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Şampiyonlar Ligi maçları öncesi IŞİD'ten statlara saldırı tehdidi: 'Hepsini öldürün'
Şampiyonlar Ligi maçları öncesi IŞİD'ten statlara saldırı tehdidi: 'Hepsini öldürün'
Sputnik Türkiye
IŞİD, Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek final maçları öncesi saldırı tehdidi yaptı. Paylaşılan görselde "Hepsini öldür" ifadeleri kullanıldı. 09.04.2024, Sputnik Türkiye
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IŞİD, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarına ev sahipliği yapacak 4 stada yönelik Terör Saldırı tehdidinde bulundu ve "Hepsini öldür" ifadelerini kullandı.Öte yandan Madrid hükümeti, bu akşam ve yarın akşam İspanya'nın başkentinde oynanacak iki Şampiyonlar Ligi maçı (Real Madrid-Manchester City, Atletico Madrid-Borussia Dortmund) için DAEŞ'in tehdidi ardından güvenlik prosedürlerini devreye soktu.Bu arada Şiddetle Mücadele Komisyonu, her iki maçı da yüksek riskli ilan etti ve müsabakalar sırasında 3 binden fazla güvenli görevlisi bulunmasına karar verdi.Söz konusu maçlara 8 bine yakın Manchester City ve Borussia Dortmund taraftarının gelmesinin beklendiği aktarıldı.
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Şampiyonlar Ligi maçları öncesi IŞİD'ten statlara saldırı tehdidi: 'Hepsini öldürün'

14:07 09.04.2024 (güncellendi: 14:12 09.04.2024)
© AP Photo / Khalid MohammedIŞİD savaşçılarının IŞİD bayrağı çizilmiş kampında denetim yapan Irak askeri (Musul, Irak, Mart 2017)
IŞİD savaşçılarının IŞİD bayrağı çizilmiş kampında denetim yapan Irak askeri (Musul, Irak, Mart 2017) - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Khalid Mohammed
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IŞİD, Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek final maçları öncesi saldırı tehdidi yaptı. Paylaşılan görselde "Hepsini öldür" ifadeleri kullanıldı.
IŞİD, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarına ev sahipliği yapacak 4 stada yönelik Terör Saldırı tehdidinde bulundu ve "Hepsini öldür" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Madrid hükümeti, bu akşam ve yarın akşam İspanya'nın başkentinde oynanacak iki Şampiyonlar Ligi maçı (Real Madrid-Manchester City, Atletico Madrid-Borussia Dortmund) için DAEŞ'in tehdidi ardından güvenlik prosedürlerini devreye soktu.

Bu arada Şiddetle Mücadele Komisyonu, her iki maçı da yüksek riskli ilan etti ve müsabakalar sırasında 3 binden fazla güvenli görevlisi bulunmasına karar verdi.

Söz konusu maçlara 8 bine yakın Manchester City ve Borussia Dortmund taraftarının gelmesinin beklendiği aktarıldı.
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