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Pekin’den ‘Rusya ile iş yapma’ diyen Yellen’e yanıt: İlişkilerimizi karalamaya çalışma
Pekin’den ‘Rusya ile iş yapma’ diyen Yellen’e yanıt: İlişkilerimizi karalamaya çalışma
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ülkesini ziyaret eden ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın ‘Çinli şirketlerin Rusya'ya yardım etmelerinin doğuracağı... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T12:00+0300
2024-04-08T12:20+0300
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Daha önce Yellen, Pekin'de düzenlediği bir basın toplantısında Çinli şirketlerin Ukrayna krizinde Rusya'ya maddi destek sağlamamaları gerektiğini, aksi takdirde kendilerini ciddi sonuçların beklediğini söyleyerek uyarmıştı.ABD Hazine Bakanı’nın sözleri üzerine açıklama yapan Mao Ning, “Çin, çift kullanımlı malların ihracatını her zaman kanun ve yönetmeliklere uygun olarak kontrol etmiştir. İlgili ülkeler Çin ve Rusya arasındaki normal devlet ilişkilerini karalamamalı, bu ilişkilere saldırmamalıdır” ifadelerini kullandı.Yellen'in, Rusya'nın savunma sanayisine askeri ya da çift kullanımlı malların aktarılması için büyük işlemlere aracılık eden bankaların kendilerini ABD yaptırımları riskine maruz bıraktığı yönündeki açıklamalarını da değerlendiren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Çin ve Rusya arasında çeşitli alanlardaki normal işbirliğinin bozulmaması ya da kısıtlanmaması gerektiğini vurguladı.‘Çin hem Rusya hem de Ukrayna ile ilişkilerini sürdürmeye devam edecek’Mao Ning, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Çin'e yaptığı ziyarete benzer şekilde Pekin ve Kiev yetkilileri arasında da temasların gerçekleşmesi ihtimalini yorumlarken, Çin'in Ukrayna krizi konusunda hem Rusya hem de Ukrayna ile bağlarını korumaya devam edeceğinin altını çizdi.Mao Ning, Lavrov'un ziyaretinden sonra Çin tarafının Ukraynalı muhatapları ile iletişim kurmayı planlayıp planlamadığı sorusuna verdiği yanıtında, “Barış görüşmelerini kendi yöntemlerimizle desteklemeye devam edecek, Ukrayna krizinin erken siyasi çözümünü kolaylaştırmak için Rusya ve Ukrayna da dahil olmak üzere ilgili tüm taraflarla irtibat halinde olacağız” ifadelerine yer verdi.Çinli diplomat, ayrıca Çin'in ateşkes ve krizin siyasi çözümü konusunda her zaman yapıcı bir rol oynamaya kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.‘ABD'yi, Asya-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarı bozmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz’ABD Pasifik Bölgesi Kara Kuvvetleri (USARPAC) Komutanı Flynn’ın 'Hint-Pasifik bölgesine en kısa sürede orta menzilli füzeler yerleştirmeyi planladıkları' ile ilgili açıklamalarına da tepki veren Ning, açıklamasının devamında, Çin'in ABD'nin askeri üstünlük uğruna Asya-Pasifik bölgesine füze konuşlandırmasına her zaman karşı çıktığını belirterek Washington'u bölgesel barış ve istikrarı bozmaktan vazgeçmeye çağırdı.Japonya’nın Yomiuri gazetesine konuşan USARPAC Komutanı Charles Flynn, Çin'in modernleştirdiği füzelerine karşı koymanın bir yolunu bulmanın, ABD kara kuvvetleri için kritik bir rol olduğunu bildirmişti.Flynn’ın bu sözlerini yorumlayan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Çin tarafı, ABD'nin tek taraflı askeri üstünlük elde etmek amacıyla Asya-Pasifik bölgesine orta menzilli füzeler konuşlandırmasına ve bu füzelerin Çin sınırlarına daha fazla yaklaşmasına her zaman karşı çıkmıştır. ABD tarafını diğer ülkelerin güvenlik kaygılarına gerçekten saygı göstermeye ve bölgesel barış ve istikrarı baltalamaktan vazgeçmeye çağırıyoruz” diye konuştu.
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abd, abd hegemonyası, çin, çin halk cumhuriyeti, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, savunma sanayi, abd hazine bakanlığı, janet yellen, çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning, mao ning, pekin, moskova, washington
abd, abd hegemonyası, çin, çin halk cumhuriyeti, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, savunma sanayi, abd hazine bakanlığı, janet yellen, çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning, mao ning, pekin, moskova, washington

