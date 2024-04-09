https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/turkiye-ihracatcilar-meclisinden-israile-ihracat-kisitlamasiyla-ilgili-aciklama-1082620609.html
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden İsrail'e ihracat kısıtlamasıyla ilgili açıklama
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden İsrail'e ihracat kısıtlamasıyla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye'nin milli menfaatleri gerektirdiğinde ve insani dramların sona erdirilmesine yönelik alınacak her türlü yaptırım... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T19:12+0300
2024-04-09T19:12+0300
2024-04-09T19:13+0300
türkiye
ticaret bakanlığı
tim
türkiye ihracatçılar meclisi (tim)
israil
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Türkiye İhracatçılar Meclisi, Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı İsrail'e ihracat kısıtlamasıyla ilgili bir açıklama yaptı.Yapılan yazılı açıklamada şu değerlendirmede bulunuldu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/israilden-ihracati-kisan-turkiyeye-yanit-gecikmedi-1082607352.html
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ticaret bakanlığı, tim, türkiye ihracatçılar meclisi (tim), israil
ticaret bakanlığı, tim, türkiye ihracatçılar meclisi (tim), israil
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden İsrail'e ihracat kısıtlamasıyla ilgili açıklama
19:12 09.04.2024 (güncellendi: 19:13 09.04.2024)
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye'nin milli menfaatleri gerektirdiğinde ve insani dramların sona erdirilmesine yönelik alınacak her türlü yaptırım kararında devletin yanında olduklarını bildirdi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi, Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı İsrail'e ihracat kısıtlamasıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Yapılan yazılı açıklamada şu değerlendirmede bulunuldu:
"Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak her zaman serbest ticaretten yanayız. Ancak ülkemizin milli menfaatleri gerektirdiğinde ve insani dramların sona erdirilmesine yönelik alınacak her türlü yaptırım kararında devletimizin yanındayız. İsrail'i bir an önce ateşkese ve insani yardım sürecinin sağlanması için ilgili kararları almaya davet ediyoruz. Ramazan Bayramı ile Filistin halkına yönelik katliamların son bulmasını temenni ediyoruz."