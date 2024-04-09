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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-yaklasik-930-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1082613430.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte yaklaşık 930 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte yaklaşık 930 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgiler veren Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Ukrayna ordusunun yaklaşık 930... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T15:33+0300
2024-04-09T15:43+0300
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı bugünkü basın açıklamasında, Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyonun son 24 saatteki gelişmelere ve güncel bilgilere yer verildi.Kupyansk istikametinde 25 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken Ukrayna ordusunun ABD yapımı M777 obüsü ve M119 topu, bir adet Akatsiya ve iki adet Gvozdika topçu sistemleri imha edildi.Donetsk istikametinde, Ukrayna ordusunun dört saldırısı püskürtüldü. Yaklaşık 480 askeri etkisiz hale getirilen Ukrayna ordusu yedi otomobil, Polonya yapımı Krab topçu sistemi, İngiltere yapımı L119 topu, Msta-B obüsü, Gvozdika topçu sistemi, D-30 obüsü ve Rapira tanksavar topu kaybetti.Avdeyevka istikametinde, Rus ordu birlikleri konumunu iyileştirirken Ukrayna ordusunun kaybı 240’a kadar asker, bir tank, üç zırhlı savaş aracı, 11 otomobil, ABD yapımı iki adet M109 Paladin topçu sistemi ve bir adet M777 obüsü, Msta-B obüsü ve D-30 obüsü olarak gerçekleşti.Güney Donetsk istikametinde, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştiren Rus birlikler yaklaşık 110 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ukrayna ordusu ayrıca iki zırhlı savaş aracı, dört otomobil, İngiltere yapımı FH-70 obüsü, iki adet Gvozdika topçu sistemi, Nota elektronik harp istasyonu ve ABD yapımı AN/TPQ-50 radarını kaybetti.Herson istikametinde, Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 75 asker, bir zırhlı savaş aracı, beş kamyonet, iki adet Gvozdika topçu sistemi oldu. Ayrıca bir İHA deposu havaya uçuruldu.Rus hava savunma güçleri son 24 saatte Ukrayna ordusunun 236 insansız hava aracını, bir adet Neptun anti-gemi füzesini ve beş adet HIMARS füzesini engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/rus-topcu-birligi-ukraynanin-abd-yapimi-topcu-sistemini-imha-etti-1082603247.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, herson, donetsk, kupyansk
ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, herson, donetsk, kupyansk

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte yaklaşık 930 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

15:33 09.04.2024 (güncellendi: 15:43 09.04.2024)
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus ordusu
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgiler veren Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Ukrayna ordusunun yaklaşık 930 askerinin etkisiz hale getirilirken çok sayıda Batı yapımı silah ve teçhizatın yok edildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı bugünkü basın açıklamasında, Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyonun son 24 saatteki gelişmelere ve güncel bilgilere yer verildi.
Kupyansk istikametinde 25 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken Ukrayna ordusunun ABD yapımı M777 obüsü ve M119 topu, bir adet Akatsiya ve iki adet Gvozdika topçu sistemleri imha edildi.
Donetsk istikametinde, Ukrayna ordusunun dört saldırısı püskürtüldü. Yaklaşık 480 askeri etkisiz hale getirilen Ukrayna ordusu yedi otomobil, Polonya yapımı Krab topçu sistemi, İngiltere yapımı L119 topu, Msta-B obüsü, Gvozdika topçu sistemi, D-30 obüsü ve Rapira tanksavar topu kaybetti.
Avdeyevka istikametinde, Rus ordu birlikleri konumunu iyileştirirken Ukrayna ordusunun kaybı 240’a kadar asker, bir tank, üç zırhlı savaş aracı, 11 otomobil, ABD yapımı iki adet M109 Paladin topçu sistemi ve bir adet M777 obüsü, Msta-B obüsü ve D-30 obüsü olarak gerçekleşti.
Güney Donetsk istikametinde, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştiren Rus birlikler yaklaşık 110 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ukrayna ordusu ayrıca iki zırhlı savaş aracı, dört otomobil, İngiltere yapımı FH-70 obüsü, iki adet Gvozdika topçu sistemi, Nota elektronik harp istasyonu ve ABD yapımı AN/TPQ-50 radarını kaybetti.
Herson istikametinde, Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 75 asker, bir zırhlı savaş aracı, beş kamyonet, iki adet Gvozdika topçu sistemi oldu. Ayrıca bir İHA deposu havaya uçuruldu.
Rus hava savunma güçleri son 24 saatte Ukrayna ordusunun 236 insansız hava aracını, bir adet Neptun anti-gemi füzesini ve beş adet HIMARS füzesini engelledi.
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
Ukrayna krizi
Rus topçu birliği, Ukrayna’nın ABD yapımı topçu sistemini imha etti
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