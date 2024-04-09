https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/kira-sozlesmelerinde-yeni-uygulama-meclise-gidiyor-e-devletten-nasil-halledilecek-1082604132.html

Kira sözleşmelerinde yeni uygulama Meclis'e gidiyor: E-Devletten nasıl halledilecek?

Kira sözleşmelerinde yeni uygulama Meclis'e gidiyor: E-Devletten nasıl halledilecek?

Sputnik Türkiye

Meclis'in 31 Mart yerel seçimleri ve Ramazan Bayramı için verdiği ara 16 Nisan Salı günü sona erecek. Mesaiye hızlı bir başlangıç yapacak parlamentonun önünde... 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T11:30+0300

2024-04-09T11:30+0300

2024-04-09T11:30+0300

kira

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kira sözleşmesi

kira beyannamesi

kiralama

ekonomi

e-devlet

e-devlet kapısı

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Bu zamana dek kira anlaşmaları, iki taraf arasındaki kira kontratına dayanıyordu. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni bir düzenlemenin kapıda olduğunu açıklamış, kira sözleşmelerinin artık e-Devlet üzerinden yapılmasının planlandığını söylemişti.Diğer yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi, bayram sonu yoğun bir mesai sürecine girecek. Ekonomi başta, turizmden enerjiye, yargıdan içişlerine birçok konuda önemli kanun teklifleri gündemde olacak.Meclis Genel Kurulu'nun nisan ayındaki gündeminde, yüzde 25 kira artışı sınırının kaldırılması değerlendirilecek. Vergi istisnaları ve indirim oranları da masaya yatırılacak. Kayıtdışılıkla mücadele kapsamında bundan sonraki tüm kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerine taşınması masada bulunuyor.

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