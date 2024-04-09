https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/galatasarayin-super-kupayi-kaldiracagi-mac-belli-oldu-fenerbahce-macinda-kupa-alacak-1082600759.html

Galatasaray'ın Süper Kupa'yı kaldıracağı maç belli oldu: Gözler Fenerbahçe derbisine

Galatasaray'ın Süper Kupa'yı kaldıracağı maç belli oldu: Gözler Fenerbahçe derbisine

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından Süper Kupa'nın sahibi olan Galatasaray resmi kararı beklerken, Sarı-Kırmızılılar'ın kupayı kaldıracağı tarih belli... 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T09:51+0300

2024-04-09T09:51+0300

2024-04-09T09:54+0300

spor

fenerbahçe

galatasaray

galatasaray sk

süper kupa

süper kupa

tff süper kupa

türkiye futbol federasyonu (tff)

ceza

karar

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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ancak Sarı-Lacivertliler'in U19 takımıyla çıktığı mücadelede sahadan çekilmesiyle tatil edilen 2023 TFF Süper Kupa maçı birçok soruyu da beraberinde getirdi.İstanbulspor- Trabzonspor maçı örneğiMaçın yarıda kalmasının ardından bir kazanan olmadığı için Süper Kupa sahibini bulamazken, bu sezon Süper Lig'de oynanan İstanbulspor - Trabzonspor maçında İstanbulspor sahadan çekilmiş ve maç yarıda kalmıştı.Devam eden süreçte İstanbulspor, PFDK'ya sevk edilmiş, PFDK kararı sonrası Trabzonspor lehine maçın 3-0 hükmen galibiyeti tescil edilmişti.Galatasaray'ın hangi maçta kupaya kavuşacağı belli olduSüper Kupa'da da aynı süreç işleyecek ve PFDK'nın 3-0 hükmen galibiyet kararı sonrası Süper Kupa maçını kazandığı resmileşen Galatasaray, karar sonrası ilk iç saha maçında kupasına kavuşacak.Tahir Kıran: Galatasaray, Fenerbahçe maçında kupa alacakTahir Kıran, Süper Lig'de bitime 1 hafta kala Rams Park'da oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine dair ilginç iddialar ortaya atarak şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/fenerbahcenin-alacagi-ceza-netlesiyor-men-edilecekler-1082597494.html

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