https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/rus-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetindeki-pervomayskoye-yerlesiminin-kontrolunu-ele-gecirdi-1082621725.html

Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Pervomayskoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi

Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Pervomayskoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Pervomayskoe yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi. 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T21:13+0300

2024-04-09T21:13+0300

2024-04-09T21:14+0300

ukrayna krizi

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

ukrayna krizi

yan gagin

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DHC Başkan Danışmanı Yan Gagin, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Donetsk yönündeki Pervomayskoye yerleşimini kurtardığını belirtti.Gagin, “Evet, gerçekten Pervomayskoye yerleşimini özgürleştirdiler, askerlerimiz yerleşime Rusya Federasyonu bayrağını çekti” dedi.Gagin, bu başarının ordunun dinamik bir şekilde ilerlemesini ve cumhuriyet topraklarını özgürleştirdiğini gösterdiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/rus-istihbarati-abdde-ukraynaya-gonderilmek-uzere-uyusturucu-karteli-mensuplari-istihdam-ediliyor-1082619233.html

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donetsk halk cumhuriyeti (dnr), ukrayna krizi, yan gagin