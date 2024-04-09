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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/rus-topcu-birligi-ukraynanin-abd-yapimi-topcu-sistemini-imha-etti-1082603247.html
Rus topçu birliği, Ukrayna’nın ABD yapımı topçu sistemini imha etti
Rus topçu birliği, Ukrayna’nın ABD yapımı topçu sistemini imha etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinin Avdeyevka istikametinde etkili olan Merkez Askeri Grubu’na bağlı topçu birliklerin, Krasnopol-M2... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T13:46+0300
2024-04-09T13:46+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
topçu ateşi
kundağı motorlu topçu sistemi
askeri operasyon
ukrayna
ukrayna ordusu
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Rusya yapımı 152 mm Krasnopol güdümlü topçu mermileri, yarı aktif lazer güdümlü başlığa sahip ve hedeften yansıyan lazer ışınını hedef alıyor.Mermi hedefe yaklaştığında aerodinamik dümenler sayesinde yörüngesi düzeltilebiliyor. Böylece Krasnopol, hedefe doğrudan isabet etme fırsatını veriyor, yani hedef çizgisinden sapması iki metreyi geçmiyor. Merminin azami menzili 25 kilometreyi buluyor.Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Merkez Askeri Grubu’na bağlı topçu birliklerin askerleri, Avdeyevka istikametinde Krasnopol-M2 hassas mermi kullanarak Ukrayna ordusunun teçhizatını ve komuta merkezini yok etti. 2S19 Msta-S kundağı motorlu topçu sistemi ekiplerinin askerleri, hedefin koordinatını aldıktan sonra atış noktasına gelerek savaş aracını hedefe yöneltti ve 152 mm hassas mermilerle yaptığı atışla Ukrayna ordusunun kamufle edilen ABD yapımı M109 kundağı motorlu topçu sistemini yok etti” dendi.İkinci atışla Ukrayna ordusunun yer altındaki komuta merkezinin yok edildiği kaydedilen açıklamada, atış ayarlama ve hedef isabet kontrolünün Orlan-30 İHA ekipleri tarafından yerine getirildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/karadenizde-ukrayna-ordusunun-neptun-fuzesi-engellendi-1082602663.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, topçu ateşi, kundağı motorlu topçu sistemi, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, abd
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, topçu ateşi, kundağı motorlu topçu sistemi, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, abd

Rus topçu birliği, Ukrayna’nın ABD yapımı topçu sistemini imha etti

13:46 09.04.2024
© Sputnik / РИА НовостиRus ordusu
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinin Avdeyevka istikametinde etkili olan Merkez Askeri Grubu’na bağlı topçu birliklerin, Krasnopol-M2 güdümlü mermi ile Ukrayna ordusunun ABD yapımı M109 Paladin ve komuta merkezini yok ettiğini belirtti.
Rusya yapımı 152 mm Krasnopol güdümlü topçu mermileri, yarı aktif lazer güdümlü başlığa sahip ve hedeften yansıyan lazer ışınını hedef alıyor.
Mermi hedefe yaklaştığında aerodinamik dümenler sayesinde yörüngesi düzeltilebiliyor. Böylece Krasnopol, hedefe doğrudan isabet etme fırsatını veriyor, yani hedef çizgisinden sapması iki metreyi geçmiyor. Merminin azami menzili 25 kilometreyi buluyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Merkez Askeri Grubu’na bağlı topçu birliklerin askerleri, Avdeyevka istikametinde Krasnopol-M2 hassas mermi kullanarak Ukrayna ordusunun teçhizatını ve komuta merkezini yok etti. 2S19 Msta-S kundağı motorlu topçu sistemi ekiplerinin askerleri, hedefin koordinatını aldıktan sonra atış noktasına gelerek savaş aracını hedefe yöneltti ve 152 mm hassas mermilerle yaptığı atışla Ukrayna ordusunun kamufle edilen ABD yapımı M109 kundağı motorlu topçu sistemini yok etti” dendi.
İkinci atışla Ukrayna ordusunun yer altındaki komuta merkezinin yok edildiği kaydedilen açıklamada, atış ayarlama ve hedef isabet kontrolünün Orlan-30 İHA ekipleri tarafından yerine getirildiği belirtildi.
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