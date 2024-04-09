https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/lavrov-rusya-cin-iliskileri-liderleri-sayesinde-benzeri-gorulmemis-bir-seviyeye-ulasti-1082599891.html

Lavrov: Rusya-Çin ilişkileri, liderleri sayesinde benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı

Lavrov: Rusya-Çin ilişkileri, liderleri sayesinde benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı

Sputnik Türkiye

Pekin’de Çinli mevkidaşı Vang Yi ile bir araya gelen Lavrov, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin, iki ülke liderleri sayesinde bugüne kadar görülmemiş bir... 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T09:14+0300

2024-04-09T09:14+0300

2024-04-09T09:48+0300

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Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin’in başkenti Pekin’e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında bir araya geldiği Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüşmede yaptığı açıklamada, Vladimir Putin’in devlet başkanlığına yeniden seçilmesiyle bu ilişkileri güçlendirmeye yönelik politik çizginin süreceğinin garanti edildiğini kaydetti.Rus bakan, “Liderlerimiz sayesinde, Rusya-Çin arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliği ilişkilerinin benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığını görüyoruz. Putin’in yeniden seçilmesiyle de bu ilişkilerin her yönüyle güçlenerek ilerleyeceği elbette garanti altında” ifadelerini kullandı.Rusya ve Çin’in, günümüzün temel sorunlarının çözümüne yönelik yaklaşımlarının örtüşmesinin, uluslararası arenadaki stratejik koordinasyonu güçlendirmek için temel oluşturduğunu söyleyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:Lavrov, uluslararası ilişkilerdeki işbirliğinin, iki ülkenin iç ve dış politikadaki ortak sorunları etkili bir şekilde çözme fırsatını verdiğini kaydetti.Vang Yi: Çin, Putin liderliğindeki Rusya’nın istikrarlı kalkınmasına destek verecekPekin'deki görüşmenin ardından Lavrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin Vladimir Putin liderliğindeki Rusya’nın istikrarlı kalkınmasına destek verme niyetinde olduğunu belirtti.Vang Yi, Putin'in yeniden devlet başkanlığına seçilmesi vesilesiyle Çin adına Rusya vatandaşlarını kutlayarak, “Halkın desteği, Rusya'da ilerlemenin kaynağıdır. Başkan Putin’in sağlam liderliği altında Rus halkını parlak gelecek beklediğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.Çinli bakan, “Rusya’nın dost komşusu ve kapsamlı stratejik ortağı olarak, Putin’in liderliğindeki Rusya'nın istikrarlı kalkınmasını ve canlanmasını kararlı bir şekilde destekleyeceğiz” diye kaydetti.İki ülkenin uluslararası arenadaki stratejik işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğini söyleyen Vang, “Rusya’nın BRICS dönem başkanlığı ve bu yılın ikinci yarısından itibaren Şanghay İşbirliği Örgütü’ndeki Çin dönem başkanlığı kapsamında, birbirimize güçlü destek sağlayarak çok taraflı işbirliğimizi artıracağız” diye ekledi.Tek taraflı yaptırımlara karşı birleşme çağrısıOrtak basın toplantısında tek taraflı yaptırımlara ve sonuçlarına da vurgu yapan Çin Dışişleri Bakanı, tek taraflı yaptırımların bir gözdağı eylemi olduğunu, Çin ve Rusya'nın da buna karşı çıktığını belirtirken, tüm ülkelerin buna karşı çıkmak için birleşmesi gerektiğini söyledi.Vang Yi, "Tek taraflı yaptırımlar, uluslararası hukuku, adil ve yasal uluslararası düzeni ihlal eden ve küresel kalkınma ve ilerleme eğilimine aykırı olan tipik bir gözdağı eylemidir” ifadesini kullandı.Mal, hizmet, teknoloji ve bilginin dünyada özgürce hareket edebilmesi gerektiğine inanan Çin Dışişleri Bakanı, ülkesinin Rusya ile ekonomik küreselleşmeyi savunmaya, tek taraflı eylemlere ve korumacılığa karşı çıkmaya devam edeceğini belirtirken, “Çin ve Rusya, halklarının refahını ana hedef olarak koymaya, kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi savunmaya ve tek taraflı eylemlerle korumacılığa birlikte karşı çıkmaya devam edecektir” diye ekledi.Çin ve Rusya gibi dev ülkelerin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) daimi üyeleri olarak, hassas konuların ele alınmasında önemli bir uluslararası sorumluluğa sahip olduğunun altını çizen Vang Yi, Ukrayna meselesinde çözüm arayışları ile ilgili değerlendirmesinde, Ukrayna'daki yangının bir an önce durdurulmasını umduğunu söylerken, konuşmasında, “Çin, Ukrayna'daki krizin adil çözümüne yönelik olarak Moskova ve Kiev'in eşit katılımıyla uluslararası bir konferansın zamanında toplanmasından yana” ifadelerine yer verdi.Van Yi, Rusya ve Çin'in, Soğuk Savaş'ın bölünmeyi kışkırtan hegemonya ve sindirme zihniyetine direnmesi gerektiğini de ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/pekinden-rusya-ile-is-yapma-diyen-yellene-yanit-iliskilerimizi-karalamaya-calisma-1082572774.html

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