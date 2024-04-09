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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Uğur Dündar'a açık mektup: 'Bu birlikteliği bozdurmam'
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Uğur Dündar'a açık mektup: 'Bu birlikteliği bozdurmam'
Sputnik Türkiye
Kemal Kılıçdaoğru sosyal medya hesabı X'ten 'Geçmişe ve Geleceğe Not düşelim!' notuyla bir mesaj yayımladı. 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T15:42+0300
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"Sayın Uğur Dündar'a açık mektubumdur..." notuyla başlayan mektupta Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'ın kendisiyle ilgili söylediklerine yanıt verdi."Sağdan soldan vatan evlatlarının idamlarıyla sonuçlanan 68 kuşağı fırtınasında gemisine dalga vurmamış Uğur Dündar, 1980 darbesinin "Bizim Uğur"u, TRT Genel Müdürü…" diyerek Dündar'a seslenen Kılıçdaroğlu hakkındaki iddialara "Bu ülkede, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bırakın oy vermeyi, adını duyunca besmele çeken muhafazakârlarımızla helalleştik" cümlesiyle yanıt verdi.Kılıçdaroğlu mesajında, '1960'lardan kalma sağ sol kavgasının kötü mirasıyla yüzleştiklerini, kendilerine inançsız ve din düşmanı gözüyle bakan sağcı kardeşleriyle de helalleştiklerini; İç Anadolu ve doğusu dahil, milletvekili çıkarmayı temsilci gönrederemedikleri şehirlerle konuştuklarını, anlaştıklarını, helalleştiklarını; darbelerle, 28 Şubatlarla, faili meçhul cinayetlerle, idamlarla yüzleştiklerini' vurguladı.Kılıçdaroğlu açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kaydetti:'Kendisine dilediğini gibi saldırabileceklerini ancak kardeşliklerini dinamitlemeye müsade etmeyeceğini' dile getirdiği mesajında Kılıçdaroğlu, "Kendi adaylığımı dayatmak için siyasi rüşvet dağıttım iddialarınıza susarım ama 6'lı masa bileşenlerine "siyasi rüşvet aldınız" imasına susmam, bu birlikteliği bozdurmam!" cümlesiyle mesajını sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240328/istanbulda-kendi-afislerinin-asilmasina-dair-konusan-kilicdaroglu-son-kez-diyerek-anlatti-1082145358.html
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kemal kılıçdaroğlu, uğur dündar, açıklama, mesaj, x, twitter
kemal kılıçdaroğlu, uğur dündar, açıklama, mesaj, x, twitter

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Uğur Dündar'a açık mektup: 'Bu birlikteliği bozdurmam'

15:42 09.04.2024 (güncellendi: 15:47 09.04.2024)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultay’ı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultay’ı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
© CHP/ALP EREN KAYA
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Kemal Kılıçdaoğru sosyal medya hesabı X'ten 'Geçmişe ve Geleceğe Not düşelim!' notuyla bir mesaj yayımladı.
"Sayın Uğur Dündar'a açık mektubumdur..." notuyla başlayan mektupta Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'ın kendisiyle ilgili söylediklerine yanıt verdi.
"Sağdan soldan vatan evlatlarının idamlarıyla sonuçlanan 68 kuşağı fırtınasında gemisine dalga vurmamış Uğur Dündar, 1980 darbesinin "Bizim Uğur"u, TRT Genel Müdürü…" diyerek Dündar'a seslenen Kılıçdaroğlu hakkındaki iddialara "Bu ülkede, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bırakın oy vermeyi, adını duyunca besmele çeken muhafazakârlarımızla helalleştik" cümlesiyle yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu mesajında, '1960'lardan kalma sağ sol kavgasının kötü mirasıyla yüzleştiklerini, kendilerine inançsız ve din düşmanı gözüyle bakan sağcı kardeşleriyle de helalleştiklerini; İç Anadolu ve doğusu dahil, milletvekili çıkarmayı temsilci gönrederemedikleri şehirlerle konuştuklarını, anlaştıklarını, helalleştiklarını; darbelerle, 28 Şubatlarla, faili meçhul cinayetlerle, idamlarla yüzleştiklerini' vurguladı.
Kılıçdaroğlu açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kaydetti:

Cumhuriyet Halk Partisi çok değişti Uğur Bey. Artık toplumun büyük bölümünü öcü gibi gördüğü bir parti değil. Bakın TV programında değerli kardeşim Cemal Enginyurt, size karşı millet ittifakını ve helalleşmemizi nasıl savunuyor, siz ise nasıl da inkar ediyorsunuz.

Siz hiç değişmemişsiniz! Hala 1970’lerde, 80’lerde, 90’larda yaptığınızı yapmaya çalışıyorsunuz. Bu sefer olmaz!

Toplumun inanç ve değerleri ile siz ve temsil ettiğiniz kimliğiniz, mıknatısın iki ayrı kutbu gibisiniz. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve toplumsal barışa yaklaştıkça seçimlerde broşürlerimizi dağıtan başörtülü kardeşlerimiz, bütün kırgınlıklarını unutan Kürt kardeşlerimiz, vatanperverlik çatısı altında bütünleştiğimiz sağcı kardeşlerimiz, kısacası bu ülkenin ötekileri bizden uzaklaşıyor. Buna müsaade edemeyiz.

Belki biraz kırıcı oldu ama kusura bakmayın Uğur Bey bunlar gerçekler. Bana, canlı yayınlarda Dış devletlerin ajanı olup olmadığımı soracak kadar dengenizi yitirdiniz, ses çıkarmadım.

'Kendisine dilediğini gibi saldırabileceklerini ancak kardeşliklerini dinamitlemeye müsade etmeyeceğini' dile getirdiği mesajında Kılıçdaroğlu, "Kendi adaylığımı dayatmak için siyasi rüşvet dağıttım iddialarınıza susarım ama 6'lı masa bileşenlerine "siyasi rüşvet aldınız" imasına susmam, bu birlikteliği bozdurmam!" cümlesiyle mesajını sonlandırdı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultay’ı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
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İstanbul’da kendi afişlerinin asılmasına dair konuşan Kılıçdaroğlu: 'Son kez' diyerek anlattı
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