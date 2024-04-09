https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/israilden-ihracati-kisan-turkiyeye-yanit-gecikmedi-1082607352.html
İsrail’den ihracatı kısan Türkiye’ye yanıt gecikmedi
İsrail’den ihracatı kısan Türkiye’ye yanıt gecikmedi
Sputnik Türkiye
Ankara'nın ihracata kısıtlama getirmesi sonrası harekete geçen İsrail Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’den ithalatı yasaklanacak Türk mallarının ‘kapsamlı’ bir... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T12:29+0300
2024-04-09T12:29+0300
2024-04-09T13:21+0300
israil- filistin çatışması
türkiye
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
ticaret
ticaret bakanlığı
israil dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/09/1082607194_0:166:3050:1882_1920x0_80_0_0_3e658f8348864668ef9ac640350d7fe1.jpg
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılar nedeniyle 54 ürünün İsrail'e ihracatını sınırlama kararı aldığını bildirmişti.İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın, bakanlığın ekonomi departmanına 'Türkiye'nin İsrail'e ihraç edemeyeceği ürünlerin kapsamlı bir listesini hazırlama talimatı' verdiği vurgulanırken, mesajda, “Türkiye, İsrail'le olan ticari anlaşmaları tek taraflı olarak ihlal etmektedir. İsrail buna karşı gerekli tüm tedbirleri alacaktır” denildi.‘ABD’deki dostlarımızdan Türkiye'ye karşı yaptırımlar uygulamalarını istedim’Katz, konuyla ilgili açıklamasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas'ı desteklemek uğruna Türk halkının ekonomik çıkarlarını bir kez daha feda ettiğini iddia ederken, şu şekilde konuştu:Ankara’nın ihracatına kısıtlama getirdiği ürünler arasında uçak yakıtı, motor ve madeni yağlarla birlikte çeşitli makine aletleri, çimento ve mermer gibi ürünler yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/turkiye-israile-ihracati-kisitladi-1082599120.html
israil
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/09/1082607194_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_ff976848f37a016bdb143e76eb89ee5b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, ticaret, ticaret bakanlığı, israil dışişleri bakanlığı, israel katz, yaptırım, boykot, israil'i boykot, filistin için israil'e boykot girişimi
türkiye, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, ticaret, ticaret bakanlığı, israil dışişleri bakanlığı, israel katz, yaptırım, boykot, israil'i boykot, filistin için israil'e boykot girişimi
İsrail’den ihracatı kısan Türkiye’ye yanıt gecikmedi
12:29 09.04.2024 (güncellendi: 13:21 09.04.2024)
Ankara'nın ihracata kısıtlama getirmesi sonrası harekete geçen İsrail Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’den ithalatı yasaklanacak Türk mallarının ‘kapsamlı’ bir listesini hazırlayacağını duyurdu.
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılar nedeniyle 54 ürünün İsrail'e ihracatını sınırlama kararı aldığını bildirmişti.
İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın, bakanlığın ekonomi departmanına 'Türkiye'nin İsrail'e ihraç edemeyeceği ürünlerin kapsamlı bir listesini hazırlama talimatı' verdiği vurgulanırken, mesajda, “Türkiye, İsrail'le olan ticari anlaşmaları tek taraflı olarak ihlal etmektedir. İsrail buna karşı gerekli tüm tedbirleri alacaktır” denildi.
‘ABD’deki dostlarımızdan Türkiye'ye karşı yaptırımlar uygulamalarını istedim’
Katz, konuyla ilgili açıklamasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas'ı desteklemek uğruna Türk halkının ekonomik çıkarlarını bir kez daha feda ettiğini iddia ederken, şu şekilde konuştu:
İsrail şiddete ve şantaja boyun eğmeyecek, ticari anlaşmaların tek taraflı olarak ihlal edilmesinden şikayetçi olmayacak. Ancak Türkiye'ye karşı Türk ekonomisine zarar verecek paralel tedbirler alacaktır. Ayrıca, bakanlığıma, ABD'deki ülke ve kuruluşlarla temasa geçerek, Türkiye'ye yatırım yapmayı durdurmaları ve Türkiye'den ürün ithalatını engellemeleri talimatı verdim. ABD Kongresi'ndeki dostlarımızdan yasaların ihlalini incelemelerini, bu doğrultuda Türkiye'ye karşı yaptırımlar uygulamalarını istedim.
Ankara’nın ihracatına kısıtlama getirdiği ürünler arasında uçak yakıtı, motor ve madeni yağlarla birlikte çeşitli makine aletleri, çimento ve mermer gibi ürünler yer alıyor.