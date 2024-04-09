https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/rus-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetindeki-pervomayskoye-yerlesiminin-kontrolunu-ele-gecirdi-1082621725.html
Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Pervomayskoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi
Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Pervomayskoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Pervomayskoe yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi. 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T21:13+0300
2024-04-09T21:13+0300
2024-04-09T21:14+0300
ukrayna krizi
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
ukrayna krizi
yan gagin
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DHC Başkan Danışmanı Yan Gagin, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Donetsk yönündeki Pervomayskoye yerleşimini kurtardığını belirtti.Gagin, “Evet, gerçekten Pervomayskoye yerleşimini özgürleştirdiler, askerlerimiz yerleşime Rusya Federasyonu bayrağını çekti” dedi.Gagin, bu başarının ordunun dinamik bir şekilde ilerlemesini ve cumhuriyet topraklarını özgürleştirdiğini gösterdiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/rus-istihbarati-abdde-ukraynaya-gonderilmek-uzere-uyusturucu-karteli-mensuplari-istihdam-ediliyor-1082619233.html
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donetsk halk cumhuriyeti (dnr), ukrayna krizi, yan gagin
donetsk halk cumhuriyeti (dnr), ukrayna krizi, yan gagin
Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Pervomayskoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi
21:13 09.04.2024 (güncellendi: 21:14 09.04.2024)
Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Pervomayskoe yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.
DHC Başkan Danışmanı Yan Gagin, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Donetsk yönündeki Pervomayskoye yerleşimini kurtardığını belirtti.
Gagin, “Evet, gerçekten Pervomayskoye yerleşimini özgürleştirdiler, askerlerimiz yerleşime Rusya Federasyonu bayrağını çekti” dedi.
Gagin, bu başarının ordunun dinamik bir şekilde ilerlemesini ve cumhuriyet topraklarını özgürleştirdiğini gösterdiğini vurguladı.