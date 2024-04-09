https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/sampiyonlar-ligi-maclari-oncesi-isidten-statlara-saldiri-tehdidi-hepsini-oldurun-1082609171.html
Şampiyonlar Ligi maçları öncesi IŞİD'ten statlara saldırı tehdidi: 'Hepsini öldürün'
Şampiyonlar Ligi maçları öncesi IŞİD'ten statlara saldırı tehdidi: 'Hepsini öldürün'
Sputnik Türkiye
IŞİD, Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek final maçları öncesi saldırı tehdidi yaptı. Paylaşılan görselde "Hepsini öldür" ifadeleri kullanıldı. 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T14:07+0300
2024-04-09T14:07+0300
2024-04-09T14:12+0300
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IŞİD, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarına ev sahipliği yapacak 4 stada yönelik Terör Saldırı tehdidinde bulundu ve "Hepsini öldür" ifadelerini kullandı.Öte yandan Madrid hükümeti, bu akşam ve yarın akşam İspanya'nın başkentinde oynanacak iki Şampiyonlar Ligi maçı (Real Madrid-Manchester City, Atletico Madrid-Borussia Dortmund) için DAEŞ'in tehdidi ardından güvenlik prosedürlerini devreye soktu.Bu arada Şiddetle Mücadele Komisyonu, her iki maçı da yüksek riskli ilan etti ve müsabakalar sırasında 3 binden fazla güvenli görevlisi bulunmasına karar verdi.Söz konusu maçlara 8 bine yakın Manchester City ve Borussia Dortmund taraftarının gelmesinin beklendiği aktarıldı.
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Şampiyonlar Ligi maçları öncesi IŞİD'ten statlara saldırı tehdidi: 'Hepsini öldürün'
14:07 09.04.2024 (güncellendi: 14:12 09.04.2024)
IŞİD, Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek final maçları öncesi saldırı tehdidi yaptı. Paylaşılan görselde "Hepsini öldür" ifadeleri kullanıldı.
IŞİD, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarına ev sahipliği yapacak 4 stada yönelik Terör Saldırı
tehdidinde bulundu ve "Hepsini öldür" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Madrid hükümeti, bu akşam ve yarın akşam İspanya'nın başkentinde oynanacak iki Şampiyonlar Ligi maçı (Real Madrid-Manchester City, Atletico Madrid-Borussia Dortmund) için DAEŞ'in tehdidi ardından güvenlik prosedürlerini devreye soktu.
Bu arada Şiddetle Mücadele Komisyonu, her iki maçı da yüksek riskli ilan etti ve müsabakalar sırasında 3 binden fazla güvenli görevlisi bulunmasına karar verdi.
Söz konusu maçlara 8 bine yakın Manchester City ve Borussia Dortmund taraftarının gelmesinin beklendiği aktarıldı.