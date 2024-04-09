https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/rheinmetall-yil-icinde-ukraynaya-20-marder-piyade-savas-aracindan-olusan-bir-parti-daha-yollayacak-1082613985.html
Rheinmetall, yıl içinde Ukrayna’ya 20 Marder piyade savaş aracından oluşan bir parti daha yollayacak
Rheinmetall, yıl içinde Ukrayna’ya 20 Marder piyade savaş aracından oluşan bir parti daha yollayacak
Sputnik Türkiye
Alman savunma şirketi Rheinmetall, Alman hükümetinin talimatı üzerine Ukrayna’ya ek olarak 20 adet Marder piyade savaş aracı tedarik edeceğini, yeni araçların... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T17:10+0300
2024-04-09T17:10+0300
2024-04-09T17:10+0300
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Rheinmetall tarafından yayınlanan açıklamaya göre, Alman savunma şirketi Ukrayna’ya daha önce teslim edilenlere ek olarak 20 adet Marder piyade savaş aracı daha sağlayacak, yeni araçların bu yıl teslim edilmesi planlanıyor.Açıklamada, “Alman hükümeti, Rheinmetall’e Ukrayna’ya 20 ek Marder piyade savaş aracı tedarik etmesi talimatını verdi. Yeni partinin teslimatının 2024 yılında yapılması planlanıyor” ifadelerine yer verildi.Sipariş tutarını ‘on milyonlarca euro’ olarak açıklayan şirket, ayrıca sipariş kapsamında teslim edilecek piyade savaş araçlarının lazerli mesafe ölçerlerle donatıldığı vurgulandı.Rheinmetall, Ukrayna ordusunun doğrudan teslimat yoluyla ve değişim programları kapsamında şu ana kadar 100’den fazla Marder aracı teslim aldığının altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/rusya-savunma-bakanligi-onarilmis-marder-piyade-savas-aracinin-videosunu-yayinladi-1082363983.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, almanya, rheinmetall, savunma, savunma sanayi, kiev, rusya, askeri operasyon
Rheinmetall, yıl içinde Ukrayna’ya 20 Marder piyade savaş aracından oluşan bir parti daha yollayacak
Alman savunma şirketi Rheinmetall, Alman hükümetinin talimatı üzerine Ukrayna’ya ek olarak 20 adet Marder piyade savaş aracı tedarik edeceğini, yeni araçların bu yıl teslim edilmesinin planlandığını duyurdu.
Rheinmetall tarafından yayınlanan açıklamaya göre, Alman savunma şirketi Ukrayna’ya daha önce teslim edilenlere ek olarak 20 adet Marder piyade savaş aracı daha sağlayacak, yeni araçların bu yıl teslim edilmesi planlanıyor.
Açıklamada, “Alman hükümeti, Rheinmetall’e Ukrayna’ya 20 ek Marder piyade savaş aracı tedarik etmesi talimatını verdi. Yeni partinin teslimatının 2024 yılında yapılması planlanıyor” ifadelerine yer verildi.
Sipariş tutarını ‘on milyonlarca euro’ olarak açıklayan şirket, ayrıca sipariş kapsamında teslim edilecek piyade savaş araçlarının lazerli mesafe ölçerlerle donatıldığı vurgulandı.
Rheinmetall, Ukrayna ordusunun doğrudan teslimat yoluyla ve değişim programları kapsamında şu ana kadar 100’den fazla Marder aracı teslim aldığının altını çizdi.