İYİ Parti'de istifa

"31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde ne yazık ki parti olarak Türkiye genelinde karşılaşmış olduğumuz olay ve sebeplerin birçoğu ile sorumluluk bölgemiz olan Kastamonu’da da karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. 2 aylık seçim kampanyamız boyunca rakiplerimizle yapmış olduğumuz mücadelenin daha zorunu ve yıpratıcı olanını ne yazık ki başarısız olmamızı arzulayan kendi partililerimizle, eski başkan ve yöneticilerimizle yapmış bulunmaktayız.

Kendi partisinin adayına destek olmayan, partisi için çalışmayan, kendi partisi ve adayına oy vermeyen birçok üyemizin yanı sıra, kendi yönetim ve disiplin kurulu üyelerimizin birçoğunun da başka adaylara oy vermesi hatta kazanan adayın seçim yürüyüşüne ve kutlama konvoyuna katılması, bu da yetmezmiş gibi sosyal medyada yapmış oldukları paylaşım ve yorumlar ile bunu adeta ilan etmeleri bizleri ziyadesiyle üzmüştür.

Açıklamış olduğumuz bu tutum ve davranışların neticesinde bizlere düşen sorumluluğun da bilinciyle teşkilat olarak başarısız olduğumuzu kabul ediyor ve almış olduğumuz siyasi terbiyenin de bir sonucu olarak görevimizden istifa ediyoruz."