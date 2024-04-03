İYİ Parti Teşkilat Başkanı Kavuncu, görevinden istifa etti
21:11 03.04.2024 (güncellendi: 23:28 03.04.2024)
© SELİM KUŞCU-İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu
© SELİM KUŞCU-
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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 8 aydır yürütmekte olduğu Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.
İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, partideki görevinden istifa etti.
Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunu, ancak seçimi beklediklerinin çok altında bir sonuçla tamamladıklarını belirtti:
"Bilindiği üzere, partimiz genel seçimler sonrası 31 Mart yerel seçimlerine ittifaksız girme kararı almış ve tüm ülkede aday belirleme süreci başlamıştır. Bu süreçte, kamuoyuna da yansıyan bazı isimler haricinde İstanbul için adaylık talebinde bulunan olmamıştır. Parti içerisinde de bu doğrultuda bir gelişme olmayınca görev bana düşmüştür. Ben de partim için bu sorumluluğu seve seve üstlendim. Ancak seçimleri beklediğimizin çok altında bir sonuçla tamamladığımızı kabul etmek zorundayız."
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/hMBTKbe6l5— Buğra Kavuncu (@SBugraKavuncu) April 3, 2024
Buğra Kavuncu, şunları kaydetti:
"Tüm bu şartlar altında, ben de üzerime düşen sorumluluğu yerine getirerek, gerek yapılacak olan olağanüstü kongremizin daha sağlıklı ve demokratik bir ortamda yapılabilmesi, gerekse İstanbul'da aldığımız sonuçla doğrudan ilişkili olarak, 8 aydır yürütmekte olduğum Teşkilat Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."
Kavuncu, bundan sonraki süreçte, İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak Türkiye için çalışmaya devam edeceğini bildirdi.
İYİ Parti, Buğra Kavuncu'yu 31 Mart seçimlerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak göstermişti. Kavuncu, oyların yüzde 0.63'ünü alarak 6. olmuştu.