https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/rheinmetall-yil-icinde-ukraynaya-20-marder-piyade-savas-aracindan-olusan-bir-parti-daha-yollayacak-1082613985.html

Rheinmetall, yıl içinde Ukrayna’ya 20 Marder piyade savaş aracından oluşan bir parti daha yollayacak

Rheinmetall, yıl içinde Ukrayna’ya 20 Marder piyade savaş aracından oluşan bir parti daha yollayacak

Sputnik Türkiye

Alman savunma şirketi Rheinmetall, Alman hükümetinin talimatı üzerine Ukrayna’ya ek olarak 20 adet Marder piyade savaş aracı tedarik edeceğini, yeni araçların... 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T17:10+0300

2024-04-09T17:10+0300

2024-04-09T17:10+0300

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Rheinmetall tarafından yayınlanan açıklamaya göre, Alman savunma şirketi Ukrayna’ya daha önce teslim edilenlere ek olarak 20 adet Marder piyade savaş aracı daha sağlayacak, yeni araçların bu yıl teslim edilmesi planlanıyor.Açıklamada, “Alman hükümeti, Rheinmetall’e Ukrayna’ya 20 ek Marder piyade savaş aracı tedarik etmesi talimatını verdi. Yeni partinin teslimatının 2024 yılında yapılması planlanıyor” ifadelerine yer verildi.Sipariş tutarını ‘on milyonlarca euro’ olarak açıklayan şirket, ayrıca sipariş kapsamında teslim edilecek piyade savaş araçlarının lazerli mesafe ölçerlerle donatıldığı vurgulandı.Rheinmetall, Ukrayna ordusunun doğrudan teslimat yoluyla ve değişim programları kapsamında şu ana kadar 100’den fazla Marder aracı teslim aldığının altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/rusya-savunma-bakanligi-onarilmis-marder-piyade-savas-aracinin-videosunu-yayinladi-1082363983.html

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