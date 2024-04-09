https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/kira-sozlesmelerinde-yeni-uygulama-meclise-gidiyor-e-devletten-nasil-halledilecek-1082604132.html
Kira sözleşmelerinde yeni uygulama Meclis'e gidiyor: E-Devletten nasıl halledilecek?
Kira sözleşmelerinde yeni uygulama Meclis'e gidiyor: E-Devletten nasıl halledilecek?
Sputnik Türkiye
Meclis'in 31 Mart yerel seçimleri ve Ramazan Bayramı için verdiği ara 16 Nisan Salı günü sona erecek. Mesaiye hızlı bir başlangıç yapacak parlamentonun önünde... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T11:30+0300
2024-04-09T11:30+0300
2024-04-09T11:30+0300
kira
kira bedeli
kira yardımı
kira sertifikası
kira sözleşmesi
kira beyannamesi
kiralama
ekonomi
e-devlet
e-devlet kapısı
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Bu zamana dek kira anlaşmaları, iki taraf arasındaki kira kontratına dayanıyordu. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni bir düzenlemenin kapıda olduğunu açıklamış, kira sözleşmelerinin artık e-Devlet üzerinden yapılmasının planlandığını söylemişti.Diğer yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi, bayram sonu yoğun bir mesai sürecine girecek. Ekonomi başta, turizmden enerjiye, yargıdan içişlerine birçok konuda önemli kanun teklifleri gündemde olacak.Meclis Genel Kurulu'nun nisan ayındaki gündeminde, yüzde 25 kira artışı sınırının kaldırılması değerlendirilecek. Vergi istisnaları ve indirim oranları da masaya yatırılacak. Kayıtdışılıkla mücadele kapsamında bundan sonraki tüm kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerine taşınması masada bulunuyor.
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kira, kira bedeli, kira yardımı, kira sertifikası, kira sözleşmesi, kira beyannamesi, kiralama, e-devlet, e-devlet kapısı, ev, ev sahibi , ev sahipliği
kira, kira bedeli, kira yardımı, kira sertifikası, kira sözleşmesi, kira beyannamesi, kiralama, e-devlet, e-devlet kapısı, ev, ev sahibi , ev sahipliği
Kira sözleşmelerinde yeni uygulama Meclis'e gidiyor: E-Devletten nasıl halledilecek?
Meclis'in 31 Mart yerel seçimleri ve Ramazan Bayramı için verdiği ara 16 Nisan Salı günü sona erecek. Mesaiye hızlı bir başlangıç yapacak parlamentonun önünde birçok kritik madde olacak. Genel Kurul’da kısa bir süre sonra sona erecek kirada yüzde 25 sınırlaması, kira sözleşmeleri ve kripto para yasası gibi konular görüşülecek.
Bu zamana dek kira anlaşmaları, iki taraf arasındaki kira kontratına dayanıyordu. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni bir düzenlemenin kapıda olduğunu açıklamış, kira sözleşmelerinin artık e-Devlet üzerinden yapılmasının planlandığını söylemişti.
Diğer yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi, bayram sonu yoğun bir mesai sürecine girecek. Ekonomi başta, turizmden enerjiye, yargıdan içişlerine birçok konuda önemli kanun teklifleri gündemde olacak.
Meclis Genel Kurulu'nun nisan ayındaki gündeminde, yüzde 25 kira artışı sınırının kaldırılması değerlendirilecek. Vergi istisnaları ve indirim oranları da masaya yatırılacak. Kayıtdışılıkla mücadele kapsamında bundan sonraki tüm kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerine taşınması masada bulunuyor.