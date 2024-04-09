https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-yaklasik-930-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1082613430.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte yaklaşık 930 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte yaklaşık 930 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgiler veren Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Ukrayna ordusunun yaklaşık 930... 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T15:33+0300

2024-04-09T15:33+0300

2024-04-09T15:43+0300

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ukrayna ordusu

rusya

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı bugünkü basın açıklamasında, Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyonun son 24 saatteki gelişmelere ve güncel bilgilere yer verildi.Kupyansk istikametinde 25 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken Ukrayna ordusunun ABD yapımı M777 obüsü ve M119 topu, bir adet Akatsiya ve iki adet Gvozdika topçu sistemleri imha edildi.Donetsk istikametinde, Ukrayna ordusunun dört saldırısı püskürtüldü. Yaklaşık 480 askeri etkisiz hale getirilen Ukrayna ordusu yedi otomobil, Polonya yapımı Krab topçu sistemi, İngiltere yapımı L119 topu, Msta-B obüsü, Gvozdika topçu sistemi, D-30 obüsü ve Rapira tanksavar topu kaybetti.Avdeyevka istikametinde, Rus ordu birlikleri konumunu iyileştirirken Ukrayna ordusunun kaybı 240’a kadar asker, bir tank, üç zırhlı savaş aracı, 11 otomobil, ABD yapımı iki adet M109 Paladin topçu sistemi ve bir adet M777 obüsü, Msta-B obüsü ve D-30 obüsü olarak gerçekleşti.Güney Donetsk istikametinde, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştiren Rus birlikler yaklaşık 110 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ukrayna ordusu ayrıca iki zırhlı savaş aracı, dört otomobil, İngiltere yapımı FH-70 obüsü, iki adet Gvozdika topçu sistemi, Nota elektronik harp istasyonu ve ABD yapımı AN/TPQ-50 radarını kaybetti.Herson istikametinde, Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 75 asker, bir zırhlı savaş aracı, beş kamyonet, iki adet Gvozdika topçu sistemi oldu. Ayrıca bir İHA deposu havaya uçuruldu.Rus hava savunma güçleri son 24 saatte Ukrayna ordusunun 236 insansız hava aracını, bir adet Neptun anti-gemi füzesini ve beş adet HIMARS füzesini engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/rus-topcu-birligi-ukraynanin-abd-yapimi-topcu-sistemini-imha-etti-1082603247.html

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