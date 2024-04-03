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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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İYİ Parti Teşkilat Başkanı Kavuncu, görevinden istifa etti
İYİ Parti Teşkilat Başkanı Kavuncu, görevinden istifa etti
Sputnik Türkiye
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 8 aydır yürütmekte olduğu Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa ettiğini... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T21:11+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
buğra kavuncu
iyi parti
istanbul büyükşehir belediye başkanlığı
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İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, partideki görevinden istifa etti.Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunu, ancak seçimi beklediklerinin çok altında bir sonuçla tamamladıklarını belirtti:Buğra Kavuncu, şunları kaydetti:Kavuncu, bundan sonraki süreçte, İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak Türkiye için çalışmaya devam edeceğini bildirdi.İYİ Parti, Buğra Kavuncu'yu 31 Mart seçimlerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak göstermişti. Kavuncu, oyların yüzde 0.63'ünü alarak 6. olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/iyi-partinin-ibb-adayi-kavuncudan-secim-sonuclarina-iliskin-ilk-aciklama-1082327903.html
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buğra kavuncu, iyi parti, istanbul büyükşehir belediye başkanlığı
buğra kavuncu, iyi parti, istanbul büyükşehir belediye başkanlığı

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Kavuncu, görevinden istifa etti

21:11 03.04.2024 (güncellendi: 23:28 03.04.2024)
© SELİM KUŞCU-İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu
İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© SELİM KUŞCU-
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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 8 aydır yürütmekte olduğu Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.
İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, partideki görevinden istifa etti.
Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunu, ancak seçimi beklediklerinin çok altında bir sonuçla tamamladıklarını belirtti:
"Bilindiği üzere, partimiz genel seçimler sonrası 31 Mart yerel seçimlerine ittifaksız girme kararı almış ve tüm ülkede aday belirleme süreci başlamıştır. Bu süreçte, kamuoyuna da yansıyan bazı isimler haricinde İstanbul için adaylık talebinde bulunan olmamıştır. Parti içerisinde de bu doğrultuda bir gelişme olmayınca görev bana düşmüştür. Ben de partim için bu sorumluluğu seve seve üstlendim. Ancak seçimleri beklediğimizin çok altında bir sonuçla tamamladığımızı kabul etmek zorundayız."
Buğra Kavuncu, şunları kaydetti:
"Tüm bu şartlar altında, ben de üzerime düşen sorumluluğu yerine getirerek, gerek yapılacak olan olağanüstü kongremizin daha sağlıklı ve demokratik bir ortamda yapılabilmesi, gerekse İstanbul'da aldığımız sonuçla doğrudan ilişkili olarak, 8 aydır yürütmekte olduğum Teşkilat Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."
Kavuncu, bundan sonraki süreçte, İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak Türkiye için çalışmaya devam edeceğini bildirdi.
İYİ Parti, Buğra Kavuncu'yu 31 Mart seçimlerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak göstermişti. Kavuncu, oyların yüzde 0.63'ünü alarak 6. olmuştu.
İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
İYİ Parti'nin İBB adayı Kavuncu'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama
1 Nisan, 02:11
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