemelen beyaz fosfor olan kimyasal silah kullandığı bildirildi.
Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Artyomovsk yönünde beyaz fosfor olduğu tahmin edilen kimyasal silah kullandığı, saldırının insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği bildirildi.
Bu yöndeki Rus güvenlik güçleri, Sputnik’e patlamamış cam şişelerden birinin yer aldığı görüntüleri ulaştırdı.