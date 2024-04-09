https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/israilden-ihracati-kisan-turkiyeye-yanit-gecikmedi-1082607352.html

İsrail’den ihracatı kısan Türkiye’ye yanıt gecikmedi

İsrail’den ihracatı kısan Türkiye’ye yanıt gecikmedi

Sputnik Türkiye

Ankara'nın ihracata kısıtlama getirmesi sonrası harekete geçen İsrail Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’den ithalatı yasaklanacak Türk mallarının ‘kapsamlı’ bir... 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T12:29+0300

2024-04-09T12:29+0300

2024-04-09T13:21+0300

israil- filistin çatışması

türkiye

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

ticaret

ticaret bakanlığı

israil dışişleri bakanlığı

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Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılar nedeniyle 54 ürünün İsrail'e ihracatını sınırlama kararı aldığını bildirmişti.İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın, bakanlığın ekonomi departmanına 'Türkiye'nin İsrail'e ihraç edemeyeceği ürünlerin kapsamlı bir listesini hazırlama talimatı' verdiği vurgulanırken, mesajda, “Türkiye, İsrail'le olan ticari anlaşmaları tek taraflı olarak ihlal etmektedir. İsrail buna karşı gerekli tüm tedbirleri alacaktır” denildi.‘ABD’deki dostlarımızdan Türkiye'ye karşı yaptırımlar uygulamalarını istedim’Katz, konuyla ilgili açıklamasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas'ı desteklemek uğruna Türk halkının ekonomik çıkarlarını bir kez daha feda ettiğini iddia ederken, şu şekilde konuştu:Ankara’nın ihracatına kısıtlama getirdiği ürünler arasında uçak yakıtı, motor ve madeni yağlarla birlikte çeşitli makine aletleri, çimento ve mermer gibi ürünler yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/turkiye-israile-ihracati-kisitladi-1082599120.html

israil

gazze

gazze şeridi

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