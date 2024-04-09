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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/israilden-ihracati-kisan-turkiyeye-yanit-gecikmedi-1082607352.html
İsrail’den ihracatı kısan Türkiye’ye yanıt gecikmedi
İsrail’den ihracatı kısan Türkiye’ye yanıt gecikmedi
Sputnik Türkiye
Ankara'nın ihracata kısıtlama getirmesi sonrası harekete geçen İsrail Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’den ithalatı yasaklanacak Türk mallarının ‘kapsamlı’ bir... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T12:29+0300
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israil- filistin çatışması
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israil dışişleri bakanlığı
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Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılar nedeniyle 54 ürünün İsrail'e ihracatını sınırlama kararı aldığını bildirmişti.İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın, bakanlığın ekonomi departmanına 'Türkiye'nin İsrail'e ihraç edemeyeceği ürünlerin kapsamlı bir listesini hazırlama talimatı' verdiği vurgulanırken, mesajda, “Türkiye, İsrail'le olan ticari anlaşmaları tek taraflı olarak ihlal etmektedir. İsrail buna karşı gerekli tüm tedbirleri alacaktır” denildi.‘ABD’deki dostlarımızdan Türkiye'ye karşı yaptırımlar uygulamalarını istedim’Katz, konuyla ilgili açıklamasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas'ı desteklemek uğruna Türk halkının ekonomik çıkarlarını bir kez daha feda ettiğini iddia ederken, şu şekilde konuştu:Ankara’nın ihracatına kısıtlama getirdiği ürünler arasında uçak yakıtı, motor ve madeni yağlarla birlikte çeşitli makine aletleri, çimento ve mermer gibi ürünler yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/turkiye-israile-ihracati-kisitladi-1082599120.html
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İsrail’den ihracatı kısan Türkiye’ye yanıt gecikmedi

12:29 09.04.2024 (güncellendi: 13:21 09.04.2024)
© AFP 2023 / JACK GUEZİsrail Türkiye bayrak
İsrail Türkiye bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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Ankara'nın ihracata kısıtlama getirmesi sonrası harekete geçen İsrail Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’den ithalatı yasaklanacak Türk mallarının ‘kapsamlı’ bir listesini hazırlayacağını duyurdu.
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılar nedeniyle 54 ürünün İsrail'e ihracatını sınırlama kararı aldığını bildirmişti.
İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın, bakanlığın ekonomi departmanına 'Türkiye'nin İsrail'e ihraç edemeyeceği ürünlerin kapsamlı bir listesini hazırlama talimatı' verdiği vurgulanırken, mesajda, “Türkiye, İsrail'le olan ticari anlaşmaları tek taraflı olarak ihlal etmektedir. İsrail buna karşı gerekli tüm tedbirleri alacaktır” denildi.

‘ABD’deki dostlarımızdan Türkiye'ye karşı yaptırımlar uygulamalarını istedim’

Katz, konuyla ilgili açıklamasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas'ı desteklemek uğruna Türk halkının ekonomik çıkarlarını bir kez daha feda ettiğini iddia ederken, şu şekilde konuştu:

İsrail şiddete ve şantaja boyun eğmeyecek, ticari anlaşmaların tek taraflı olarak ihlal edilmesinden şikayetçi olmayacak. Ancak Türkiye'ye karşı Türk ekonomisine zarar verecek paralel tedbirler alacaktır. Ayrıca, bakanlığıma, ABD'deki ülke ve kuruluşlarla temasa geçerek, Türkiye'ye yatırım yapmayı durdurmaları ve Türkiye'den ürün ithalatını engellemeleri talimatı verdim. ABD Kongresi'ndeki dostlarımızdan yasaların ihlalini incelemelerini, bu doğrultuda Türkiye'ye karşı yaptırımlar uygulamalarını istedim.

Ankara’nın ihracatına kısıtlama getirdiği ürünler arasında uçak yakıtı, motor ve madeni yağlarla birlikte çeşitli makine aletleri, çimento ve mermer gibi ürünler yer alıyor.
İsrail Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
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Türkiye İsrail'e ihracatı kısıtladı
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