https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/ozgurluge-giden-yol-donetsk-ve-lugansk-halk-cumhuriyetlerinin-ilaninin-10-yil-donumu--1082619631.html
Özgürlüğe giden yol: Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin ilanının 10. yıl dönümü
Özgürlüğe giden yol: Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin ilanının 10. yıl dönümü
Sputnik Türkiye
10 yıl önce Nisan 2014'te Donbass bölgesinde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ilan edildi. 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T18:50+0300
2024-04-09T18:50+0300
2024-04-09T18:51+0300
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infografik
rusya
donbass
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
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Cumhuriyetlerin ilanı ve referandumların düzenlenmesiyle sonuçlanan süreç ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, rusya, donbass, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk halk cumhuriyeti (dnr), инфографика
infografik, rusya, donbass, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk halk cumhuriyeti (dnr), инфографика
Özgürlüğe giden yol: Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin ilanının 10. yıl dönümü
18:50 09.04.2024 (güncellendi: 18:51 09.04.2024)
10 yıl önce Nisan 2014'te Donbass bölgesinde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ilan edildi.
Cumhuriyetlerin ilanı ve referandumların düzenlenmesiyle sonuçlanan süreç ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.