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İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'ndan 'adaylık' açıklaması
İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'ndan 'adaylık' açıklaması
Sputnik Türkiye
Meral Akşener'in İYİ Parti'de bir daha aday olmayacağını açıklaması üzerine partiden yakın zamanda istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'ndan adaylık iddialarına... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
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İYİ Parti'de genel başkanlık tartışmaları devam ederken istifa etmeden öncede partide önemli bir konumda bulunan Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk açıklama geldi. 4 kişinin adaylığı açıklanırken, 28 Mart 2023'te istifa eden eski İYİ Parti Sözcüsü ve Meclis Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
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yavuz ağıralioğlu, meral akşener, iyi parti, 31 mart yerel seçimleri, genel başkan, parti, siyasi parti

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'ndan 'adaylık' açıklaması

10:53 09.04.2024 (güncellendi: 10:58 09.04.2024)
© Fotoğraf : TwitterYavuz Ağıralioğlu
Yavuz Ağıralioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Meral Akşener'in İYİ Parti'de bir daha aday olmayacağını açıklaması üzerine partiden yakın zamanda istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'ndan adaylık iddialarına yönelik "Parti içi mevzi kollamaya ve parti içi iktidar mücadelelerine bulaşmamaya dair verdiğimiz sözün hep arkasında durduk, bugün de arkasındayız" açıklaması geldi.
İYİ Parti'de genel başkanlık tartışmaları devam ederken istifa etmeden öncede partide önemli bir konumda bulunan Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk açıklama geldi. 4 kişinin adaylığı açıklanırken, 28 Mart 2023'te istifa eden eski İYİ Parti Sözcüsü ve Meclis Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Meral Hanım'ın, seçim sonuçlarının sorumluluğunu üzerine alarak almış olduğu örnek karar, Türk siyaseti için çok kıymetlidir. Bugün hizmetine talip olduğumuz milletimizin, bizi görebilmesine ve tanıyabilmesine açmış olduğu imkân sebebiyle Sayın Genel Başkan'a hem bizim üzerimizdeki emeği ve hakkı için hem de örnek teşkil eden bu siyasi kararı için teşekkür ederiz.

Parti içi mevzi kollamaya ve parti içi iktidar mücadelelerine bulaşmamaya dair verdiğimiz sözün hep arkasında durduk, bugün de arkasındayız. Kongre ve parti iç işleri ile alakalı bir gündemimiz hiç olmadı. Memleket gündemimiz var. İYİ Parti'de emek vermiş, fedakârca çalışmış insanların karar vereceği bir süreçtir bu, kendilerine kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle kongrede aday olan arkadaşlarımıza ve önümüzdeki süreçte memleket yönetimine, Türk Milleti'nin hizmetine talip olacak olan siyasi partilerdeki bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Biz, Allah izin verirse Sonbaharda, altyapısını tamamladığımız bir siyasi mücadele ile milletimizin teveccühüne talip olacağız. Çok büyük ekonomik zorlukları olan bir süreçten geçiyoruz. Milletimiz gerçekten çok zor durumda!

Önümüzdeki dönem: Türk Milleti'nin güçlü yarınlarını inşa edecek; hazinesini dolduracak; yaşam kalitemizi yükseltecek şekilde, enflasyonu ve faizi hem düşürecek hem kontrol altına alacak; istihdamı artıracak; çalışan sayımızın emeklilerimizle makul oranda olabilmesi için, kalkınma ve istihdam programını uygulayacak ve eğitimi, adaleti, liyakati kalkınmamızın lokomotifi yapacak siyasi bir gayretin ve yoğun bir hazırlığın içerisindeyiz.

Siyasi irademiz, yakın bir vakitte, milletin ufkunda görünecektir inşallah. Kamuoyuna duyurduğumuzda, tüm memleket sathında, milletimiz ile birlikte yürümeye devam edeceğiz. Allah kerîmdir...

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
İYİ Parti Teşkilat Başkanı Kavuncu, görevinden istifa etti
3 Nisan, 21:11
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