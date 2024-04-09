https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/ozgurluge-giden-yol-donetsk-ve-lugansk-halk-cumhuriyetlerinin-ilaninin-10-yil-donumu--1082619631.html

Özgürlüğe giden yol: Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin ilanının 10. yıl dönümü

Özgürlüğe giden yol: Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin ilanının 10. yıl dönümü

Sputnik Türkiye

10 yıl önce Nisan 2014'te Donbass bölgesinde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ilan edildi. 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T18:50+0300

2024-04-09T18:50+0300

2024-04-09T18:51+0300

multimedya

infografik

rusya

donbass

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

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Cumhuriyetlerin ilanı ve referandumların düzenlenmesiyle sonuçlanan süreç ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

rusya

donbass

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infografik, rusya, donbass, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk halk cumhuriyeti (dnr), инфографика