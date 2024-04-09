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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/altun-israilin-soykirimina-karsi-en-onurlu-ve-en-etkili-durusu-sergileyen-ulke-turkiyedir-1082594567.html
Altun: İsrail’in soykırımına karşı en onurlu ve en etkili duruşu sergileyen ülke Türkiye'dir
Altun: İsrail’in soykırımına karşı en onurlu ve en etkili duruşu sergileyen ülke Türkiye'dir
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "7 Ekim’den bu yana, her alanda İsrail’in soykırımına karşı devletiyle, milletiyle en onurlu ve en etkili... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T01:03+0300
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyetinin özellikle son 20 yıldır ve bilhassa 7 Ekim'den bu yana Filistin meselesinde Filistinlilerin haklı ve meşru taleplerinin müdafi olduğunu belirtti.Türkiye'nin 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve bağımsız, toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devletinin varlığını vazgeçilmez bir koşul olarak kabul etmekte ve bütün uluslararası platformlarda bunu en güçlü şekilde savunduğunun altını çizen Altun, "Ne yazık ki son günlerde bazı mahfillerin, Türkiye’nin Filistinli kardeşlerimize destek olmadığı algısıyla, özellikle ticaret konusunda Türkiye’ye yönelik dezenformasyon faaliyetleriyle karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.Türkiye'nin Filistin'de ve Gazze’de süregelen katliamlar karşısındaki tutumundan rahatsız olan başta İsrail ve onun iş birlikçilerinin Türkiye'yi ve hükümeti hedef tahtasına oturtmayı amaçladığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:Türkiye'nin bugüne kadar yaklaşık 42 bin ton insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırdığını, Filistin'e verilen destek ve yardımları engellemeye çalışan İsrail'e karşı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın alınacağını açıkladığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan bir dizi tedbiri de Türkiye'nin her zamanki gibi kararlılıkla hayata geçireceğini vurgulayan Altun, tüm kurum ve kuruluşlar gibi İletişim Başkanlığının ulusal uluslararası çapta yaptığı birçok faaliyetin de bu duruşun kanıtı olduğunu belirtti.Fahrettin Altun, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/bakan-fidan-israile-yonelik-bir-dizi-yeni-tedbir-almayi-kararlastirdik-1082590719.html
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fahrettin altun, israil, israil-filistin, gazze

Altun: İsrail’in soykırımına karşı en onurlu ve en etkili duruşu sergileyen ülke Türkiye'dir

01:03 09.04.2024
© AA Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
© AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "7 Ekim’den bu yana, her alanda İsrail’in soykırımına karşı devletiyle, milletiyle en onurlu ve en etkili duruşu sergileyen ülke Türkiye'dir" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyetinin özellikle son 20 yıldır ve bilhassa 7 Ekim'den bu yana Filistin meselesinde Filistinlilerin haklı ve meşru taleplerinin müdafi olduğunu belirtti.
Türkiye'nin 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve bağımsız, toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devletinin varlığını vazgeçilmez bir koşul olarak kabul etmekte ve bütün uluslararası platformlarda bunu en güçlü şekilde savunduğunun altını çizen Altun, "Ne yazık ki son günlerde bazı mahfillerin, Türkiye’nin Filistinli kardeşlerimize destek olmadığı algısıyla, özellikle ticaret konusunda Türkiye’ye yönelik dezenformasyon faaliyetleriyle karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.
Türkiye'nin Filistin'de ve Gazze’de süregelen katliamlar karşısındaki tutumundan rahatsız olan başta İsrail ve onun iş birlikçilerinin Türkiye'yi ve hükümeti hedef tahtasına oturtmayı amaçladığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Hakkaniyetli ve sağduyulu yaklaşıma sahip olan hiç kimsenin kabul edemeyeceği bu çabalara en iyi cevap, yine Türkiye'nin Filistin'e yönelik yürüttüğü canhıraş mücadelenin ta kendisidir. Türkiye'yi hedef almak isteyenlere ve bu kötücül kampanyaya bilerek ya da bilmeyerek alet olanlara şunu bir kez daha hatırlatmak isteriz: 7 Ekim'den bu yana, her alanda İsrail’in soykırımına karşı devletiyle, milletiyle en onurlu ve en etkili duruşu sergileyen ülke Türkiye'dir. İsrail’in bir terör devleti olduğunu, Gazze'de tarihin gördüğü en kanlı soykırım suçlarından birisini işlediğini, Ortadoğu'da en büyük sorunun bizatihi İsrail olduğunu tüm dünyanın gözlerinin içine bakarak haykıran lider Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır."
Türkiye'nin bugüne kadar yaklaşık 42 bin ton insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırdığını, Filistin'e verilen destek ve yardımları engellemeye çalışan İsrail'e karşı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın alınacağını açıkladığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan bir dizi tedbiri de Türkiye'nin her zamanki gibi kararlılıkla hayata geçireceğini vurgulayan Altun, tüm kurum ve kuruluşlar gibi İletişim Başkanlığının ulusal uluslararası çapta yaptığı birçok faaliyetin de bu duruşun kanıtı olduğunu belirtti.
Fahrettin Altun, şunları kaydetti:
"7 Ekim'den bu yana uluslararası medya organlarının İsrail’in şantajları karşısında üç maymunu oynadığını ve İsrail'in hakikati esir almaya çalışan yalanlarını Türkiye ifşa etmiştir. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Enformasyon Bakanları saldırıların başlamasından kısa bir süre sonra Türkiye’nin çağrısı üzerine İstanbul’da toplanmıştır. İİT Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı 'İşgalci İsrail Yönetimi'nin İşgal Altındaki Filistin Topraklarında Gazetecilere ve Medya Kuruluşlarına Yönelik Dezenformasyon ve Saldırıları' temasıyla 24 Şubat 2024 tarihinde İletişim Başkanlığımız ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz gece gündüz çalışmış, İsrail'in algı operasyonlarını ve yalanlarını uluslararası camianın şahitliğinde yayınladığı birçok farklı çalışmayla bir bir çürütmüştür. İletişim Başkanlığımızla birlikte Anadolu Ajansı, TRT ve diğer medya kuruluşlarımızın yapmış olduğu birçok farklı enformasyon çalışması da İsrail'in akılalmaz zulmünü gözler önüne sermede önemli rol oynamıştır. Türkiye Filistin konusunda en ilkeli ve insani tavır gösteren ülkelerden biri olmuştur. Türkiye'nin bu tutumunu karalamak için ellerindeki bütün konvansiyonel ve yeni medya araçları üzerinden her türlü yalana başvuranlar bilmelidir ki, Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistinli kardeşlerinin her daim yanındadır ve şartlar ne olursa olsun kardeşlerini desteklemeye devam edecektir."
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2024
İsrail- Filistin çatışması
Bakan Fidan: İsrail’e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık
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