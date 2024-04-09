https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/fenerbahce-u19-takimi-kaptani-topu-taca-atacaklarini-soylemislerdi-galatasaraylilar-bizi-kandirdi-1082613029.html
Fenerbahçe U19 takımı kaptanı: Topu taca atacaklarını söylemişlerdi, Galatasaraylılar bizi kandırdı
Fenerbahçe U19 takımı kaptanı: Topu taca atacaklarını söylemişlerdi, Galatasaraylılar bizi kandırdı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe U19 takımı oyuncusu Emirhan Arkutcu, "Kerem Ağabey bana topu taca atacaklarını söyledi, ancak bunu yapmadılar. Gol attıktan sonra da sevinç... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T15:22+0300
2024-04-09T15:22+0300
2024-04-09T16:22+0300
spor
galatasaray
fenerbahçe
uefa süper kupa
süper kupa
okan buruk
ali koç
fenerbahçe u19
şanlıurfa
gol
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Şanlıurfa'da gerçekleşen Süper Kupa'ya Fenerbahçe U-19 takımı ile çıkmış, Galatasaray tam kadro ile çıktığı maçta 50. saniyede gol atmıştı. Hemen ardından Fenerbahçe, maçı protesto ederek sahadan çekilmişti. Fenerbahçe U19 takımının yoğun bir defans yapmaması da konu olmuş, Spor yazarı Ahmet Ercanlar ilk gün, Fenerbahçeli futbolcuların aldatıldığını ileri sürmüş ve "Belki Emirhan gerçeği açıklar" demişti. Fenerbahçeli Emirhan Arkutcu, kupa maçı öncesi kendisinin kandırıldığını söyledi.'Bizi kandırdılar'Milliyet'in haberine göre Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun, maçtan önce Fenerbahçe U19 Takımı Kaptanı Emirhan Arkutcu'nun yanına giderek, "Maç başladığında topu taca atacağız, eğer siz başlarsanız siz de taca atın ne olacaksa olsun" dediği iddia edildi. Emirhan'ın da takım arkadaşlarına bu sözlerini aktardığı belirtildi. Ancak golden sonra şaşıran Emirhan, "Kerem Ağabey bana topu taca atacaklarını söyledi, ancak bunu yapmadılar. Gol attıktan sonra da sevinç yaşadılar. Bizi kandırdılar" dedi.Okan Buruk iddialara cevap verdi: 'Biz nereden bilelim'Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Fenerbahçe'nin ne yapacağını bilmediklerini söyleyerek, "Evet gençler ile çıkacaklardı ama nasıl bir protesto gerçekleştireceklerine dair bir fikrimiz yoktu. Duracaklar mıydı, yoksa bir gol atıp öyle mi çekileceklerdi? Bunun için ne yapacaklarını görmek için yazı tura atışıyla ilk topu almak istedik" açıklamasında bulundu.Sarı-kırmızılı çalıştırıcı şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/fenerbahcenin-alacagi-ceza-netlesiyor-men-edilecekler-1082597494.html
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galatasaray, fenerbahçe, uefa süper kupa, süper kupa, okan buruk, ali koç, fenerbahçe u19, şanlıurfa, gol, mauro icardi, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
Fenerbahçe U19 takımı kaptanı: Topu taca atacaklarını söylemişlerdi, Galatasaraylılar bizi kandırdı
15:22 09.04.2024 (güncellendi: 16:22 09.04.2024)
Fenerbahçe U19 takımı oyuncusu Emirhan Arkutcu, "Kerem Ağabey bana topu taca atacaklarını söyledi, ancak bunu yapmadılar. Gol attıktan sonra da sevinç yaşadılar. Bizi kandırdılar." dedi.
Şanlıurfa'da gerçekleşen Süper Kupa'ya Fenerbahçe U-19 takımı ile çıkmış, Galatasaray tam kadro ile çıktığı maçta 50. saniyede gol atmıştı. Hemen ardından Fenerbahçe, maçı protesto ederek sahadan çekilmişti.
Fenerbahçe U19 takımının yoğun bir defans yapmaması da konu olmuş, Spor yazarı Ahmet Ercanlar ilk gün, Fenerbahçeli futbolcuların aldatıldığını ileri sürmüş ve "Belki Emirhan gerçeği açıklar" demişti. Fenerbahçeli Emirhan Arkutcu, kupa maçı öncesi kendisinin kandırıldığını söyledi.
Milliyet'in haberine göre Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun, maçtan önce Fenerbahçe U19 Takımı Kaptanı Emirhan Arkutcu'nun yanına giderek, "Maç başladığında topu taca atacağız, eğer siz başlarsanız siz de taca atın ne olacaksa olsun" dediği iddia edildi.
Emirhan'ın da takım arkadaşlarına bu sözlerini aktardığı belirtildi. Ancak golden sonra şaşıran Emirhan, "Kerem Ağabey bana topu taca atacaklarını söyledi, ancak bunu yapmadılar. Gol attıktan sonra da sevinç yaşadılar. Bizi kandırdılar" dedi.
Okan Buruk iddialara cevap verdi: 'Biz nereden bilelim'
Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Fenerbahçe'nin ne yapacağını bilmediklerini söyleyerek, "Evet gençler ile çıkacaklardı ama nasıl bir protesto gerçekleştireceklerine dair bir fikrimiz yoktu. Duracaklar mıydı, yoksa bir gol atıp öyle mi çekileceklerdi? Bunun için ne yapacaklarını görmek için yazı tura atışıyla ilk topu almak istedik" açıklamasında bulundu.
Sarı-kırmızılı çalıştırıcı şöyle devam etti:
Önce hareketli savunma, daha sonra da pres yapmaya başladılar. Bir gol atıp sahadan çekilmek istemediklerini nereden bileceğiz? Fenerbahçeli futbolcular hiç hareket etmeyip beklese, oyuncularımızın gidip gol atmak gibi bir niyeti olmaz.
Topu bizim neden dışarı atmadığımıza gelince; protestoyu ben mi yapıyorum? Maçı oynamak isteyen taraf biziz ve eğer topu dışarı göndersek o zaman Fenerbahçe'nin protestosuna destek vermiş olurduk.