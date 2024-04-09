https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/rus-istihbarati-abdde-ukraynaya-gonderilmek-uzere-uyusturucu-karteli-mensuplari-istihdam-ediliyor-1082619233.html

Rus istihbaratı: ABD’de Ukrayna’ya gönderilmek üzere uyuşturucu karteli mensupları istihdam ediliyor

Rus istihbaratı: ABD’de Ukrayna’ya gönderilmek üzere uyuşturucu karteli mensupları istihdam ediliyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD’li özel askeri şirketlerin Ukrayna çatışmasına Kiev tarafında yer almak üzere hapis cezasına çarptırılan Meksikalı ve... 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T18:07+0300

2024-04-09T18:07+0300

2024-04-09T18:07+0300

ukrayna krizi

svr

rusya dış istihbarat servisi (svr)

abd

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SVR Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre ABD’li özel askeri şirketler, Ukrayna çatışmasına Kiev tarafında yer almak üzere hapis cezasına çarptırılan Meksikalı ve Kolombiyalı uyuşturucu kartellerinin mensuplarını görevlendiriyor.Washington’un giderek daha çaresiz bir şekilde askeri operasyon bölgesinde durumu tersine çevirmeye ve morali bozuk Ukrayna ordusunun saflarını ‘silahlı şiddete eğilimli çok uluslu ayaktakımıyla’ doldurmaya çalıştığına dikkat çekilen açıklama şöyle devam etti:Yüzlerce Meksikalı ve Kolombiyalıdan oluşturulacak ilk grubun yaz aylarında çatışma bölgesine aktarılması planlandığı ifade edilen açıklamada, kabul etmeleri halinde bu kişilere, bir daha geri dönmeyecekleri beklentisiyle affedilme sözü verildiği vurgulandı.Açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin saflarını Latin Amerikalı suçlularla doldurmaya yönelik pilot proje başarılı olursa, çete üyelerini istihdam etme programı sürdürülecek ve hatta suç durumu karmaşık olan diğer ülkelerden suçluları da kapsayacak şekilde genişletilecek” vurgusu yapıldı.Diğer yandan uyuşturucu kartel üyelerini istihdam etme çalışmalarında sorunlar olduğuna da dikkat çekilen açıklamada, uyuşturucu baronların ‘hayır duası’ olmadan, astlarından tek bir kişinin bile Amerikan yetkilileriyle işbirliği yapmayacağı, bununla birlikte çete liderlerinin kendi adamlarını daha yüksek bedel karşılığında ‘satmak’ istedikleri, böylelikle ABD’nin planlarının tehlikeye atıldığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/rus-topcu-birligi-ukraynanin-abd-yapimi-topcu-sistemini-imha-etti-1082603247.html

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svr, rusya dış istihbarat servisi (svr), abd, meksika, kolombiya, kartel, uyuşturucu kartelleri, rusya, ukrayna, ukrayna ordusu