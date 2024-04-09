https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/galatasarayin-super-kupayi-kaldiracagi-mac-belli-oldu-fenerbahce-macinda-kupa-alacak-1082600759.html
Galatasaray'ın Süper Kupa'yı kaldıracağı maç belli oldu: Gözler Fenerbahçe derbisine
Galatasaray'ın Süper Kupa'yı kaldıracağı maç belli oldu: Gözler Fenerbahçe derbisine
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından Süper Kupa'nın sahibi olan Galatasaray resmi kararı beklerken, Sarı-Kırmızılılar'ın kupayı kaldıracağı tarih belli... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T09:51+0300
2024-04-09T09:51+0300
2024-04-09T09:54+0300
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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ancak Sarı-Lacivertliler'in U19 takımıyla çıktığı mücadelede sahadan çekilmesiyle tatil edilen 2023 TFF Süper Kupa maçı birçok soruyu da beraberinde getirdi.İstanbulspor- Trabzonspor maçı örneğiMaçın yarıda kalmasının ardından bir kazanan olmadığı için Süper Kupa sahibini bulamazken, bu sezon Süper Lig'de oynanan İstanbulspor - Trabzonspor maçında İstanbulspor sahadan çekilmiş ve maç yarıda kalmıştı.Devam eden süreçte İstanbulspor, PFDK'ya sevk edilmiş, PFDK kararı sonrası Trabzonspor lehine maçın 3-0 hükmen galibiyeti tescil edilmişti.Galatasaray'ın hangi maçta kupaya kavuşacağı belli olduSüper Kupa'da da aynı süreç işleyecek ve PFDK'nın 3-0 hükmen galibiyet kararı sonrası Süper Kupa maçını kazandığı resmileşen Galatasaray, karar sonrası ilk iç saha maçında kupasına kavuşacak.Tahir Kıran: Galatasaray, Fenerbahçe maçında kupa alacakTahir Kıran, Süper Lig'de bitime 1 hafta kala Rams Park'da oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine dair ilginç iddialar ortaya atarak şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/fenerbahcenin-alacagi-ceza-netlesiyor-men-edilecekler-1082597494.html
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fenerbahçe, galatasaray, galatasaray sk, süper kupa, süper kupa, tff süper kupa, türkiye futbol federasyonu (tff), ceza, karar
Galatasaray'ın Süper Kupa'yı kaldıracağı maç belli oldu: Gözler Fenerbahçe derbisine
09:51 09.04.2024 (güncellendi: 09:54 09.04.2024)
Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından Süper Kupa'nın sahibi olan Galatasaray resmi kararı beklerken, Sarı-Kırmızılılar'ın kupayı kaldıracağı tarih belli oldu. Konula alakalı Çaykur Rizespor kulübünün eski başkanı Tahir Kıran da Süper Kupa maçından sonra çarpıcı ifadeler kullandı.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ancak Sarı-Lacivertliler'in U19 takımıyla çıktığı mücadelede sahadan çekilmesiyle tatil edilen 2023 TFF Süper Kupa maçı birçok soruyu da beraberinde getirdi.
İstanbulspor- Trabzonspor maçı örneği
Maçın yarıda kalmasının ardından bir kazanan olmadığı için Süper Kupa sahibini bulamazken, bu sezon Süper Lig'de oynanan İstanbulspor - Trabzonspor maçında İstanbulspor sahadan çekilmiş ve maç yarıda kalmıştı.
Devam eden süreçte İstanbulspor, PFDK'ya sevk edilmiş, PFDK kararı sonrası Trabzonspor lehine maçın 3-0 hükmen galibiyeti tescil edilmişti.
Galatasaray'ın hangi maçta kupaya kavuşacağı belli oldu
Süper Kupa'da da aynı süreç işleyecek ve PFDK'nın 3-0 hükmen galibiyet kararı sonrası Süper Kupa maçını kazandığı resmileşen Galatasaray, karar sonrası ilk iç saha maçında kupasına kavuşacak.
Tahir Kıran: Galatasaray, Fenerbahçe maçında kupa alacak
Tahir Kıran, Süper Lig'de bitime 1 hafta kala Rams Park'da oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine dair ilginç iddialar ortaya atarak şunları söyledi:
"Yakın kaynaklardan aldığım bilgiyi söylüyorum, Galatasaraylı futbolcular, evinde oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi Süper Kupayı alacaklar ve gösteriş yapacaklar. Böylece maç öncesi rakibini kızdıracaklar. O derbi son yılların en gergin ve en sıkıntılı müsabakası olacaktır. Bana sorarsan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un görevine devam etmesi gerekiyor. Mali anlamda çok doğru işler yaptı. Sportif başarıyı da elde ederse sevilen adam pozisyonuna ulaşır."