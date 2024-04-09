https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/altun-israilin-soykirimina-karsi-en-onurlu-ve-en-etkili-durusu-sergileyen-ulke-turkiyedir-1082594567.html

Altun: İsrail’in soykırımına karşı en onurlu ve en etkili duruşu sergileyen ülke Türkiye'dir

Altun: İsrail’in soykırımına karşı en onurlu ve en etkili duruşu sergileyen ülke Türkiye'dir

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "7 Ekim’den bu yana, her alanda İsrail’in soykırımına karşı devletiyle, milletiyle en onurlu ve en etkili... 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T01:03+0300

2024-04-09T01:03+0300

2024-04-09T01:03+0300

fahrettin altun

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyetinin özellikle son 20 yıldır ve bilhassa 7 Ekim'den bu yana Filistin meselesinde Filistinlilerin haklı ve meşru taleplerinin müdafi olduğunu belirtti.Türkiye'nin 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve bağımsız, toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devletinin varlığını vazgeçilmez bir koşul olarak kabul etmekte ve bütün uluslararası platformlarda bunu en güçlü şekilde savunduğunun altını çizen Altun, "Ne yazık ki son günlerde bazı mahfillerin, Türkiye’nin Filistinli kardeşlerimize destek olmadığı algısıyla, özellikle ticaret konusunda Türkiye’ye yönelik dezenformasyon faaliyetleriyle karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.Türkiye'nin Filistin'de ve Gazze’de süregelen katliamlar karşısındaki tutumundan rahatsız olan başta İsrail ve onun iş birlikçilerinin Türkiye'yi ve hükümeti hedef tahtasına oturtmayı amaçladığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:Türkiye'nin bugüne kadar yaklaşık 42 bin ton insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırdığını, Filistin'e verilen destek ve yardımları engellemeye çalışan İsrail'e karşı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın alınacağını açıkladığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan bir dizi tedbiri de Türkiye'nin her zamanki gibi kararlılıkla hayata geçireceğini vurgulayan Altun, tüm kurum ve kuruluşlar gibi İletişim Başkanlığının ulusal uluslararası çapta yaptığı birçok faaliyetin de bu duruşun kanıtı olduğunu belirtti.Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/bakan-fidan-israile-yonelik-bir-dizi-yeni-tedbir-almayi-kararlastirdik-1082590719.html

israil

gazze

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fahrettin altun, israil, israil-filistin, gazze