Pekin’den ‘Rusya ile iş yapma’ diyen Yellen’e yanıt: İlişkilerimizi karalamaya çalışma

12:00 08.04.2024 (güncellendi: 12:20 08.04.2024)
© Fotoğraf : Çin Dışişleri BakanlığıÇin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2024
© Fotoğraf : Çin Dışişleri Bakanlığı
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ülkesini ziyaret eden ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın ‘Çinli şirketlerin Rusya'ya yardım etmelerinin doğuracağı ciddi sonuçlara’ ilişkin sözlerine sert yanıt vererek, Pekin ve Moskova arasındaki ilişkileri karalamama çağrısında bulundu.
Daha önce Yellen, Pekin'de düzenlediği bir basın toplantısında Çinli şirketlerin Ukrayna krizinde Rusya'ya maddi destek sağlamamaları gerektiğini, aksi takdirde kendilerini ciddi sonuçların beklediğini söyleyerek uyarmıştı.
ABD Hazine Bakanı’nın sözleri üzerine açıklama yapan Mao Ning,Çin, çift kullanımlı malların ihracatını her zaman kanun ve yönetmeliklere uygun olarak kontrol etmiştir. İlgili ülkeler Çin ve Rusya arasındaki normal devlet ilişkilerini karalamamalı, bu ilişkilere saldırmamalıdır” ifadelerini kullandı.
Yellen'in, Rusya'nın savunma sanayisine askeri ya da çift kullanımlı malların aktarılması için büyük işlemlere aracılık eden bankaların kendilerini ABD yaptırımları riskine maruz bıraktığı yönündeki açıklamalarını da değerlendiren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Çin ve Rusya arasında çeşitli alanlardaki normal işbirliğinin bozulmaması ya da kısıtlanmaması gerektiğini vurguladı.

‘Çin hem Rusya hem de Ukrayna ile ilişkilerini sürdürmeye devam edecek’

Mao Ning, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Çin'e yaptığı ziyarete benzer şekilde Pekin ve Kiev yetkilileri arasında da temasların gerçekleşmesi ihtimalini yorumlarken, Çin'in Ukrayna krizi konusunda hem Rusya hem de Ukrayna ile bağlarını korumaya devam edeceğinin altını çizdi.
Mao Ning, Lavrov'un ziyaretinden sonra Çin tarafının Ukraynalı muhatapları ile iletişim kurmayı planlayıp planlamadığı sorusuna verdiği yanıtında, “Barış görüşmelerini kendi yöntemlerimizle desteklemeye devam edecek, Ukrayna krizinin erken siyasi çözümünü kolaylaştırmak için Rusya ve Ukrayna da dahil olmak üzere ilgili tüm taraflarla irtibat halinde olacağız” ifadelerine yer verdi.
Çinli diplomat, ayrıca Çin'in ateşkes ve krizin siyasi çözümü konusunda her zaman yapıcı bir rol oynamaya kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.

‘ABD'yi, Asya-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarı bozmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz’

ABD Pasifik Bölgesi Kara Kuvvetleri (USARPAC) Komutanı Flynn’ın 'Hint-Pasifik bölgesine en kısa sürede orta menzilli füzeler yerleştirmeyi planladıkları' ile ilgili açıklamalarına da tepki veren Ning, açıklamasının devamında, Çin'in ABD'nin askeri üstünlük uğruna Asya-Pasifik bölgesine füze konuşlandırmasına her zaman karşı çıktığını belirterek Washington'u bölgesel barış ve istikrarı bozmaktan vazgeçmeye çağırdı.
Japonya’nın Yomiuri gazetesine konuşan USARPAC Komutanı Charles Flynn, Çin'in modernleştirdiği füzelerine karşı koymanın bir yolunu bulmanın, ABD kara kuvvetleri için kritik bir rol olduğunu bildirmişti.
Flynn’ın bu sözlerini yorumlayan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Çin tarafı, ABD'nin tek taraflı askeri üstünlük elde etmek amacıyla Asya-Pasifik bölgesine orta menzilli füzeler konuşlandırmasına ve bu füzelerin Çin sınırlarına daha fazla yaklaşmasına her zaman karşı çıkmıştır. ABD tarafını diğer ülkelerin güvenlik kaygılarına gerçekten saygı göstermeye ve bölgesel barış ve istikrarı baltalamaktan vazgeçmeye çağırıyoruz” diye konuştu.
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