https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/rus-topcu-birligi-ukraynanin-abd-yapimi-topcu-sistemini-imha-etti-1082603247.html

Rus topçu birliği, Ukrayna’nın ABD yapımı topçu sistemini imha etti

Rus topçu birliği, Ukrayna’nın ABD yapımı topçu sistemini imha etti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinin Avdeyevka istikametinde etkili olan Merkez Askeri Grubu’na bağlı topçu birliklerin, Krasnopol-M2... 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T13:46+0300

2024-04-09T13:46+0300

2024-04-09T13:46+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

topçu ateşi

kundağı motorlu topçu sistemi

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Rusya yapımı 152 mm Krasnopol güdümlü topçu mermileri, yarı aktif lazer güdümlü başlığa sahip ve hedeften yansıyan lazer ışınını hedef alıyor.Mermi hedefe yaklaştığında aerodinamik dümenler sayesinde yörüngesi düzeltilebiliyor. Böylece Krasnopol, hedefe doğrudan isabet etme fırsatını veriyor, yani hedef çizgisinden sapması iki metreyi geçmiyor. Merminin azami menzili 25 kilometreyi buluyor.Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Merkez Askeri Grubu’na bağlı topçu birliklerin askerleri, Avdeyevka istikametinde Krasnopol-M2 hassas mermi kullanarak Ukrayna ordusunun teçhizatını ve komuta merkezini yok etti. 2S19 Msta-S kundağı motorlu topçu sistemi ekiplerinin askerleri, hedefin koordinatını aldıktan sonra atış noktasına gelerek savaş aracını hedefe yöneltti ve 152 mm hassas mermilerle yaptığı atışla Ukrayna ordusunun kamufle edilen ABD yapımı M109 kundağı motorlu topçu sistemini yok etti” dendi.İkinci atışla Ukrayna ordusunun yer altındaki komuta merkezinin yok edildiği kaydedilen açıklamada, atış ayarlama ve hedef isabet kontrolünün Orlan-30 İHA ekipleri tarafından yerine getirildiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/karadenizde-ukrayna-ordusunun-neptun-fuzesi-engellendi-1082602663.html

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