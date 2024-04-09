https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/meteoroloji-illeri-sayarak-uyardi-bayram-oncesi-bazi-illerde-saganak-bekleniyor-1082604407.html
Meteoroloji illeri sayarak uyardı: Bayram öncesi bazı illerde sağanak bekleniyor
Meteoroloji illeri sayarak uyardı: Bayram öncesi bazı illerde sağanak bekleniyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 9 Nisan için 15 ilde sağanak yağış uyarısı yapıldı. 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T12:01+0300
2024-04-09T12:01+0300
2024-04-09T12:24+0300
türkiye
sağanak
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Afire gününde Meteroloji Genel Müdürlüğü birçok ilde sağanak yağış uyarısı yaptı. Açıklamaya göre Türkiye'nin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri,Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Muş, Şırnak, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'de yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.Tatil bölgeleri Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar olacak Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Sağanak uyarısı hangi illerde verildi? Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Muş, Şırnak, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu yağışı, yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/bayramin-ilk-3-gununde-aci-tablo-yaklasik-3-bin-kisi-trafik-kazalarinda-yaralandi-1082604854.html
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bayram, arife, sağanak yağış, ramazan bayramı, yol, trafik, hava durumu, 9 nisan hava durumu, arife hava durumu, hava nasıl olacak
Meteoroloji illeri sayarak uyardı: Bayram öncesi bazı illerde sağanak bekleniyor
12:01 09.04.2024 (güncellendi: 12:24 09.04.2024)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 9 Nisan için 15 ilde sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Afire gününde Meteroloji Genel Müdürlüğü birçok ilde sağanak yağış uyarısı yaptı. Açıklamaya göre Türkiye'nin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri,Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Muş, Şırnak, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'de yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Tatil bölgeleri Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar olacak
Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Sağanak uyarısı hangi illerde verildi?
Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Muş, Şırnak, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu yağışı, yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği açıklandı.