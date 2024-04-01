https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/rusya-savunma-bakanligi-onarilmis-marder-piyade-savas-aracinin-videosunu-yayinladi-1082363983.html

Rusya Savunma Bakanlığı, onarılmış Marder piyade savaş aracının videosunu yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, onarılmış Marder piyade savaş aracının videosunu yayınladı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, çatışma alanında ele geçirilerek onarılan Alman yapımı Marder piyade savaş aracının videosunu yayınladı. Bakanlığın Telegram kanalında... 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T20:41+0300

2024-04-01T20:41+0300

2024-04-01T20:41+0300

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Marder zırhlısı, istihkam ve onarım ekipleri tarafından savaş alanından alınarak Merkez Askeri Grubu’nun onarım birimine teslim edildi. Merkez Askeri Grubu’nun onarım birimi yetkilisi, “Araç boyutlarından dolayı, arazi geçiş kabiliyetinden dolayı oldukça ağır, bizim buradaki şartlarda oldukça zorlandığını düşünüyorum. Çamurdan geçiş kabiliyeti çok düşük” diye konuştu.Buna göre aracın tahliyesi, iki aşamada gerçekleştirildi. Öncelikle askerlerin ve kullanılan teçhizatın güvenliğinin sağlanması için tahliye alanının istihkam keşfi yapıldı, ardından zırhlı muharebe aracının tahliye operasyonu gerçekleştirildi, araç onarım birimine getirildi ve oradaki askerler tarafından onarımı yapıldı.

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Rusya Savunma Bakanlığı, onarılmış Marder piyade savaş aracının videosunu yayınladı Sputnik Türkiye Rusya Savunma Bakanlığı, onarılmış Marder piyade savaş aracının videosunu yayınladı 2024-04-01T20:41+0300 true PT1M40S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, rusya, ukrayna, avdeyevka, tank, видео